Il Christian Pulisic di inizio stagione era un’arma totale: incursioni, goal, imprevedibilità, un punto di riferimento nella costruzione offensiva del Milan.
Oggi, però, la squadra rossonera di Allegri si ritrova a fare i conti con un Pulisic lontano dal 100%, limitato da problemi fisici e da un minutaggio spesso ridotto.
Le difficoltà sono sotto gli occhi di tutti e gli effetti sulla squadra sono altrettanto chiari: senza l’americano in forma, la fascia destra perde incisività, la manovra diventa prevedibile e anche Rafael Leao ne risente in modo diretto.
La necessità di riavere il miglior Pulisic non rappresenta un tema secondario, ma un’urgenza per il finale di stagione in cui la squadra di Allegri proverà fino alla fine a contendere lo Scudetto all’Inter.