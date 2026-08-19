Il Milan incontra Jorge Mendes, cosa può succedere sul mercato: gli obiettivi, le cessioni e il futuro di Leao

Jorge Mendes è a Milano. Il super agente portoghese, protagonista in questa finestra di mercato degli affari Gonçalo Ramos e Diego Moreira, questo pomeriggio incontrerà il Milan per accelerare su più fronti. Un summit previsto, per pianificare le ultime due settimane, per risolvere alcuni situazioni spinose. Su tutte quella di Rafael Leao, che al di là delle smentite di rito, non rientra nei piani di Amorim e Cardinale e lascerà i rossoneri entro il primo di settembre. Il portoghese, che nei giorni scorsi è stato offerto alla Roma proprio da Mendes, ha sul tavolo una proposta del Galatasaray e una dell'Arabia Saudita, mentre a oggi la pista che porta al Chelsea, per il numero 10 la priorità, è decisamente più fredda.