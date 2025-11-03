Il Milan di Allegri adora gli scontri diretti: personalità da Scudetto, il tabù del 2024/2025 è un ricordo

Pur nell'emergenza e con una coppia offensiva praticamente mai vista prima, il Milan è tornato a vincere. E contro la Roma ha ottenuto un duplice obiettivo: portare a casa l'intera posta in palio, appunto, ma anche riportarsi lì, a un centimetro di distanza dalla vetta della classifica.
L'obiettivo era triplice, in realtà. Perché di mezzo c'era anche la volontà di dimostrare ancora una volta di essere una squadra da scontri diretti. Con quella personalità che spesso fa la differenza tra chi vuole ambire "appena" ad uno dei quattro pass che portano in Champions League, come Massimiliano Allegri ripete spesso e volentieri, e chi invece qualche pensierino allo Scudetto lo fa veramente.
Ecco: il Milan potrebbe davvero essere entrato in questo secondo lotto. Quando deve disputare uno scontro diretto, difficilmente la squadra di Allegri lo sbaglia. E in questo senso la differenza con il travagliato 2024/2025 è sotto gli occhi di tutti.