Il mercato della Juventus non decolla, da Alisson al rinnovo di Vlahovic: rischiano di sfumare i primi obiettivi di Spalletti, attesa per il vertice con Elkann

Il mercato della Juventus fatica a ingranare la marcia giusta. E rischia di spazientire Luciano Spalletti.
L'allenatore bianconero, confermato ufficialmente nonostante il sesto posto finale in campionato, ha indicato chiaramente le sue priorità per la prossima stagione.
Ma al momento gli obiettivi di Spalletti sembrano destinati a sfumare: da Bernardo Silva, vicino al Barcellona, al portiere Alisson. Senza dimenticare il rinnovo di Vlahovic.
Cosa sta succedendo alla Juventus? E cosa può succedere sul mercato?