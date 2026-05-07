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Szczesny Lewandowski BarcellonaGetty Images
Michael Di Chiaro

Il messaggio di Szczesny a Lewandowski: "La Juve? Gli consiglio di ritirarsi, perché poi possono succedere le cose migliori"

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Il portiere polacco sulle voci di Lewandowski alla Juve: "Io gli consiglio di ritirarsi, perché poi possono accadere le cose migliori".

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Da ormai due stagioni, Wojciech Szczesny e Robert Lewandowski, oltre a condividere la maglia della Polonia, giocano insieme anche nel Barcellona.

Tuttavia il contratto dell'attaccante polacco scadrà il prossimo 30 giugno e lo scenario di un suo addio 'a zero' sembra sempre più concreto.

Tra i club accostati al bomber classe 1988 ci sarebbe anche la Juventus, ovvero il club nel quale Szczesny è stato grande protagonista per ben sette stagioni dal 2017 al 2024. E proprio l'ex portiere bianconero ha voluto dare un consiglio particolare all'amico e compagno di squadra.

  • IL CONSIGLIO DI SZCZESNY A LEWANDOWSKI

    Wojciech Szczesny, compagno di Lewandowski in Nazionale e al Barcellona, ha vestito la maglia della Juventus dal 2017 al 2024 e intervistato da Prezglad Sportowy ha provato a inquadrare il suggestivo scenario che vedrebbe il suo amico e compagno di squadra a Torino nella prossima stagione:

    "Se ho consigliato a Lewandowski di andare alla Juve? Io gli consiglio di ritirarsi, perché poi possono succedere le cose migliori".

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  • L'ESTATE 2024 DI SZCZESNY: PRIMA IL RITIRO, POI IL BARCELLONA

    Il riferimento alla propria situazione personale è ovviamente voluto: la Juventus, nell'estate del 2024, decise di affidare la porta a Michele Di Gregorio, risolvendo il contratto di Szczesny che contestualmente annunciò il ritiro dal calcio giocato.

    Solamente pochi mesi dopo, però, arrivò quasi a sorpresa la chiamata del Barcellona. Una tentazione fortissima che spinse il classe 1990 ad infilare nuovamente i guantoni. E il resto è storia. Anzi, purissima attualità

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