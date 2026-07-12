"Il migliore del mondo": il sogno di Zverev a Wimbledon si infrange contro il suo nemico giurato Sinner

In condizioni di vento, Zverev ha subito mostrato la sua potenza con un servizio devastante, mentre Sinner non ha trovato subito il suo miglior livello. Il primo set si è deciso al tie-break: Zverev, con un diritto vincente, ha interrotto una serie di 14 game persi e ha conquistato il set, esplodendo di gioia. Anche il secondo set è arrivato al tiebreak, dove però Sinner ha prevalso.

L’italiano era ormai pienamente in partita. Zverev ha comunque ottenuto una palla break, poi ha spaventato tutti scivolando e iperestendendo il ginocchio; è rimasto a terra contorto dal dolore, ma dopo l’aiuto di Sinner ha ripreso. Il suo linguaggio del corpo era ormai negativo e, subìto il primo break, ha scagliato a terra la racchetta. Nel quarto set non ha potuto evitare la sconfitta.