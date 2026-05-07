Da ormai due stagioni, Wojciech Szczesny e Robert Lewandowski, oltre a condividere la maglia della Polonia, giocano insieme anche nel Barcellona.
Tuttavia il contratto dell'attaccante polacco scadrà il prossimo 30 giugno e lo scenario di un suo addio 'a zero' sembra sempre più concreto.
Tra i club accostati al bomber classe 1988 ci sarebbe anche la Juventus, ovvero il club nel quale Szczesny è stato grande protagonista per ben sette stagioni dal 2017 al 2024. E proprio l'ex portiere bianconero ha voluto dare un consiglio particolare all'amico e compagno di squadra.