Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera - ed. Milano, il destino del Milan Futuro è più incerto che mai. La seconda squadra rossonera, nata per accompagnare i giovani nel passaggio al professionismo, dopo la retrocessione in Serie D si trova ora davanti a un bivio che potrebbe portare alla chiusura del progetto.
Il Milan Futuro rischia già di sparire? La società valuta di chiudere il progetto con la squadra in Serie D
RIPESCAGGIO IN SERIE C UN MIRAGGIO
Il club spera ancora in un ripescaggio in Serie C, ma i nuovi criteri la collocano in fondo alla graduatoria: servirebbero almeno quattro posti vacanti per rientrare, uno scenario considerato molto improbabile. Restare in D, però, rischia di svuotare di senso l’intera iniziativa: il livello tecnico è ritenuto troppo basso per trattenere i migliori talenti del vivaio, che finirebbero per cercare spazio altrove.
PRIORITA' ALLA PRIMA SQUADRA
La società sta già valutando se abbia senso mantenere una seconda squadra nei dilettanti, soprattutto in un momento in cui le energie sono concentrate sulla rivoluzione della prima squadra.
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LA SERIE D FA SCAPPARE I TALENTI
La permanenza in D, infatti, avrebbe ripercussioni su tutta la filiera giovanile, come dimostrano le recenti partenze di diversi prospetti.
IL PROGETTO E' A SERIO RISCHIO
Il Milan dovrà quindi decidere a breve se rilanciare il progetto o se mettere fine all’esperienza del Milan Futuro, nato per crescere i giovani in un contesto professionistico e oggi a rischio di dissolversi
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