Il MIlan cambia pelle contro la Fiorentina, al Franchi col '9 vero' dal 1': Allegri lancia Fullkrug titolare in coppia con Pulisic, Leao parte in panchina

Dopo il pareggio contro il Genoa a San Siro, il Milan è chiamato a una risposta immediata sul campo della Fiorentina e Massimiliano Allegri sceglie di farlo affidandosi a Niclas Fullkrug dal primo minuto.

La decisione nasce dall’esigenza di dare nuova fisicità all’attacco e di gestire al meglio una settimana compressa, con tre partite ravvicinate e appena 64 ore tra l’ultima gara e la trasferta del Franchi.

Prende forma, dunque, un Milan rinnovato, con cinque cambi e una scelta chiara in avanti: spazio al centravanti tedesco in attacco, in coppia con Christian Pulisic, con Rafael Leao che si accomoda inizialmente in panchina e sarà un’arma a disposizione del tecnico livornese a gara in corso.