Pulisic MilanGetty
Alessandro De Felice

Il Milan attende il vero Pulisic, l'americano conferma di essere imprescindibile: le alternative non convincono, senza i suoi strappi l’attacco si inceppa

Problemi fisici, minutaggio ridotto e manovra bloccata: il Milan aspetta il ritorno al top di Pulisic, considerato insostituibile nello scacchiere rossonero.

Il Christian Pulisic di inizio stagione era un’arma totale: incursioni, goal, imprevedibilità, un punto di riferimento nella costruzione offensiva del Milan.

Oggi, però, la squadra rossonera di Allegri si ritrova a fare i conti con un Pulisic lontano dal 100%, limitato da problemi fisici e da un minutaggio spesso ridotto. 

Le difficoltà sono sotto gli occhi di tutti e gli effetti sulla squadra sono altrettanto chiari: senza l’americano in forma, la fascia destra perde incisività, la manovra diventa prevedibile e anche Rafael Leao ne risente in modo diretto. 

La necessità di riavere il miglior Pulisic non rappresenta un tema secondario, ma un’urgenza per il finale di stagione in cui la squadra di Allegri proverà fino alla fine a contendere lo Scudetto all’Inter.

  • IL MESSAGGIO DI ALLEGRI

    In conferenza stampa, alla vigilia della partita con il Como terminata 1-1, l’allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha provato a rassicurare l’ambiente sullo stato del suo numero 11: 

    “Leao e Pulisic hanno avuto una stagione con problematiche fisiche ma hanno fatto dei goal: e nella parte finale tra un mese, quando cambieranno totalmente le partite, faranno molto bene essendo molto tecnici”. 

    Le parole del tecnico livornese evidenziato implicitamente i limiti attuali del giocatore ma ribadiscono la fiducia nei suoi mezzi tecnici, considerati indispensabili per fare la differenza nel momento decisivo.

  • UN PULISIC A CORRENTE ALTERNATA

    A Pisa, Pulisic ha giocato meno di venti minuti, mentre nella sfida di San Siro contro il Como è entrato al posto di Leao all’82’, per l’ultimo spezzone di gara. Un impiego minimo che riflette la necessità di gestire una borsite recentemente superata ma ancora da monitorare. Lo staff medico lo considera in recupero, ma ogni gara rappresenta un punto interrogativo. 

    L’americano non è sereno fisicamente e questo incide sulla sua continuità di rendimento: quando le gambe non girano, il suo gioco - basato su scatti, accelerazioni e uno contro uno - perde buona parte dell’efficacia.

    In un Milan che vive di transizioni rapide, un’esterno condizionato nella mobilità diventa facilmente “leggibile” dagli avversari. E la squadra, di riflesso, si accende a metà.

  • IL PROBLEMA DELLE ALTERNATIVE

    All’interno di Milanello c’è una consapevolezza chiara: dietro Pulisic non esiste un sostituto in grado di replicarne qualità e completezza. 

    Le rotazioni sul lato destro hanno mostrato limiti evidenti in personalità, velocità di pensiero e precisione tecnica. 

    Il risultato è una fascia che perde peso specifico, costringendo la difesa avversaria a preoccuparsi meno della profondità e permettendo raddoppi più aggressivi su Leao. 

  • PERCHÉ IL MILAN SOFFRE L’ASSENZA DI PULISIC

    Il Milan può vantare un centrocampo sulla carta tra i più completi del campionato, ma la qualità del palleggio resta altalenante. 

    Scelte sbagliate, passaggi imprecisi, giocate avventate: errori che, penalizzano molto una squadra che vive di attesa e contropiede. 

    Per gli attaccanti la vita è complicata, soprattutto quando manca una figura come Pulisic capace di abbassarsi, cucire il gioco, creare superiorità e ripartire palla al piede. Il suo calo fisico ha dunque rallentato l’intero sistema offensivo.

  • IL MILAN HA BISOGNO DEL VERO PULISIC

    Il Milan non può prescindere dall’americano. Senza il suo dinamismo sulla destra, la squadra perde profondità, perde imprevedibilità e diventa meno pericolosa. 

    Con Leao non al top e un attacco che fatica a trovare continuità, il ritorno al 100% di Pulisic è la priorità assoluta. Non solo per avere un titolare in più, ma per rimettere in moto l’intero ingranaggio offensivo.

    Servirà la miglior versione dell’americano ai rossoneri per continuare ad alimentare il sogno Scudetto e mantenere la fiamma viva fino al rettilineo finale.

