"Il migliore del mondo": il sogno di Zverev a Wimbledon si infrange contro il suo nemico giurato Sinner

Alexander Zverev stringe tra le mani il suo premio di consolazione d’argento e riceve l’applauso di incoraggiamento del cancelliere federale Friedrich Merz. Durante la cerimonia di premiazione con la principessa Kate sul “prato sacro” di Wimbledon, la star del tennis tedesco ritrova subito il sorriso nonostante la delusione. «In un certo senso non mi piaci più», ha scherzato il tennista di Amburgo rivolgendo un occhiolino al temibile avversario Jannik Sinner, che aveva infranto il suo sogno di conquistare il titolo più prestigioso del tennis.
«Purtroppo non è andata bene. Congratulazioni, Jannik», ha aggiunto Zverev stringendo la coppa d’argento. «Ha dimostrato ancora una volta di essere il miglior giocatore del mondo. È stato bello condividere il Centre Court con te. È un grande onore essere qui».