Fullkrug Milan GenoaGetty Images
Alessandro De Felice

Il MIlan cambia pelle contro la Fiorentina, al Franchi col '9 vero' dal 1': Allegri lancia Fullkrug titolare in coppia con Pulisic, Leao parte in panchina

A Firenze il Milan di Massimiliano Allegri cambia pelle: contro la Fiorentina chance dal 1’ per il tedesco accanto a Pulisic, Leao parte fuori.

Dopo il pareggio contro il Genoa a San Siro, il Milan è chiamato a una risposta immediata sul campo della Fiorentina e Massimiliano Allegri sceglie di farlo affidandosi a Niclas Fullkrug dal primo minuto. 

La decisione nasce dall’esigenza di dare nuova fisicità all’attacco e di gestire al meglio una settimana compressa, con tre partite ravvicinate e appena 64 ore tra l’ultima gara e la trasferta del Franchi. 

Prende forma, dunque, un Milan rinnovato, con cinque cambi e una scelta chiara in avanti: spazio al centravanti tedesco in attacco, in coppia con Christian Pulisic, con Rafael Leao che si accomoda inizialmente in panchina e sarà un’arma a disposizione del tecnico livornese a gara in corso.

  • PERCHÉ GIOCA FULLKRUG TITOLARE

    La titolarità di Fullkrug rappresenta la novità più rilevante della sfida contro la Fiorentina. 

    Allegri punta sull’ex West Ham per una motivazione tattica precisa: contro una viola intensa soprattutto nella prima fase di gara, servirà un riferimento offensivo capace di far salire la squadra, proteggere palla e riempire l’area. 

    Il tedesco, reduce da ingressi positivi contro Cagliari e Genoa, debutta così dall’inizio in rossonero a soli nove giorni dall’ufficialità del suo arrivo a Milano. 

    L’ultima sua gara da titolare risaliva al 4 ottobre 2025, quando vestiva ancora la maglia del West Ham contro l’Arsenal.

  • LEAO IN PANCHINA

    La scelta di puntare su Fullkrug è strettamente legata anche alla situazione di Rafael Leao.

    Il portoghese non è ancora al 100% e viene limitato negli scatti, aspetto fondamentale per il suo gioco. Corriere dello Sport ricorda che Leao, rientrato dopo quasi un mese di stop per problemi all’adduttore e pubalgia, ha segnato gli ultimi goal del Milan contro Cagliari e Genoa, ma senza esprimere la brillantezza abituale. 

    La posizione da punta centrale, utilizzata nelle ultime uscite, ne ha sacrificato velocità e dribbling. 

    A Firenze, quindi, Allegri sceglie un 9 di ruolo, demandando a Fullkrug il lavoro spalle alla porta che era stato chiesto a Leao nelle gare precedenti.

  • IL DEBUTTO DA TITOLARE

    La chance concessa a Fullkrug arriva anche come risposta al finale amaro di Milan-Genoa. 

    Al 94’ il tedesco era andato a un passo dal goal vittoria, fermato solo dal ginocchio di Marcandalli. Un episodio che ha lasciato l’urlo in gola e che rafforza l’idea di concedergli subito fiducia. 

    Allegri, che nei giorni scorsi ha difeso pubblicamente alcuni suoi uomini dalle critiche, sceglie ora di mettere il centravanti nelle condizioni ideali per incidere, affidandogli il peso dell’attacco dall’inizio.

  • ROTAZIONI E TURNOVER

    La titolarità di Fullkrug si inserisce in un quadro più ampio di rotazioni di Allegri in occasione di Fiorentina-Milan

    Il calendario resta fitto e la gestione delle energie è diventata prioritaria. La panchina iniziale di Modric, dopo 18 gare consecutive da titolare, e le valutazioni su altri elementi chiave testimoniano una strategia chiara: distribuire responsabilità e minuti. 

    In attacco, però, la scelta è netta e simbolica: a Firenze il Milan si affida a Fullkrug, cercando risposte immediate dal suo nuovo numero 9.

Serie A
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Milan crest
Milan
MIL
0