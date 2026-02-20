In conferenza stampa, alla vigilia della partita con il Como terminata 1-1, l’allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha provato a rassicurare l’ambiente sullo stato del suo numero 11:

“Leao e Pulisic hanno avuto una stagione con problematiche fisiche ma hanno fatto dei goal: e nella parte finale tra un mese, quando cambieranno totalmente le partite, faranno molto bene essendo molto tecnici”.

Le parole del tecnico livornese evidenziato implicitamente i limiti attuali del giocatore ma ribadiscono la fiducia nei suoi mezzi tecnici, considerati indispensabili per fare la differenza nel momento decisivo.