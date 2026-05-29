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Luciano SpallettiGetty Images
Lelio Donato

Il mercato della Juventus non decolla, da Alisson al rinnovo di Vlahovic: rischiano di sfumare i primi obiettivi di Spalletti, attesa per il vertice con Elkann

Calciomercato
Juventus

Spalletti ha indicato alcune priorità per il mercato della Juventus, ma il Liverpool non vuole cedere Alisson e il rinnovo di Vlahovic resta lontano. In programma un vertice con Elkann e Comolli per programmare il futuro.

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Il mercato della Juventus fatica a ingranare la marcia giusta. E rischia di spazientire Luciano Spalletti.

L'allenatore bianconero, confermato ufficialmente nonostante il sesto posto finale in campionato, ha indicato chiaramente le sue priorità per la prossima stagione.

Ma al momento gli obiettivi di Spalletti sembrano destinati a sfumare: da Bernardo Silva, vicino al Barcellona, al portiere Alisson. Senza dimenticare il rinnovo di Vlahovic.

Cosa sta succedendo alla Juventus? E cosa può succedere sul mercato?

  • BERNARDO SILVA SFUMA SENZA CHAMPIONS

    Le poche speranze di convincere Bernardo Silva a sposare il progetto Juventus sono definitivamente sfumate dopo l'ultima giornata di campionato.

    Il portoghese, che ha vinto tutto col Manchester City, vuole restare ad altissimi livelli. E questo ovviamente prevede la possibilità di continuare a giocare in Champions League col suo prossimo club.

    Cosa che la Juventus non può garantirgli. Ecco perché l'ingaggio di Bernardo Silva a parametro zero è destinato a restare solo un sogno con l'ex City che nelle ultime ore sembra vicinissimo al Barcellona.


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  • MURO DEL LIVERPOOL PER ALISSON

    Un'altra precisa richiesta di Luciano Spalletti è l'acquisto di un nuovo portiere. Il profilo indicato dal tecnico è quello di Alisson Becker.

    L'accordo tra la Juventus e il brasiliano sarebbe stato raggiunto da tempo sulla base di un ricco triennale, nonostante i tanti infortuni delle ultime stagioni e l'età non più giovanissima (34 anni da compiere ad ottobre).

    In questo caso il problema è rappresentato dalla posizione del Liverpool che non vuole perdere un altro senatore dello spogliatoio dopo Robertson e Salah. La società inglese avrebbe quindi chiesto al brasiliano di restare.

    Il contratto di Alisson con i Reds, infatti, scade il 30 giugno 2027. E se i Reds non torneranno sulla loro decisione probabilmente la Juventus sarà costretta a cambiare obiettivo per sostituire Di Gregorio tra i pali.

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  • VLAHOVIC RINNOVA?

    Spalletti non ha fatto mistero di ritenere Dusan Vlahovic l'attaccante ideale per il suo tipo di calcio.

    L'allenatore bianconero, già durante la stagione, ha spesso sottolineato quanto l'assenza del serbo per infortunio abbia pesato sulle difficoltà realizzative della Juventus.

    Al momento però non si registrano concreti passi in avanti per il rinnovo di Vlahovic, il cui contratto scade il 30 giugno. E il rischio di perderlo a parametro zero aumenta con il passare dei giorni.

    Comolli, nella recenti dichiarazioni rilasciate ai media, è stato abbastanza chiaro mettendo di fatto tutto nelle mani del giocatore chiamato ad accettare l'ultima offerta al ribasso presentata dal club.


  • ATTESA PER IL VERTICE CON ELKANN

    Proprio le difficoltà incontrate dalla Juventus sul mercato evidenziano la necessità di un ulteriore chiarimento tra Spalletti e Comolli.

    Sale quindi l'attesa per il vertice che dovrebbe tenersi nei prossimi giorni alla presenza di John Elkann.

    La proprietà ha fin qui ribadito la sua fiducia nei confronti dell'amministratore delegato, nominato peraltro solo pochi mesi fa.

    Ma anche il rapporto con Spalletti non è in discussione dato che Elkann ha apprezzato il lavoro svolto dall'allenatore al quale è stato rinnovato il contratto fino al 2028 a prescindere dal piazzamento finale.

    Ora insomma bisognerà trovare il modo migliore per continuare a lavorare insieme e programmare il futuro. L'obiettivo, d'altronde, è comune: riportare la Juventus in alto e nel minor tempo possibile.

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