Il miglior marcatore italiano della Serie A ha solo 8 goal: dato terribile, dopo 27 giornate non era mai successo

Kean è il miglior marcatore italiano, vicino alla doppia cifra, con Berardi e Orsolini che seguono a ruota. I giocatori di Sassuolo e Bologna non sono certo sulla carta cannonieri assoluti, ma nelle ultime annate sono divenuti tali, vuoi per un calcio in cui i centravanti sono sempre meno, vuoi per un campionato di Serie A con pochi italiani protagonisti in attacco.

Alle spalle di Kean, Berardi e Orsolini si trova il calciatore che corre verso il titolo di MVP della Serie A, ovvero quel Federico Dimarco che oltre ad essere di gran lunga il miglior assistman del torneo ha già segnato anche sei reti. Le stesse di un centrocampista come Mandragora e di Scamacca, che rispetto a Kean ha giocato 18 gare fin qui.

Anche Pinamonti e Colombo si trovano a quota 6, con l'attaccante del Genoa riuscito a sbloccarsi dopo l'arrivo di De Rossi. A cinque reti segnate fin qui, infine, ci sono Zaniolo, Bonazzoli e Moreo.