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Alphadjo Cisse Christian Comotto Francesco Camarda MilanGOAL
Simone Gambino

Il Milan di Amorim riparte anche dai giovani: dai volti nuovi Cissé a Kostic ai rientri di Comotto e Camarda, i talenti rossoneri da valutare

Serie A
Milan
Calciomercato
R. Amorim
C. Comotto
F. Camarda
A. Cisse
A. Kostic

Ruben Amorim sarà chiamato a valutare anche diversi giovani nella costruzione del suo Milan: dai volti nuovi Cissé e Kostic ai prodotti del vivaio rossonero al rientro dai prestiti, su tutti Comotto e Camarda.

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Dopo l'hard reset societario operato da Gerry Cardinale al termine della stagione, il Milan si prepara a vivere un'altra profonda rivoluzione, che riguarderà il parco-calciatori da affidare a Ruben Amorim, che nella nuova struttura voluta dal proprietario del club avrà un ruolo più da manager all'inglese che da semplice allenatore.

Dal caso Leao alla vicenda Pulisic, dalle posizioni di Rabiot e Maignan al futuro ancora incerto di Modric: tante situazioni cruciali da risolvere prima di poter delineare la fisionomia del nuovo Milan.

Ciò che è certo è che tra i punti più cari a Cardinale c'è la valorizzazione dei giovani e dei talenti individuati dal reparto scouting e portati in rossonero. Amorim sarà chiamato a valutare i migliori prodotti del vivaio, in particolar modo i giocatori al rientro dai prestiti, ma anche i talenti bloccati da tempo dal club rossonero, come Alphadjo Cissé e Andrej Kostic.

  • Alphadjo CisseUS Catanzaro/Luigi Silipo

    ALPHADJO CISSÉ

    Il primo volto nuovo atteso al raduno di Milanello, in programma il 12 luglio, è Alphadjo Cissé, trequartista classe 2006, che il Milan ha acquistato nell'ultima sessione invernale dal Catanzaro, lasciando il ragazzo in prestito in Calabria fino al termine del campionato. Il fato ha voluto che Alpha concludesse di fatto la sua stagione pochi giorni dopo la firma con il Diavolo: durante la partita contro la Reggiana dello scorso 7 febbraio, Cissé ha rimediato una lesione di secondo grado all'adduttore, che lo ha costretto ad operarsi in Finlandia e a non poter contribuire alla cavalcata del Catanzaro verso la Serie A, interrotta soltanto in finale dei playoff contro il Monza.

    22 presenze e 6 goal coni giallorossi per Alpha, impiegato principalmente da Aquilani nei due trequartisti dietro la punta nel suo 3-4-2-1, lo stesso modulo adottato solitamente da Amorim nelle sue squadre. Per caratteristiche tecniche e fisiche, Cissé potrebbe essere un profilo molto interessante per il tecnico portoghese, ma saranno da valutare le condizioni del ragazzo, che sta lavorando in questi giorni in Abruzzo per presentarsi al meglio al raduno.

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  • Andrej Kostic PartizanYouTube

    ANDREJ KOSTIC

    Centravanti classe 2007, Andrej Kostic sarà a tutti gli effetti un calciatore rossonero a partire dal prossimo 1 luglio: il suo arrivo è stato ufficializzato a fine marzo dal Milan, con una specifica che oggi potrebbe essere messa in discussione.

    "L'attaccante, nato nel 2007, arriva dal Fudbalski Klub Partizan e farà parte del Progetto Milan Futuro, dedicato alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti".

    Il destino di Kostic, che ha raggiunto la doppia cifra con il Partizan nell'ultimo campionato, verrà deciso dopo attenta valutazione da parte di Amorim, che osserverà la punta montenegrina in allenamento prima di decidere se aggregarlo in pianta stabile alla prima squadra o se pianificare per lui un percorso di crescita con Milan Futuro, prospettiva che sembra poter star stretta al ragazzo, che ad inizio giugno ha disputato anche la sua prima gara da titolare con la Nazionale maggiore, con cui ha totalizzato già quattro presenze.

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  • Comotto Milan prima magliaGetty Images

    CHRISTIAN COMOTTO

    Altro profilo che verrà valutato da Amorim è quello di Christian Comotto, al rientro a Milanello dopo una stagione positiva in prestito allo Spezia. Classe 2008, il giovane centrocampista non sarà presente il 12 luglio al raduno visto che sarà impegnato nelle prossime due settimane con la Nazionale Under 19, in Galles per disputare gli Europei di categoria.

    Sul potenziale di Comotto, uno dei più talentuosi centrocampisti italiani della sua generazione, non ci sono dubbi ma Amorim dovrà decidere se optare per un altro prestito, magari in Serie A, o se tenerlo in rosa per permettergli di crescere in rossonero.


  • US Lecce v Bologna FC 1909 - Serie AGetty Images Sport

    FRANCESCO CAMARDA

    Discorso simile per Francesco Camarda, reduce da un'annata non esaltante dal punto di vista personale a Lecce: solo un goal per lui in 21 presenze in Serie A, tante difficoltà nel mettersi in luce in una squadra la cui produzione offensiva non era tra le più brillanti. L'infortunio alla spalla, che lo ha tenuto ai box per oltre tre mesi, non lo ha di certo aiutato, ma dopo aver esercitato il controriscatto sul suo cartellino, adesso il Milan è chiamato a scegliere con oculatezza il prossimo step per la sua carriera, per non correre il rischio di bruciare un patrimonio del calcio italiano. E non è da escludere l'ipotesi che alla fine Camarda possa far parte della rosa di Amorim, visto il fitto calendario dei rossoneri, impegnati anche con l'Europa League.

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