Wojciech Szczesny, compagno di Lewandowski in Nazionale e al Barcellona, ha vestito la maglia della Juventus dal 2017 al 2024 e intervistato da Prezglad Sportowy ha provato a inquadrare il suggestivo scenario che vedrebbe il suo amico e compagno di squadra a Torino nella prossima stagione:



"Se ho consigliato a Lewandowski di andare alla Juve? Io gli consiglio di ritirarsi, perché poi possono succedere le cose migliori".