Il Milan di Amorim riparte anche dai giovani: dai volti nuovi Cissé a Kostic ai rientri di Comotto e Camarda, i talenti rossoneri da valutare

Il primo volto nuovo atteso al raduno di Milanello, in programma il 12 luglio, è Alphadjo Cissé, trequartista classe 2006, che il Milan ha acquistato nell'ultima sessione invernale dal Catanzaro, lasciando il ragazzo in prestito in Calabria fino al termine del campionato. Il fato ha voluto che Alpha concludesse di fatto la sua stagione pochi giorni dopo la firma con il Diavolo: durante la partita contro la Reggiana dello scorso 7 febbraio, Cissé ha rimediato una lesione di secondo grado all'adduttore, che lo ha costretto ad operarsi in Finlandia e a non poter contribuire alla cavalcata del Catanzaro verso la Serie A, interrotta soltanto in finale dei playoff contro il Monza.

22 presenze e 6 goal coni giallorossi per Alpha, impiegato principalmente da Aquilani nei due trequartisti dietro la punta nel suo 3-4-2-1, lo stesso modulo adottato solitamente da Amorim nelle sue squadre. Per caratteristiche tecniche e fisiche, Cissé potrebbe essere un profilo molto interessante per il tecnico portoghese, ma saranno da valutare le condizioni del ragazzo, che sta lavorando in questi giorni in Abruzzo per presentarsi al meglio al raduno.