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milan femminile under 15 campione ditalia 2026
Federico Zanon

Il Milan apre una nuova strada per il calcio femminile: due squadre prenderanno parte a un campionato maschile professionistico

Calcio Femminile
Milan
AC Milan

AC Milan segna un nuovo passo nel percorso di crescita del calcio femminile giovanile: per la prima volta in Italia, due squadre femminili prenderanno parte a un campionato maschile professionistico.

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ll Club rossonero è la prima società italiana a compiere questa scelta, nata dalla volontà di offrire alle proprie giovani calciatrici un contesto sempre più competitivo e stimolante, capace di accompagnarne lo sviluppo e alzarne ulteriormente il livello.

  • UNDER 15 E UNDER 17

    Il confronto con squadre maschili inserite in un campionato professionistico rappresenterà un’importante opportunità di crescita dal punto di vista tecnico, fisico e dell’intensità di gioco, permettendo alle ragazze rossonere di misurarsi con nuove difficoltà e accelerare il proprio percorso formativo.

    Una scelta innovativa che conferma la volontà di AC Milan di investire nella crescita e nella valorizzazione del talento, creando per le proprie giovani calciatrici le migliori condizioni possibili per esprimere il proprio potenziale.


    Le categorie interessate sono l'under 17 e l'under 15 che affronteranno rispettivamente i ragazzi under 14 e under 13.


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