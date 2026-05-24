Il Milan è fuori dalla Champions League: dal sogno Scudetto all'esclusione, storia di un crollo clamoroso

Per il Milan non sarebbe stato un traguardo né semplice e né scontato da raggiungere. Anche se a un certo punto entrare nei primi quattro posti pareva essere diventato l'obiettivo minimo, non più massimo.

La prima metà di stagione è stata straordinaria e ha visto Allegri e i suoi ragazzi anche in competizione per lo Scudetto. Dopo il derby di ritorno, in cui era ancora forte il sogno tricolore, si è però rotto qualcosa a Milanello, con la squadra che ha sbandato fino a rischiare di uscire dalle prime quattro.

Alla fine, stringendo i denti e vincendo a Genova col Genoa, il Milan sembrava essere riuscito a ottenere quel che la società aveva chiesto ad Allegri a inizio anno: riportare il Milan all’interno del suo habitat naturale, la Champions League. Ma non è stato così.