Quando a DAZN gli è stato chiesto un parere sulla contestazione dei tifosi a Furlani, Allegri ha preferito glissare sottolineando l'inutilità della suddivisione delle responsabilità.

"Quando mancano i risultati io sono il responsabile perché sono a capo di un gruppo di ragazzi che ha sempre dato il massimo. In questo momento non c'è bisogno di pensare alle responsabilità. Io ho sempre detto e ripetuto che la Champions non era in una botte di ferro. Siamo in un momento di difficoltà e speriamo di uscirne".

Così ha parlato invece il direttore sportivo Igli Tare, pure lui presentatosi davanti alle telecamere di DAZN:

"I tifosi hanno il diritto di contestare. Anche il loro pensiero è importante. In questo momento io lo vedo come un problema mentale. La squadra non è serena, ha perso tranquillità. Da quando siamo usciti dalla lotta per il primo posto il distacco che avevamo dalle altre ci ha tolto qualcosa. Dobbiamo tenere la mente fredda, accettare le critiche che sono giuste, ma allo stesso tempo reagire perché l'obiettivo se lo raggiungiamo ci porta un passo in avanti per il futuro".