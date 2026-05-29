Il mercato della Juventus non decolla, da Alisson al rinnovo di Vlahovic: rischiano di sfumare i primi obiettivi di Spalletti, attesa per il vertice con Elkann

Un'altra precisa richiesta di Luciano Spalletti è l'acquisto di un nuovo portiere. Il profilo indicato dal tecnico è quello di Alisson Becker.

L'accordo tra la Juventus e il brasiliano sarebbe stato raggiunto da tempo sulla base di un ricco triennale, nonostante i tanti infortuni delle ultime stagioni e l'età non più giovanissima (34 anni da compiere ad ottobre).

In questo caso il problema è rappresentato dalla posizione del Liverpool che non vuole perdere un altro senatore dello spogliatoio dopo Robertson e Salah. La società inglese avrebbe quindi chiesto al brasiliano di restare.

Il contratto di Alisson con i Reds, infatti, scade il 30 giugno 2027. E se i Reds non torneranno sulla loro decisione probabilmente la Juventus sarà costretta a cambiare obiettivo per sostituire Di Gregorio tra i pali.