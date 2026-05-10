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Milan AtalantaGetty Images
Stefano Silvestri

Il Milan ha "rotto" con San Siro: 3 vittorie su 9 nel 2026, la contestazione dei tifosi, i ko con Udinese e Atalanta

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Milan vs Atalanta

La squadra di Allegri non vince in casa dal 21 marzo e nel frattempo ha collezionato sconfitte e delusioni. Un ruolino di marcia negativo che ha messo clamorosamente a rischio il posto in Champions League.

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Recita un vecchio aforisma che "casa è dove si trova il cuore". Ma il Milan, da qualche tempo a questa parte, sembra non sapere più il significato del termine "casa".

San Siro, di fatto, non lo è più. Nel senso che il clamoroso crollo degli ultimi mesi nella corsa alla Champions League è passato anche da lì, da quello che dovrebbe rappresentare un fortino. Ma anche nell'altro senso, quello di una rottura ormai totale con la gente che allo stadio va, tifa, vibra.

Quel che è accaduto nello 2-3 del posticipo contro l'Atalanta è l'emblema più evidente possibile di tutto questo. Una serata nerissima, la più nera di tutte. Peggio ancora dei pomeriggi contro Udinese e Sassuolo.

  • LA CONTESTAZIONE DELLA GENTE

    Il ko di Reggio Emilia di una settimana fa ha segnato una sorta di punto di non rottura nel rapporto tra il tifo e l'ambiente del Milan. Inteso come squadra, ma anche come dirigenza. Giorgio Furlani in primis.

    L'amministratore delegato rossonero è stato pesantemente contestato dalla Curva Sud. I cui rappresentanti si sono disposti in modo da formare una scritta: G.F. OUT. Dove, appunto "G.F." sta per "Giorgio Furlani".

    Cori e insulti anche per i giocatori, invitati ad andare a lavorare, a tirar fuori gli attributi e non solo. Con parte della Curva che ha iniziato a sfollare verso l'uscita dopo lo 0-3 di Raspadori.

    Chi se n'è andato, a dire il vero, si è perso un finale di puro orgoglio da parte del Milan. Pavlovic ha accorciato le distanze, Nkunku ha riaperto tutto, Fullkrug ha addirittura sfiorato il pazzesco 3-3 all'ultimo secondo. Tutto arrivato troppo tardi.

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  • ALTRI FISCHI A LEAO

    Tra i più colpiti dalla rabbia del pubblico di San Siro, ancora una volta, c'è stato Rafael Leao. Il portoghese era stato fischiato già un mese fa contro l'Udinese e il mirino della gente è finito nuovamente su di lui.

    Colpa di una prestazione ancora una volta sotto la sufficienza da parte del portoghese, anche se alla pari con quella dell'intera squadra di Allegri. Leao si è divorato un goal nel primo tempo, quando il punteggio era di 2-0 per l'Atalanta, ed è sempre mancato al momento del dunque.

    Fischi sono piovuti da curve e tribune anche al momento della sostituzione, avvenuta nel secondo tempo assieme a Gimenez per l'ingresso di Athekame e Fullkrug. Con l'ex Lille che si è accomodato mestamente in panchina.

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  • "NON PENSIAMO ALLE RESPONSABILIRà

    Quando a DAZN gli è stato chiesto un parere sulla contestazione dei tifosi a Furlani, Allegri ha preferito glissare sottolineando l'inutilità della suddivisione delle responsabilità.

    "Quando mancano i risultati io sono il responsabile perché sono a capo di un gruppo di ragazzi che ha sempre dato il massimo. In questo momento non c'è bisogno di pensare alle responsabilità. Io ho sempre detto e ripetuto che la Champions non era in una botte di ferro. Siamo in un momento di difficoltà e speriamo di uscirne".

    Così ha parlato invece il direttore sportivo Igli Tare, pure lui presentatosi davanti alle telecamere di DAZN:

    "I tifosi hanno il diritto di contestare. Anche il loro pensiero è importante. In questo momento io lo vedo come un problema mentale. La squadra non è serena, ha perso tranquillità. Da quando siamo usciti dalla lotta per il primo posto il distacco che avevamo dalle altre ci ha tolto qualcosa. Dobbiamo tenere la mente fredda, accettare le critiche che sono giuste, ma allo stesso tempo reagire perché l'obiettivo se lo raggiungiamo ci porta un passo in avanti per il futuro".

  • TRE VITTORIE SU NOVE

    Per quanto riguarda i risultati, fino a questo momento è stato un 2026 casalingo estremamente negativo per il Milan: i rossoneri hanno conquistato appena tre vittorie in nove partite davanti al pubblico che teoricamente dovrebbe essere loro amico.

    L'ultima di queste? Il 3-2 al Torino del 21 marzo. Quasi due mesi fa. La partita, peraltro, in cui la squadra di Allegri aveva segnato per l'ultima volta in casa fino a oggi (con Fofana) prima delle reti quasi in successione di Pavlovic e Nkunku.

    Il Milan ha battuto il Toro, aveva già battuto l'Inter nel derby un paio di settimane prima e a gennaio aveva battuto il Lecce di misura. Per il resto, solo risultati negativi o parzialmente negativi: i pareggi con Genoa, Como e Juventus, il ko contro il Parma, il crollo totale contro Udinese, quello parziale contro l'Atalanta.

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  • CHAMPIONS SEMPRE PIÙ A RISCHIO

    Morale della favola: il Milan, che fino a poche settimane fa sognava ancora di contendere all'Inter il primo posto e lo Scudetto, ora vede a rischio anche l'obiettivo primario della stagione. Ovvero la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

    Maignan e compagni sono stati superati dalla Juventus dopo il successo bianconero a Lecce. E ora sono definitivamente scivolati al quarto posto, con gli stessi punti della Roma e con due di margine sul Como. I giallorossi si sono imposti a Parma, i lariani a Verona. Gli unici a perdere sono stati proprio i rossoneri.

    Il Milan è ancora quarto, ma solo grazie agli scontri diretti favorevoli con la Roma. Ma negli ultimi 180 minuti dovrà blindare un pass Champions che fino a poco tempo fa era scontato e ora, al contrario, non lo è più. Anche a causa della rottura, di risultati e di rapporti, con San Siro.

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