Il Milan a Salisburgo si gioca già un pezzo d'Europa: per Amorim è già un appuntamento fondamentale, Camarda scalpita

Come detto, se l’obiettivo di Amorim è quello di arrivare nella top-8 di Europa League, per evitare la scomoda lotteria dei playoff, il Diavolo non può più permettersi passi falsi. Inoltre, il Salisburgo ha vinto la sua prima partita e, anche visto il livello della competizione, quella austriaca può essere legittimamente vista come una rivale diretta per conquistare gli ottavi senza passare dagli spareggi. La storia, comunque, è dalla parte rossonera: il Salisburgo è un buon rivale per il Milan che nei quattro precedenti ufficiali (tutti in Champions League), ha raccolto un pari (1-1 nel 2022) e tre vittorie, l'ultima delle quali fu un roboante 4-0 a San Siro nel novembre di quattro anni fa.