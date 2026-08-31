Il mercato dell'Inter è chiuso? Le operazioni rimaste ai nerazzurri, dal quinto attaccante alle ultime uscite

Le due vittorie consecutive nelle prime due giornate di Serie A sono solo l'ultima conferma del fatto che l'Inter è ancora la squadra più forte della Serie A.
E se contro il Monza il gap messo in campo è bastato a spiegare i quattro goal siglati, la partita di Cagliari racconta molto più di quanto riesca a fare lo 0-1: i nerazzurri di Cristian Chivu hanno sì portato a casa i tre punti resistendo agli attacchi rossoblu, ma hanno pure sprecato moltissimo, riportano al centro del dibattito calcistico pubblico il tema del quinto attaccante.
Insomma, la domanda è semplice: il mercato dell'Inter è chiuso? Ci sono ancora operazioni possibili in entrata?