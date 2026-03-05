Goal.com
Moise Kean Fiorentina TorinoGetty Images
Francesco Schirru

Il miglior marcatore italiano della Serie A ha solo 8 goal: dato terribile, dopo 27 giornate non era mai successo

In vista dei playoff Mondiali, Gattuso deve fare i conti con attaccanti italiani presenti in Serie A ridotti all'osso e con pochissimi goal segnati. Nel nuovo millennio non era mai successo che la classifica marcatori, dopo 27 giornate, fosse così scarna per i bomber azzurri.

A venti giorni dalla semifinale playoff contro l'Irlanda del Nord, il ct dell'Italia Rino Gattuso studia la Serie A e gli azzurri all'estero per valutare la miglior rosa da convocare. Tra rientri come Verratti e promozioni come Palestra, l'ex mister di Napoli e Milan non dovrebbe cambiare molto nel reparto offensivo, con i soliti Retegui, Kean e compagnia come interpreti dell'attacco. Le alternative, semplicemente, non esistono.

Lo dicono i dati, che vedono Retegui come miglior bomber italiano in generale (se si esclude Joao Pedro, ex Cagliari che fece parte della disfatta contro la Macedonia del Nord e nei playoff pre-Mondiali 2022) dopo aver segnato 16 reti con la maglia del club saudita Al-Qadsiah e il nulla alle sue spalle. Considerando la Serie A, infatti, il marcatore arruolabile dagli azzurri più prolifico è Moise Kean, spalla d'attacco dello stesso Retegui nella Nazionale italiana, ma con appena otto goal segnati fin qui. La metà rispetto a Retegui.

I numeri di Kean, il miglior marcatore italiano della Serie A davanti a Berardi e Orsolini entrambi a quota 7, rappresentano quanto l'Italia non riesca più ad avere grandi cannonieri come in passato, quando dopo 27 turni potevano sfoggiare le loro 15, 20, persino 27 reti. Tempi passati, in una Serie A in cui si segna sempre meno e i migliori bomber italiani sono esterni, ali, trequartisti.

  • UNA PRIMA VOLTA

    Nel nuovo millennio, dunque dalla stagione 1999/2000 ad oggi, non era mai successo che il miglior marcatore italiano della Serie A avesse appena 8 goal dopo 27 turni di campionato.

    Il dato delle ultime stagioni è stato dunque peggiorato, quando sembrava impossibile: nel 2023/2024 Orsolini, Pinamonti e Berardi erano a 9 reti dopo 27 giornate, mentre l'anno prima Zaccagni risultava essere il migliore, insieme ad Immobile, sempre a quota 9.

    Orsolini e Berardi sono anche in questa annata i migliori marcatori italiani alle spalle di Kean, segno di come, quasi fosse uno specchio del paese, la situazione del campionato di Serie A sia cristallizzata e incapace di progredire. 

    Kean ha tra l'altro giocato quasi tutte le partite di questo campionato, con 24 match totali e un goal ogni tre. Un anno fa aveva segnato il doppio delle reti, ben 15.

  • I MARCATORI ITALIANI 25/26

    Kean è il miglior marcatore italiano, vicino alla doppia cifra, con Berardi e Orsolini che seguono a ruota. I giocatori di Sassuolo e Bologna non sono certo sulla carta cannonieri assoluti, ma nelle ultime annate sono divenuti tali, vuoi per un calcio in cui i centravanti sono sempre meno, vuoi per un campionato di Serie A con pochi italiani protagonisti in attacco.

    Alle spalle di Kean, Berardi e Orsolini si trova il calciatore che corre verso il titolo di MVP della Serie A, ovvero quel Federico Dimarco che oltre ad essere di gran lunga il miglior assistman del torneo ha già segnato anche sei reti. Le stesse di un centrocampista come Mandragora e di Scamacca, che rispetto a Kean ha giocato 18 gare fin qui.

    Anche Pinamonti e Colombo si trovano a quota 6, con l'attaccante del Genoa riuscito a sbloccarsi dopo l'arrivo di De Rossi. A cinque reti segnate fin qui, infine, ci sono Zaniolo, Bonazzoli e Moreo.

  • NESSUN RICAMBIO. O QUASI

    Guardando ai migliori marcatori italiani dell'attuale Serie A, gli Under 25 non sono praticamente pervenuti. Tra i giocatori che hanno segnato almeno cinque reti il più giovane è Colombo del Genoa, classe 2002, mentre Kean ha da poco compiuto 26 anni, la stessa età di Zaniolo.

    Pio Esposito, considerato il marcatore italiano Under 21 più importante in circolazione ha alla fine segnato solamente quattro reti, nonostante un'ottima annata e un ruolo da titolare non assicurato.

    Casadei, 23 anni, ha segnato 3 goal, gli stessi del 26enne Cambiaghi e del 24enne Cancellieri. Pensando al futuro della Serie A, anche quello breve del 2026/2027, la situazione è alquanto complicata: manca un ricambio generazionale che possa contribuire alla Nazionale azzurra sia qualora arrivi la qualificazione al Mondiale e si punti alla continuità, sia qualora si debba nuovamente cambiare ct, convocazioni e base.

  • L'ATTACCO ITALIANO PER I PLAYOFF

    L'attacco sembra essere quello già praticamente deciso: per Italia-Irlanda del Nord difficilmente Gattuso convocherà qualche nome a sorpresa, anche perchè le punte disponibili e in grado di fornire una minima dose di goal per il proprio club non sono proprio presenti, nè in Serie A nè altrove.

    Retegui porterà i suoi 15 goal segnati in Arabia Saudita, mentre Kean, da qui all'Irlanda del Nord, spera di aumentare i suoi 8 totali. Ci saranno anche Scamacca (6), Orsolini (7), Esposito (4), più Raspadori e Politano (rispettivamente 1, tra Liga e Serie A, e 0).

    Scelte obbligate, che dovranno dimostrare di poter bastare per ottenere il pass alla finale playoff contro Bosnia o Galles e dunque quello per la fase finale del Mondiale.

    Non esistono alternative.

