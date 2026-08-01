"Il mercato è ancora lungo": cosa vuole Chivu dall'Inter, dall'esterno al centrale passando per la mezzala

Una vittoria nettissima contro l'Aasen, una in rimonta contro il Karlsruhe, un'altra ai rigori contro il Manchester City. L'Inter ha cominciato nel modo giusto anche il precampionato. Esattamente come aveva concluso la scorsa stagione.
Però le amichevoli sono quel che sono: amichevoli, appunto. E Cristian Chivu non si illude: sa che alla propria squadra serve qualcos'altro dal mercato, il che può apparire quasi esagerato contando che si parla dei campioni d'Italia in carica, ma è perfettamente in linea con le ambizioni di un club e di un allenatore che non vogliono accontentarsi mai.
Lo stesso Chivu ha confermato, dopo la gara di Hong Kong contro il City, che qualcosa ancora deve essere fatto. E sarà fatto, anche perché questi sono pure i piani societari, non soltanto i suoi.