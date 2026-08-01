"Il mercato è ancora lungo": cosa vuole Chivu dall'Inter, dall'esterno al centrale passando per la mezzala

Così ha parlato l'allenatore romeno a Sky Sport, a specifica domanda sul mercato:

"L'emergenza è a destra? Se fate la conta vi risulta questo. Dipende come la metti. Magari anche a sinistra, non lo so. Di certo è che abbiamo tre esterni in questo momento, tre e mezzo perché Carlos Augusto potrebbe farlo anche lui ma io lo preferisco da terzo. Il mercato è ancora lungo, bisogna aver pazienza e scegliere bene".

Di mercato, Chivu aveva parlato anche durante la conferenza stampa di presentazione di Manchester City-Inter:

"La società sa come la penso: ci servono giocatori che alzino il livello. Serve pazienza, perché il mercato è lungo. Sicuramente ci piacciono giocatori che portino entusiasmo, che vogliano far parte di questo gruppo meraviglioso. Valuteremo le opportunità. La squadra è già competitiva, però bisogna prendere giocatori importanti per crescere. Siamo tutti bravi a vedere dove manca qualcosa”.