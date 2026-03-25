Il miglior Vlasic di sempre: stagione super e situazione contrattuale, così può fare gola alle big

Quella che sta vivendo il Torino è sin qui stata una stagione travagliata.
I 33 punti messi in cascina in 30 turni di Serie A non gli consentono, almeno per il momento, di potersi proiettare in avanti senza dover tenere d'occhio, nello specchietto retrovisore, quella zona retrocessione distante solo sei lunghezze.
Nonostante un'annata così complicata, il contributo di Vlasic non solo non è mai venuto meno, ma molte delle speranze dei granata di vivere un'ultima parte di campionato all'insegna di una ritrovata tranquillità sono legate proprio alle prestazioni del suo numero 10.
Il centrocampista croato, sin qui, ha saltato una sola partita nel torneo (per somma di ammonizioni), scendendo per il resto sempre in campo e totalizzando qualcosa come 2349' di gioco.
Numeri ai quali non aveva abituato, così come non aveva mai segnato così tanto: già 7 i goal in 29 presenze, con anche tre assist all'attivo.
Vlasic ha già superato il suo record di marcature in un singolo campionato di Serie A (non si era mai spinto oltre quota 5) e, considerando il fatto che mancano otto partite alla fine del campionato, può tranquillamente puntare a quella doppia cifra in carriera raggiunta solo ai tempi del CSKA Mosca.