Il Milan di Amorim riparte anche dai giovani: dai volti nuovi Cissé a Kostic ai rientri di Comotto e Camarda, i talenti rossoneri da valutare

Dopo l'hard reset societario operato da Gerry Cardinale al termine della stagione, il Milan si prepara a vivere un'altra profonda rivoluzione, che riguarderà il parco-calciatori da affidare a Ruben Amorim, che nella nuova struttura voluta dal proprietario del club avrà un ruolo più da manager all'inglese che da semplice allenatore.
Dal caso Leao alla vicenda Pulisic, dalle posizioni di Rabiot e Maignan al futuro ancora incerto di Modric: tante situazioni cruciali da risolvere prima di poter delineare la fisionomia del nuovo Milan.
Ciò che è certo è che tra i punti più cari a Cardinale c'è la valorizzazione dei giovani e dei talenti individuati dal reparto scouting e portati in rossonero. Amorim sarà chiamato a valutare i migliori prodotti del vivaio, in particolar modo i giocatori al rientro dai prestiti, ma anche i talenti bloccati da tempo dal club rossonero, come Alphadjo Cissé e Andrej Kostic.