Il Milan è caduto sul più bello: i numeri della frenata rossonera che ha portato al sorpasso del Napoli, Allegri dice addio al sogno Scudetto

L'allenatore rossonero non ha mai parlato apertamente di Scudetto, ma dopo la sconfitta di Napoli ha definitivamente escluso che il Milan possa contendere il titolo all'Inter nelle ultime giornate.

"Era bello poter pensare di lottare per lo scudetto, però poi se perdi in casa contro il Parma e a Roma contro la Lazio nel momento decisivo...Magari altre non meritavamo di vincerle e le abbiamo vinte. Il calcio è bello per questo, abbiamo 63 punti e questi ci meritiamo. Bisogna rimanere sereni, ci sono momenti di difficoltà, c'è ancora da lavorare, abbiamo punti di vantaggio sulla zona Champions, ci sono 7 partite e bisogna fare un tot di punti per rimanere nelle prime quattro" ha sottolineato non senza un pizzico di rammarico Allegri.

Il Milan insomma ha sbagliato troppe volte e proprio sul più bello, ovvero quando l'Inter sembrava in difficoltà. Ora invece i nerazzurri sono ripartiti di slancio e anche il Napoli ha operato il sorpasso.

L'obiettivo del Diavolo nelle ultime sette giornate, insomma, è ormai uno solo: restare tra le prime quattro. Già, perché anche il piazzamento Champions per il Milan non è più così scontato.