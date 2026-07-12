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ALEXANDER ZVEREVGetty Images

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"Il migliore del mondo": il sogno di Zverev a Wimbledon si infrange contro il suo nemico giurato Sinner

Il grande sogno è svanito: Alexander Zverev perde la finale di Wimbledon contro Jannik Sinner.

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Alexander Zverev stringe tra le mani il suo premio di consolazione d’argento e riceve l’applauso di incoraggiamento del cancelliere federale Friedrich Merz. Durante la cerimonia di premiazione con la principessa Kate sul “prato sacro” di Wimbledon, la star del tennis tedesco ritrova subito il sorriso nonostante la delusione. «In un certo senso non mi piaci più», ha scherzato il tennista di Amburgo rivolgendo un occhiolino al temibile avversario Jannik Sinner, che aveva infranto il suo sogno di conquistare il titolo più prestigioso del tennis.

«Purtroppo non è andata bene. Congratulazioni, Jannik», ha aggiunto Zverev stringendo la coppa d’argento. «Ha dimostrato ancora una volta di essere il miglior giocatore del mondo. È stato bello condividere il Centre Court con te. È un grande onore essere qui».

  • A 35 giorni dalla finale del Roland Garros, Zverev ha mancato l’occasione di entrare nella storia. Ha perso in una finale avvincente per 7-6(9-7), 6-7(2-7), 3-6, 4-6 contro il campione Sinner, subendo la decima sconfitta consecutiva e mancando l’occasione di diventare re del torneo sull’erba 35 anni dopo Michael Stich.

    «Anche se abbiamo perso questa finale, sono stati due mesi incredibili», ha concluso Zverev con tono conciliante. Pochi minuti prima, Zverev era caduto tra le braccia di Sinner a rete e si era congratulato con lui in modo sportivo. Sinner ha poi ricevuto le congratulazioni nel suo box, mentre Zverev camminava sul campo con lo sguardo perso nel vuoto, apparendo anche un po’ smarrito.

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  • JANNIK SINNER Getty Images

    Jannik Sinner su Alexander Zverev: «Ci sei quasi»

    Sinner ha elogiato l’avversario, quasi al suo livello in questo match. «Hai già vinto uno Slam a Parigi e, se continui così, conquisterai anche questo titolo in casa. Continua così. So che vuoi diventare numero uno. Ci sei quasi. Dobbiamo stare attenti».

    Di fronte al cancelliere federale Merz, a Kate e al principe William, Zverev avrebbe potuto trionfare a SW19 come terzo tedesco dopo Boris Becker (tre volte campione) e Stich. Ma l’attesa continua. Considerando entrambi i sessi, l’ultima vincitrice all’All England Club è stata Angelique Kerber nel 2018.

    Dopo la svolta a Parigi, Zverev era arrivato a Wimbledon con nuova fiducia e «una sensazione diversa», ma il sogno si è interrotto in finale. Per il tedesco si tratta della quarta sconfitta in cinque finali Slam.

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  • Alexander Zverev Wimbledongetty

    Alexander Zverev manca alcuni traguardi importanti

    Zverev sarebbe stato il primo giocatore dell’Era Open (dal 1968) a vincere subito il Grande Slam dopo il primo titolo. Il ventinovenne sarebbe stato anche il 14° a conquistare in poche settimane lo “Slam della Manica” con i successi in Francia e in Inghilterra.

    Come consolazione, sale al secondo posto della classifica mondiale e incassa un montepremi di 2,11 milioni di euro. Sinner, dopo l’eliminazione al secondo turno al Roland Garros, ha reagito vincendo il suo quinto Slam e guadagnando 4,22 milioni di euro.

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  • Alexander Zverev si infortuna ed è furioso

    In condizioni di vento, Zverev ha subito mostrato la sua potenza con un servizio devastante, mentre Sinner non ha trovato subito il suo miglior livello. Il primo set si è deciso al tie-break: Zverev, con un diritto vincente, ha interrotto una serie di 14 game persi e ha conquistato il set, esplodendo di gioia. Anche il secondo set è arrivato al tiebreak, dove però Sinner ha prevalso.

    L’italiano era ormai pienamente in partita. Zverev ha comunque ottenuto una palla break, poi ha spaventato tutti scivolando e iperestendendo il ginocchio; è rimasto a terra contorto dal dolore, ma dopo l’aiuto di Sinner ha ripreso. Il suo linguaggio del corpo era ormai negativo e, subìto il primo break, ha scagliato a terra la racchetta. Nel quarto set non ha potuto evitare la sconfitta.

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