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Matteo Occhiuto

Il Milan è fuori dalla Champions League: dal sogno Scudetto all'esclusione, storia di un crollo clamoroso

Serie A
Milan
Milan vs Atalanta

La squadra di Allegri è incredibilmente finita fuori dalle prime quattro: il ritorno dopo un anno di assenza nella Coppa dalle grandi orecchie è sfumato contro il Cagliari. Cosa cambia anche a livello economico.

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Il Milan è incredibilmente Champions League. Una lunga e impegnativa cavalcata non è bastata ai rossoneri per riabbracciare la coppa dalle grandi orecchie, mancando così l'accesso alla più prestigiosa competizione per club per il secondo anno di fila. 

Max Allegri non riesce così a centrare quello che era l’obiettivo prefissato, in una stagione per certi versi molto strana, che ha visto Modric e compagni seguire anche la via dello Scudetto, fino a un clamoroso crollo nel finale che ha costretto i rossoneri ad accettare la realtà della qualificazione in Europa League.

  • DECISIVA LA SCONFITTA CONTRO IL CAGLIARI

    Sarebbe bastata una vittoria all'ultima giornata contro il Cagliari, indipendentemente dagli altri risultati, per garantire il Milan in Champions League. Ma il clamoroso 1-2 contro i sardi, già salvi, ha finito col fare la differenza, facendo scivolare il Milan nella prossima Europa League.

    Gli ultimi due posti a disposizione, dopo quelli già tenuti stretti dall'Inter campione d'Italia e dal Napoli, se li sono aggiudicate le due sorprese del campionato: la Roma e, incredibile ma vero, il Como, capace di mettere la freccia negli ultimi 90 minuti grazie alla goleada in casa della Cremonese.

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  • Hellas Verona FC v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

    ANCORA NIENTE CHAMPIONS

    Il Diavolo manca nuovamente la principale competizione europea per club per la seconda volta di fila, e dopo un anno di completa assenza dalle coppe europee. Nella scorsa stagione, infatti, il piazzamento finale rossonero non era valso neanche un posto in Europa o Conference League. I sette volte campioni d’Europa, dunque, rimandano ancora una volta l'accesso al continente dalla porta e dalla competizione principale. 

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  • Alexis Saelemaekers Milan CagliariGetty

    UNA STAGIONE DAI DUE VOLTI

    Per il Milan non sarebbe stato un traguardo né semplice e né scontato da raggiungere. Anche se a un certo punto entrare nei primi quattro posti pareva essere diventato l'obiettivo minimo, non più massimo.

    La prima metà di stagione è stata straordinaria e ha visto Allegri e i suoi ragazzi anche in competizione per lo Scudetto. Dopo il derby di ritorno, in cui era ancora forte il sogno tricolore, si è però rotto qualcosa a Milanello, con la squadra che ha sbandato fino a rischiare di uscire dalle prime quattro.

    Alla fine, stringendo i denti e vincendo a Genova col Genoa, il Milan sembrava essere riuscito a ottenere quel che la società aveva chiesto ad Allegri a inizio anno: riportare il Milan all’interno del suo habitat naturale, la Champions League. Ma non è stato così.

  • champions league trophyGetty Images

    MILAN IN CHAMPIONS: COSA CAMBIA A LIVELLO ECONOMICO

    Il Milan piange anche per quel che riguarda l’aspetto economico che una partecipazione alla Champions comporta. Il solo accesso alla fase a gironi garantisce un incasso minimo di 18,62 milioni di euro, a cui poi sarebbero poi state aggiunte le cifre legate al Value (una cifra fra i 15 e i 35 milioni) al rendimento (2,1 milioni per ogni partita vinta, 700mila euro per i pareggi) e ovviamente al botteghino. Per buona sostanza, insomma, giocare anche solo la League Phase della Champions vale un minimo di 60 milioni. Soldi che, da questa sera, sfumano ufficialmente per il Diavolo.

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