Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
VlasicGetty Images
Leonardo Gualano

Il miglior Vlasic di sempre: stagione super e situazione contrattuale, così può fare gola alle big

Serie A
Torino

Nikola Vlasic sta vivendo la sua miglior annata da quando veste la maglia del Torino: per lui tanta continuità e numeri da record.

Pubblicità

Che avesse qualità fuori dal comune lo si era intuito da tempo, ma quella che sta vivendo Nikola Vlasic è la vera stagione della definitiva consacrazione.

Il centrocampista croato, che lo scorso ottobre ha compiuto ventotto anni, si sta esprimendo ai suoi migliori livelli in assoluto da quando veste la maglia del Torino.

Gli ultimi mesi sono stati scanditi da una continuità di rendimento impressionante, oltre che da numeri che potrebbero averlo trascinato nel mirino di diversi top club italiani ed europei.


  • Vlasic Sassuolo TorinoGetty Images

    MAI COSÌ CONTINUO

    Nikola Vlasic ha iniziato prestissimo a mostrare qualità da giocatore di caratura superiore, tuttavia ha impiegato del tempo prima di riuscire ad esprimerle con la continuità mostrata in questa stagione.

    A frenarlo in passato sono stati soprattutto una serie di contrattempi di natura fisica, che non gli hanno consentito di fare quel passo successivo che in molti avevano predetto quando, giovanissimo, si era imposto all'Hajduk Spalato come uno dei più grandi talenti di quella straordinaria fucina che è il calcio croato.

    Da lì in poi le avventure all'Everton (che nel 2017 investì 12 milioni di euro per un ragazzo non ancora ventenne), al CSKA Mosca (la più convincente in termini di numeri) e al West Ham, prima dell'approdo al Torino nell'estate del 2022 in prestito con un diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro (il Torino poi potrà contare su uno sconto e versarne nelle casse degli Hammers solo 10,5).

    Tutte esperienze nelle quali a tratti è riuscito a mettere in mostra le sue doti, mai con la continuità di questa stagione.

    A favorirlo, una grande condizione atletica, che gli ha consentito di scendere sempre in campo e di evitare fastidiosi stop.

    Messe alle spalle le noie muscolari, Vlasic è riuscito finalmente a proporre in campo la miglior versione di sé stesso.

    • Pubblicità

  • HA PRESO PER MANO IL TORINO

    Quella che sta vivendo il Torino è sin qui stata una stagione travagliata.

    I 33 punti messi in cascina in 30 turni di Serie A non gli consentono, almeno per il momento, di potersi proiettare in avanti senza dover tenere d'occhio, nello specchietto retrovisore, quella zona retrocessione distante solo sei lunghezze.

    Nonostante un'annata così complicata, il contributo di Vlasic non solo non è mai venuto meno, ma molte delle speranze dei granata di vivere un'ultima parte di campionato all'insegna di una ritrovata tranquillità sono legate proprio alle prestazioni del suo numero 10.

    Il centrocampista croato, sin qui, ha saltato una sola partita nel torneo (per somma di ammonizioni), scendendo per il resto sempre in campo e totalizzando qualcosa come 2349' di gioco.

    Numeri ai quali non aveva abituato, così come non aveva mai segnato così tanto: già 7 i goal in 29 presenze, con anche tre assist all'attivo.

    Vlasic ha già superato il suo record di marcature in un singolo campionato di Serie A (non si era mai spinto oltre quota 5) e, considerando il fatto che mancano otto partite alla fine del campionato, può tranquillamente puntare a quella doppia cifra in carriera raggiunta solo ai tempi del CSKA Mosca.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Muharemovic Vlasic Sassuolo TorinoGetty Images

    UN CENTROCAMPISTA MODERNO

    A rendere Vlasic potenzialmente uno dei giocatori più appetibili della prossima sessione di calciomercato non ci sono solo gli ottimi numeri della sua stagione.

    Il numero 10 del Torino è infatti il prototipo del centrocampista moderno. Il suo ruolo naturale sarebbe quello di trequartista, ma nel corso delle sue annate in granata ha ampiamente dimostrato di poter dare un ottimo contributo anche come interno, esterno alto a sinistra e, all'occorrenza, come seconda punta.

    Una mezzala che fa bene entrambe le fasi e che, inoltre, vede la porta. Si tratta di caratteristiche importanti, di quelle che cercano i grandi club, e non è un caso che in tempi recenti il suo nome sia stato accostato a quello del Borussia Dortmund (dove raccoglierebbe l'eredità del partente Brandt), ma anche della Roma.

  • LA SUA SITUAZIONE CONTRATTUALE

    Nikola Vlasic è legato al Torino da un contratto la cui scadenza è fissata a giugno 2027.

    Nei mesi scorsi si è parlato di possibili contatti tra le parti per un rinnovo, di fatto però non ci sono stati sviluppi in tal senso.

    Il rischio è quello di arrivare ai blocchi di partenza della prossima stagione con un giocatore di assoluto valore che potrebbe liberarsi a parametro zero solo pochi mesi dopo ed è anche per questo motivo che, nel caso in cui non si dovesse riuscire a trovare un'intesa, il Torino potrebbe pensare a una cessione.

    Quello che è certo è che il club granata, in caso di doloroso addio, potrebbe guadagnare una cifra ben superiore ai 10 milioni di euro investiti nell'estate del 2023 per il suo riscatto.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Pisa crest
Pisa
PIS
Torino crest
Torino
TOR