Il miglior Vlasic di sempre: stagione super e situazione contrattuale, così può fare gola alle big

A rendere Vlasic potenzialmente uno dei giocatori più appetibili della prossima sessione di calciomercato non ci sono solo gli ottimi numeri della sua stagione.

Il numero 10 del Torino è infatti il prototipo del centrocampista moderno. Il suo ruolo naturale sarebbe quello di trequartista, ma nel corso delle sue annate in granata ha ampiamente dimostrato di poter dare un ottimo contributo anche come interno, esterno alto a sinistra e, all'occorrenza, come seconda punta.

Una mezzala che fa bene entrambe le fasi e che, inoltre, vede la porta. Si tratta di caratteristiche importanti, di quelle che cercano i grandi club, e non è un caso che in tempi recenti il suo nome sia stato accostato a quello del Borussia Dortmund (dove raccoglierebbe l'eredità del partente Brandt), ma anche della Roma.