Il miglior marcatore italiano della Serie A ha solo 8 goal: dato terribile, dopo 27 giornate non era mai successo

A venti giorni dalla semifinale playoff contro l'Irlanda del Nord, il ct dell'Italia Rino Gattuso studia la Serie A e gli azzurri all'estero per valutare la miglior rosa da convocare. Tra rientri come Verratti e promozioni come Palestra, l'ex mister di Napoli e Milan non dovrebbe cambiare molto nel reparto offensivo, con i soliti Retegui, Kean e compagnia come interpreti dell'attacco. Le alternative, semplicemente, non esistono.
Lo dicono i dati, che vedono Retegui come miglior bomber italiano in generale (se si esclude Joao Pedro, ex Cagliari che fece parte della disfatta contro la Macedonia del Nord e nei playoff pre-Mondiali 2022) dopo aver segnato 16 reti con la maglia del club saudita Al-Qadsiah e il nulla alle sue spalle. Considerando la Serie A, infatti, il marcatore arruolabile dagli azzurri più prolifico è Moise Kean, spalla d'attacco dello stesso Retegui nella Nazionale italiana, ma con appena otto goal segnati fin qui. La metà rispetto a Retegui.
I numeri di Kean, il miglior marcatore italiano della Serie A davanti a Berardi e Orsolini entrambi a quota 7, rappresentano quanto l'Italia non riesca più ad avere grandi cannonieri come in passato, quando dopo 27 turni potevano sfoggiare le loro 15, 20, persino 27 reti. Tempi passati, in una Serie A in cui si segna sempre meno e i migliori bomber italiani sono esterni, ali, trequartisti.