Il Milan cerca ancora il nuovo allenatore: incontro positivo con Glasner, ma restano in piedi le alternative per la panchina rossonera

Il Milan e Oliver Glasner si sono incontrati.
Era atteso il primo confronto vis a vis tra i vertici rossoneri e l'allenatore austriaco, ai saluti con il Crystal Palace dopo un percorso straordinario concluso con la vittoria della Conference League, battendo in finale il Rayo Vallecano.
Glasner è uno dei profili valutati da Gerry Cardinale, Massimo Calvelli e Zlatan Ibrahimovic per raccogliere l'eredità di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera e oggi, come da programma, ha avuto modo di confrontarsi con il management del Milan.