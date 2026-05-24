Il Milan è fuori dalla Champions League: dal sogno Scudetto all'esclusione, storia di un crollo clamoroso

Il Milan è incredibilmente Champions League. Una lunga e impegnativa cavalcata non è bastata ai rossoneri per riabbracciare la coppa dalle grandi orecchie, mancando così l'accesso alla più prestigiosa competizione per club per il secondo anno di fila.
Max Allegri non riesce così a centrare quello che era l’obiettivo prefissato, in una stagione per certi versi molto strana, che ha visto Modric e compagni seguire anche la via dello Scudetto, fino a un clamoroso crollo nel finale che ha costretto i rossoneri ad accettare la realtà della qualificazione in Europa League.