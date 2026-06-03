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glasner(C)Getty Images
Redazione Goal

Il Milan cerca ancora il nuovo allenatore: incontro positivo con Glasner, ma restano in piedi le alternative per la panchina rossonera

Milan
Calciomercato
O. Glasner
M. Pochettino
A. Slot
M. Jaissle
Z. Ibrahimovic

I rossoneri portano avanti i contatti per il nuovo allenatore.

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Il Milan e Oliver Glasner si sono incontrati.


Era atteso il primo confronto vis a vis tra i vertici rossoneri e l'allenatore austriaco, ai saluti con il Crystal Palace dopo un percorso straordinario concluso con la vittoria della Conference League, battendo in finale il Rayo Vallecano.


Glasner è uno dei profili valutati da Gerry Cardinale, Massimo Calvelli e Zlatan Ibrahimovic per raccogliere l'eredità di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera e oggi, come da programma, ha avuto modo di confrontarsi con il management del Milan.

  • MILAN-GLASNER: L'ESITO DELL'INCONTRO

    L'incontro si è svolto il 2 giugno come da programma, fuori dai confini italiani.


    Un meeting definito conoscitivo, ma comunque positivo e nel quale è emersa una buona sintonia tra le parti.

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  • PREVISTI NUOVI CONTATTI

    Il primo incontro tra Milan e Glasner si chiude con un sorriso ma nulla di definito, ma è previsto che a questo primo faccia a faccia ne seguano altri nei giorni a venire per approfondire il discorso.

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  • POCHETTINO, JAISSLE E... LE ALTERNATIVE

    Glasner non è comunque l'unico fronte su cui lavorano Cardinale e Ibrahimovic, il casting per la panchina del Milan continua e così come il tecnico austriaco saranno valutati e sentiti anche gli altri allenatori in lizza.


    Mauricio Pochettino, per esempio: il commissario tecnico degli Stati Uniti non ha smentito di aver avuto dei contatti con i rossoneri tramite i suoi agenti, nonostante gli USA stiano tentando di convincerlo a prolungare il rapporto anche oltre la fine dei Mondiali.


    Previsti contatti anche con Matthias Jaissle, che come Glasner si lega all'ipotesi Ralf Rangnick come nuovo capo dell'area sportiva del Milan, ma per ingaggiarlo servirebbe trattare con l'Al-Ahli.


    C'è poi la suggestione ArneSlot, emersa dopo la separazione dell'olandese con il Liverpool.

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