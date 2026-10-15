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AC Milan v SL Benfica - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Matteo Occhiuto

Il Milan a Salisburgo si gioca già un pezzo d'Europa: per Amorim è già un appuntamento fondamentale, Camarda scalpita

Europa League
Salisburgo vs Milan
Milan
Salisburgo

Alla Red Bull Arena è già fondamentale l'incrocio fra i rossoneri e gli austriaci, con l'allenatore portoghese che è pronto a lanciare il giovane attaccante dell'Under 21.

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Zero spazio per rimpianti o calcoli. Per il nuovo Milan di Rúben Amorim, la trasferta di giovedì 15 ottobre (ore 18:45) alla Red Bull Arena ha già l’acre sapore di dentro o fuori.

Dopo il ko interno contro il Benfica, i rossoneri non possono sbagliare se vogliono mantenere vive le speranze di giungere fra le prime otto della League Phase.

Sbagliare ancora significherebbe sprofondare nei bassifondi europei, minando le certezze di un progetto tecnico ancora in cerca d'identità.


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  • Amorim JashariGetty Images

    IMPEGNO GIÀ FONDAMENTALE

    Come detto, se l’obiettivo di Amorim è quello di arrivare nella top-8 di Europa League, per evitare la scomoda lotteria dei playoff, il Diavolo non può più permettersi passi falsi. Inoltre, il Salisburgo ha vinto la sua prima partita e, anche visto il livello della competizione, quella austriaca può essere legittimamente vista come una rivale diretta per conquistare gli ottavi senza passare dagli spareggi. La storia, comunque, è dalla parte rossonera: il Salisburgo è un buon rivale per il Milan che nei quattro precedenti ufficiali (tutti in Champions League), ha raccolto un pari (1-1 nel 2022) e tre vittorie, l'ultima delle quali fu un roboante 4-0 a San Siro nel novembre di quattro anni fa.

  • AC Milan v US Lecce - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    CAMARDA AVRÀ LA CHANCE

    Amorim, comunque, prepara le rotazioni. Gli infortuni di Gabbia e Saelemaekers riducono le possibilità di variazioni, ma potrebbero comunque esserci spazi importanti per chi ha giocato meno. Su tutti Francesco Camarda: il giovane attaccante dell’Under 21 potrebbe addirittura essere titolare, così come Loftus-Cheek, Bartesaghi, Hutchinson e Tomori. 


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  • FBL-EUR-C3-SOFIA-SALZBURGAFP

    OCCHIO ALLE QUALITÀ DI RÖHL

    Dall'altra parte del campo non ci sarà un avversario disposto a fare sconti. Il Salisburgo di Danny Röhl è la solita, temibile macchina da guerra targata Red Bull: una squadra giovanissima, sfrontata, che fa del pressing asfissiante e delle transizioni verticali a ritmi folli il proprio marchio di fabbrica. Gli austriaci arrivano all'appuntamento con le ali ai piedi dopo il blitz della prima giornata in casa del Levski Sofia (0-1) e sognano di battere il Milan per la prima volta nella loro storia. Tabakovic, già noto in Italia dopo il playoff Mondiale con la Bosnia, e Konaté saranno i due pericoli principali per il Diavolo. 

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  • US Sassuolo v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    IL CAMMINO DEL MILAN IN EUROPA LEAGUE

    Dopo l'incrocio austriaco, il calendario non concederà sconti: già settimana prossima i rossoneri voleranno in Inghilterra per la delicata trasferta contro il Bournemouth, prima di fare ritorno a San Siro per ospitare gli ungheresi del Ferencvaros nel mese di novembre. Una marcia d'avvicinamento d'inverno in cui ogni singolo punto peserà come un macigno per evitare il sempre complicato viatico dei playoff.

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