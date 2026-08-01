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Chivu Inter GFXGOAL
Stefano Silvestri

"Il mercato è ancora lungo": cosa vuole Chivu dall'Inter, dall'esterno al centrale passando per la mezzala

Calciomercato
Serie A
Inter

L'allenatore romeno ha confermato dopo la partita contro il Manchester City che un nuovo esterno arriverà. Ma non è l'unica richiesta alla società in vista della prossima stagione.

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Una vittoria nettissima contro l'Aasen, una in rimonta contro il Karlsruhe, un'altra ai rigori contro il Manchester City. L'Inter ha cominciato nel modo giusto anche il precampionato. Esattamente come aveva concluso la scorsa stagione.

Però le amichevoli sono quel che sono: amichevoli, appunto. E Cristian Chivu non si illude: sa che alla propria squadra serve qualcos'altro dal mercato, il che può apparire quasi esagerato contando che si parla dei campioni d'Italia in carica, ma è perfettamente in linea con le ambizioni di un club e di un allenatore che non vogliono accontentarsi mai.

Lo stesso Chivu ha confermato, dopo la gara di Hong Kong contro il City, che qualcosa ancora deve essere fatto. E sarà fatto, anche perché questi sono pure i piani societari, non soltanto i suoi.

  • Andy Diouf InterGetty Images

    "ABBIAMO TRE ESTERNI"

    Così ha parlato l'allenatore romeno a Sky Sport, a specifica domanda sul mercato:

    "L'emergenza è a destra? Se fate la conta vi risulta questo. Dipende come la metti. Magari anche a sinistra, non lo so. Di certo è che abbiamo tre esterni in questo momento, tre e mezzo perché Carlos Augusto potrebbe farlo anche lui ma io lo preferisco da terzo. Il mercato è ancora lungo, bisogna aver pazienza e scegliere bene".

    Di mercato, Chivu aveva parlato anche durante la conferenza stampa di presentazione di Manchester City-Inter:

    "La società sa come la penso: ci servono giocatori che alzino il livello. Serve pazienza, perché il mercato è lungo. Sicuramente ci piacciono giocatori che portino entusiasmo, che vogliano far parte di questo gruppo meraviglioso. Valuteremo le opportunità. La squadra è già competitiva, però bisogna prendere giocatori importanti per crescere. Siamo tutti bravi a vedere dove manca qualcosa”.

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  • SERVE UN GIOCATORE POLIEDRICO?

    Le parole di Chivu fanno pensare che il tecnico abbia in mente un tipo specifico di esterno: un elemento che giochi principalmente a destra, dove l'emergenza si fa sentire in maniera più netta, ma che possa all'occorrenza spostarsi anche dalla parte opposta.

    Sarebbe l'identikit di Djed Spence. Ovvero il giocatore che l'Inter aveva puntato nelle scorse settimane, prima di fare un passo indietro sia per i costi dell'operazione (il Tottenham chiede una trentina di milioni) sia per qualche dubbio sulle caratteristiche dell'inglese, già in Italia per sei mesi con la maglia del Genoa.

    La certezza, come spiegato da Chivu, è che in questo momento non solo non c'è un vero titolare a destra: non c'è nemmeno un vero vice Dimarco. Proprio perché l'allenatore preferisce Carlos Augusto come difensore, da terzo sul centro-sinistra della retroguardia a tre.

    A sinistra può comunque spostarsi Luis Henrique, che però deve alzare i giri del motore dopo una prima stagione deludente: il brasiliano lo ha fatto a Marsiglia e a tratti lo ha fatto pure a Milano, ma raramente ha convinto.

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  • Inter 2-1Getty Images

    UN ALTRO CENTRALE O... PAVARD?

    L'altro argomento topico riguarda la difesa. Dove sì, è già arrivato John Stones nei giorni scorsi. Ma l'innesto a parametro zero dell'ex centrale del Manchester City potrebbe comunque non essere l'unico dell'estate nerazzurra.

    Piace e parecchio Cristian Romero, del Tottenham. Negli ultimi giorni Roberto De Zerbi ha aperto a una sua partenza, quasi per gratitudine. Ed era già stato lo stesso direttore sportivo interista Piero Ausilio ad ammettere senza troppi giri di parole l'interesse concreto per l'argentino ex di Genoa e Atalanta.

    "C'è sicuramente un interessamento che stiamo manifestando sia al giocatore sia al club - diceva il dirigente qualche giorno fa - Sono operazioni che richiedono tempo, ma l'interesse c'è. Vedremo come si evolverà la situazione".

    Allo stesso tempo, Benjamin Pavard pare aver tutta l'intenzione di tenersi stretta l'Inter. Tornato da un non felicissimo prestito al Marsiglia, il francese si è messo a disposizione di Chivu nonostante la sua partenza sembrasse in un primo momento scontata. Ora non lo è più, e non solo per il goal di sabato al City.

    "Vedremo se resterà - diceva ancora Ausilio alcuni giorni fa - Faremo le nostre valutazioni più avanti: siamo soltanto all'inizio del mercato e c'è tutto il tempo per decidere".

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  • JONES SEMPRE IN ATTESA

    Anche a centrocampo l'Inter continua a sperare di fare qualcosina. Ma pure qui la situazione è complicata, per un semplice motivo: deve essere un'uscita a portare al potenziale ingresso di un altro giocatore.

    L'uscita in questione è quella di Davide Frattesi. Che però non si è ancora verificata. La Juventus osserva, il Nottingham Forest non ha affondato il colpo, e così l'ex giocatore del Sassuolo è ancora lì, per la quarta stagione, ben conscio di come lo spazio a Milano sarebbe nuovamente molto ridotto.

    "Io devo ancora incontrare l'Inter - ha detto martedì scorso il suo agente, Giuseppe Riso - appena li incontro si saprà: è una situazione in divenire, ha delle situazioni ma prima devo parlarne con loro. La Juventus? Non parlo di queste cose prima di parlare con l'Inter, non mi sembra giusto. Poi ragioneremo sul futuro. Fa goal pesanti e ha il cuore grande, parlerò con l'Inter e poi ci ragioniamo".

    In attesa c'è Curtis Jones. Chivu vorrebbe lui per rinforzare il pacchetto mezzali, ma l'incastro con Frattesi non è mai avvenuto. E l'Inter non ha intenzione di venire incontro ai 45 milioni richiesti dal Liverpool. La buona notizia? Il mercato è ancora lungo: lo ha ribadito pure Chivu.

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