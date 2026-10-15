Il messaggio di Amorim dopo Salisburgo-Milan: "Tutti possono perdere il posto in squadra, Camarda deve migliorare in tre cose"

Amorim è poi intervenuto in conferenza stampa:





"Un aggettivo per Cisse? Non è la mia intuizione, perché il club ha comprato Cisse prima che io arrivassi. Il club ha visto la stessa cosa che ho visto io. Lui ha avuto partite migliori. E' stato bravo in area di rigore, ma penso che abbia avuto partite migliore nel controllare la palla, negli uno contro uno. Sono contento per lui, ma da domani dobbiamo cominciare a preparare la partita contro l'Atalanta.





La rotazioni? E' un rischio. Ho visto durante gli allenamenti come si allenavano i ragazzi, ed avevamo bisogno di rotazioni. E' stata una bella giornata, ma adessso prepariamo la partita contro l'Atalanta.





Vittoria disintossicante per l'ambiente Milan? Non è per me. So che attorno al club è difficile. Ho scelto i due club più difficili che potessi scegliere nelle ultime due esperienze. Siamo all'inizio della stagione. Voglio continuare il mio lavoro per aiutare i miei giocatori e a vincere le partite.





E' questo il ruolo di Hutchinson? Può giocare lì, può giocare da numero 10. E' importante avere più opzioni, è buono avere giocatori che possono ruotare in più ruoli".