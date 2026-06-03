Il Milan cerca ancora il nuovo allenatore: incontro positivo con Glasner, ma restano in piedi le alternative per la panchina rossonera

Glasner non è comunque l'unico fronte su cui lavorano Cardinale e Ibrahimovic, il casting per la panchina del Milan continua e così come il tecnico austriaco saranno valutati e sentiti anche gli altri allenatori in lizza.





Mauricio Pochettino, per esempio: il commissario tecnico degli Stati Uniti non ha smentito di aver avuto dei contatti con i rossoneri tramite i suoi agenti, nonostante gli USA stiano tentando di convincerlo a prolungare il rapporto anche oltre la fine dei Mondiali.





Previsti contatti anche con Matthias Jaissle, che come Glasner si lega all'ipotesi Ralf Rangnick come nuovo capo dell'area sportiva del Milan, ma per ingaggiarlo servirebbe trattare con l'Al-Ahli.





C'è poi la suggestione ArneSlot, emersa dopo la separazione dell'olandese con il Liverpool.