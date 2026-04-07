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Milan delusioneGetty Images
Lelio Donato

Il Milan è caduto sul più bello: i numeri della frenata rossonera che ha portato al sorpasso del Napoli, Allegri dice addio al sogno Scudetto

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Milan

I rossoneri hanno raccolto solo tre punti in tre partite dopo la vittoria nel derby che sembrava poter riaprire davvero la corsa Scudetto. Ora il Milan è terzo e deve guardarsi le spalle.

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Il sogno Scudetto del Milan si è interrotto nella notte di Pasquetta al 'Maradona'.

I rossoneri hanno anzi subito il sorpasso del Napoli, ma soprattutto si ritrovano più vicini al quinto che al primo posto occupato dall'Inter, ormai di fatto irraggiungibile.

Al termine della partita Massimiliano Allegri ha alzato ufficialmente bandiera bianca nella corsa al tricolore, sottolineando come adesso serva blindare il piazzamento Champions.

Anche perché il calendario delle ultime sette giornate vedrà il Milan affrontare due dirette concorrenti come Juventus e Atalanta.

  • LA CRISI DELL'ATTACCO

    Quello del 'Maradona' era un vero e proprio spareggio per il secondo posto, ma anche per il ruolo di anti-Inter.

    A vincerlo è stato il Napoli al termine di una sfida in cui ha regnato l'equilibrio, rotto dalle mosse di Conte che ha spaccato la partita con gli ingressi di Alisson Santos e Politano.

    Dall'altra parte, invece, le scelte di Allegri non hanno pagato. La coppia d'attacco a sorpresa formata da Nkunku e Fullkrug, infatti, non ha mai impensierito Milinkovic-Savic.

    E la situazione non è migliorata neppure quando il tecnico rossonero ha mandato in campo prima Gimenez, poi Pulisic e infine Leao.

    Nell'ultimo mese d'altronde l'apporto degli attaccanti del Milan è stato minimo. Un solo goal, di Leao, peraltro ininfluente ai fini del risultato contro la Cremonese.

    Difficile con questo rendimento offensivo pensare di competere seriamente con l'Inter della Thu-La.

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  • FBL-ITA-SERIEA-LAZIO-MILANAFP

    TRE PUNTI IN TRE PARTITE

    La vittoria ottenuta nel derby un mese fa aveva riacceso le speranze del Milan di poter infastidire davvero l'Inter fino all'ultima giornata.

    Poi però la frenata rossonera è stata evidente. Nelle ultime tre giornate infatti la squadra di Allegri ha ottenuto appena tre punti frutto della vittoria per 3-2 contro il Torino.

    Mentre nelle ultime due trasferte sono arrivate altrettante sconfitte, peraltro senza segnare. Il tutto dopo che il Milan non aveva mai perso fuori casa in questo campionato prima della gara all'Olimpico contro la Lazio.

    Nel complesso adesso le sconfitte dei rossoneri salgono così a quattro, comunque una in meno rispetto all'Inter e due in meno del Napoli. Il Milan però ha pareggiato troppe volte, ben nove. Di cui quattro nelle ultime tredici giornate.

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  • LA RESA DI ALLEGRI

    L'allenatore rossonero non ha mai parlato apertamente di Scudetto, ma dopo la sconfitta di Napoli ha definitivamente escluso che il Milan possa contendere il titolo all'Inter nelle ultime giornate.

    "Era bello poter pensare di lottare per lo scudetto, però poi se perdi in casa contro il Parma e a Roma contro la Lazio nel momento decisivo...Magari altre non meritavamo di vincerle e le abbiamo vinte. Il calcio è bello per questo, abbiamo 63 punti e questi ci meritiamo. Bisogna rimanere sereni, ci sono momenti di difficoltà, c'è ancora da lavorare, abbiamo punti di vantaggio sulla zona Champions, ci sono 7 partite e bisogna fare un tot di punti per rimanere nelle prime quattro" ha sottolineato non senza un pizzico di rammarico Allegri.

    Il Milan insomma ha sbagliato troppe volte e proprio sul più bello, ovvero quando l'Inter sembrava in difficoltà. Ora invece i nerazzurri sono ripartiti di slancio e anche il Napoli ha operato il sorpasso.

    L'obiettivo del Diavolo nelle ultime sette giornate, insomma, è ormai uno solo: restare tra le prime quattro. Già, perché anche il piazzamento Champions per il Milan non è più così scontato.

  • GLI SCONTRI DIRETTI PER LA ZONA CHAMPIONS

    Dopo la sconfitta di Napoli, d'altronde, il Milan è più vicino al quinto posto piuttosto che al primo.

    Il vantaggio dei rossoneri sulla Juventus è ancora di sei punti ma lo scontro diretto dell'andata è terminato in parità. Inoltre domenica 26 aprile i bianconeri sono attesi a 'San Siro'.

    Ecco perché il Milan non deve sbagliare nelle prossime due gare contro Udinese e Verona per poi presentarsi alla sfida almeno con lo stesso margine.

    Un'eventuale sconfitta contro la Juventus poi complicherebbe di parecchio in finale di campionato dato che alla terzultima giornata è in programma un altro possibile scontro diretto per la zona Champions, ovvero quello contro l'Atalanta.

    I bergamaschi oggi sono dietro di ben dieci punti, è vero. Ma nelle ultime quattordici giornate hanno perso solo una volta battendo Roma e Napoli, oltre a fermare sul pareggio Como e Inter.

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