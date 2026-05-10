Recita un vecchio aforisma che "casa è dove si trova il cuore". Ma il Milan, da qualche tempo a questa parte, sembra non sapere più il significato del termine "casa".
San Siro, di fatto, non lo è più. Nel senso che il clamoroso crollo degli ultimi mesi nella corsa alla Champions League è passato anche da lì, da quello che dovrebbe rappresentare un fortino. Ma anche nell'altro senso, quello di una rottura ormai totale con la gente che allo stadio va, tifa, vibra.
Quel che è accaduto nello 2-3 del posticipo contro l'Atalanta è l'emblema più evidente possibile di tutto questo. Una serata nerissima, la più nera di tutte. Peggio ancora dei pomeriggi contro Udinese e Sassuolo.