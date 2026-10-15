Il Milan a Salisburgo si gioca già un pezzo d'Europa: per Amorim è già un appuntamento fondamentale, Camarda scalpita

Zero spazio per rimpianti o calcoli. Per il nuovo Milan di Rúben Amorim, la trasferta di giovedì 15 ottobre (ore 18:45) alla Red Bull Arena ha già l’acre sapore di dentro o fuori.
Dopo il ko interno contro il Benfica, i rossoneri non possono sbagliare se vogliono mantenere vive le speranze di giungere fra le prime otto della League Phase.
Sbagliare ancora significherebbe sprofondare nei bassifondi europei, minando le certezze di un progetto tecnico ancora in cerca d'identità.
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