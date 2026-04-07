Il Milan è caduto sul più bello: i numeri della frenata rossonera che ha portato al sorpasso del Napoli, Allegri dice addio al sogno Scudetto

Il sogno Scudetto del Milan si è interrotto nella notte di Pasquetta al 'Maradona'.
I rossoneri hanno anzi subito il sorpasso del Napoli, ma soprattutto si ritrovano più vicini al quinto che al primo posto occupato dall'Inter, ormai di fatto irraggiungibile.
Al termine della partita Massimiliano Allegri ha alzato ufficialmente bandiera bianca nella corsa al tricolore, sottolineando come adesso serva blindare il piazzamento Champions.
Anche perché il calendario delle ultime sette giornate vedrà il Milan affrontare due dirette concorrenti come Juventus e Atalanta.