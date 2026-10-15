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FBL-EUR-C3-SALZBURG-MILANAFP
Redazione Goal

Il messaggio di Amorim dopo Salisburgo-Milan: "Tutti possono perdere il posto in squadra, Camarda deve migliorare in tre cose"

Europa League
Milan
R. Amorim
Salisburgo vs Milan

Le parole del tecnico portoghese al termine di Salisburgo-Milan.

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Il Milan trova la prima vittoria in questa Europa League.


Nella seconda giornata della League Phase, i rossoneri travolgono a domicilio il Salisburgo (0-4), grazie alla tripletta di Alphadjo Cisse e al goal di Gonçalo Ramos.


Al termine della partita, il tecnico del DiavoloRuben Amorim è intervenuto a Sky Sport.

  • LA PARTITA

    "In altre partite abbiamo avuto più controllo, ma oggi siamo riusciti a fare goal. Penso che a livello di prestazione generale abbiamo disputato gare migliori, ma poi si guarda solo il risultato. Però ovviamente sono contento della vittoria".

  • COSA DIMOSTRA CISSE

    "Per me, lui merita lo spazio che sta avendo per quello che sta facendo a livello fisico: sa essere esplosivo. Deve ancora fare qualcosa per correggersi, deve fare meglio anche a livello di allenamento. Però, stasera, grandi complimenti a lui, la tripletta è straordinaria. Ma, allo stesso tempo, deve continuare a lavorare".

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  • PERCHE' NON SI VEDE SEMPRE QUESTO BUON MILAN

    "Non sono d'accordo, penso che in altre gare abbiamo giocato meglio, da squadra. Stasera abbiamo giocato bene, ma in alcune situazioni, se loro fossero stati più precisi, ci avrebbero segnato. Abbiamo perso qualche pallone davanti alla nostra area, abbiamo avuto qualche problema in costruzione: c'è da lavorare".

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  • IN CAMPO DIVERSI GIOCATORI CHE AVEVANO POCHI MINUTI

    "Io credo in loro. Non potevo schierare lo stesso undici con le prossime partite. Ovvio, ci sono dei rischi: se stasera avessimo perso, so bene cosa si sarebbe detto. Io cerco di fare il meglio per la squadra, cerco di fare le cose nel verso giusto: questa sera è andata bene".

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  • SI ALZERA' IL LIVELLO DEGLI ALLENAMENTI

    "Sono d'accordo. La cosa più importante per una squadra è che tutti capiscono e pensano di poter giocare e che tutti, allo stesso tempo, siano coscienti di poter perdere il posto in squadra. Per questo ho bisogno di ventidue giocatori competitivi. Con queste partite, i giocatori credono di più in loro stessi, gli aumenta la fiducia. Per i giovani, per Loftus-Cheek, oggi molto aggressivo in fase di non possesso e ci stiamo lavorando. Questa partita aiuterà tanti".

  • CAMARDA

    "Legge bene le partite. Deve migliorare in esplosività, passo e ritmo. Ci stiamo lavorando. Ha la possibilità di correre per tutti i 90 minuti. Ci stiamo lavorando. E' qualcosa che gli è mancato anche stasera, anche perché in area sa come muoversi, sa tante cose".

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  • "I CLUB PIU' COMPLICATI LI HO SCELTI IO"

    Amorim è poi intervenuto in conferenza stampa:


    "Un aggettivo per Cisse? Non è la mia intuizione, perché il club ha comprato Cisse prima che io arrivassi. Il club ha visto la stessa cosa che ho visto io. Lui ha avuto partite migliori. E' stato bravo in area di rigore, ma penso che abbia avuto partite migliore nel controllare la palla, negli uno contro uno. Sono contento per lui, ma da domani dobbiamo cominciare a preparare la partita contro l'Atalanta.


    La rotazioni? E' un rischio. Ho visto durante gli allenamenti come si allenavano i ragazzi, ed avevamo bisogno di rotazioni. E' stata una bella giornata, ma adessso prepariamo la partita contro l'Atalanta.


    Vittoria disintossicante per l'ambiente Milan? Non è per me. So che attorno al club è difficile. Ho scelto i due club più difficili che potessi scegliere nelle ultime due esperienze. Siamo all'inizio della stagione. Voglio continuare il mio lavoro per aiutare i miei giocatori e a vincere le partite.


    E' questo il ruolo di Hutchinson? Può giocare lì, può giocare da numero 10. E' importante avere più opzioni, è buono avere giocatori che possono ruotare in più ruoli".

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