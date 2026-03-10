Il Milan e l'impresa "impossibile" del 1999: dalla Lazio all'Inter, i rossoneri sognano un'altra rimonta Scudetto dal -7

Il grande ex Kaká aveva avvertito tutti alla vigilia di Milan-Inter: "Credo ancora nello Scudetto, 10 punti sono 4 partite e la strada è lunga". E Strahinja Pavlovic, che non è un ex ma gioca nel Milan di oggi, gli aveva fatto eco: “Nulla è ancora finito, mancano 11 giornate”.

Ebbene, il Milan ha iniziato a (ri)crederci. Ha battuto l'Inter per la terza volta consecutiva, si è ripetuto dopo l'1-0 dell'andata con un altro 1-0, ha trovato in Estupinan l'eroe a sorpresa. E ora i punti di distacco dalla capolista non sono più 10 come alla vigilia del derby: sono diventati 7. Sempre parecchi, vero, ma la cifra doppia intanto è diventata singola. E un po' tutti sono tornati a crederci.

Non sarebbe la prima rimonta del Milan fino al primo posto finale. Anzi, uno degli Scudetti più incredibili della storia della Serie A è stato vinto proprio così dai rossoneri: scalando la vetta gradino dopo gradino. E sempre partendo da un ritardo di 7 punti rispetto a chi comandava: oggi l'Inter, ai tempi la Lazio.