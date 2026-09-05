ll Club rossonero è la prima società italiana a compiere questa scelta, nata dalla volontà di offrire alle proprie giovani calciatrici un contesto sempre più competitivo e stimolante, capace di accompagnarne lo sviluppo e alzarne ulteriormente il livello.
Il Milan apre una nuova strada per il calcio femminile: due squadre prenderanno parte a un campionato maschile professionistico
UNDER 15 E UNDER 17
Il confronto con squadre maschili inserite in un campionato professionistico rappresenterà un’importante opportunità di crescita dal punto di vista tecnico, fisico e dell’intensità di gioco, permettendo alle ragazze rossonere di misurarsi con nuove difficoltà e accelerare il proprio percorso formativo.
Una scelta innovativa che conferma la volontà di AC Milan di investire nella crescita e nella valorizzazione del talento, creando per le proprie giovani calciatrici le migliori condizioni possibili per esprimere il proprio potenziale.
Le categorie interessate sono l'under 17 e l'under 15 che affronteranno rispettivamente i ragazzi under 14 e under 13.
TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?
Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.