Il Milan di Allegri adora gli scontri diretti: personalità da Scudetto, il tabù del 2024/2025 è un ricordo

D'accordo, non tutto può e deve essere legato al risultato. Per una mezz'ora buona, domenica sera, la Roma ha fatto il bello e il cattivo tempo e solo l'incredibile imprecisione dei propri giocatori al momento del dunque le ha impedito di passare in vantaggio.

Da Cristante a Ndicka, passando per Dybala: quante occasioni sprecate dai giallorossi sullo 0-0. Allegri, non a caso, ha fatto sfoggio di sincerità alla fine della partita: "I primi 35 minuti la Roma meritava il vantaggio, noi non riuscivamo a giocare e abbiamo sbagliato tutto".

Solo che poi il vento è cambiato: una volta trovato il vantaggio, il Milan ha iniziato a sua volta a creare palle goal in serie, sprecandole a volta in maniera clamorosa. Il miracolo di Svilar su Leao, il salvataggio a porta vuota di Hermoso sul tiro ravvicinato dello stesso portoghese. La partita si sarebbe potuta chiudere anche prima, di fatto.

E sì, la Roma è andata a tanto così dal pari col rigore parato da Dybala a Maignan: verissimo. Ma alla fine rimane forse l'unica opportunità vera creata dalla squadra di Gasperini nella ripresa, una parte di gara in cui il Milan si è chiuso da grande squadra, con personalità difensiva e varchi strettissimi tra cui sgusciare era diventato un'impresa titanica.