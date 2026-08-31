Il mercato dell'Inter è chiuso? Le operazioni rimaste ai nerazzurri, dal quinto attaccante alle ultime uscite

Anche in uscita l'Inter potrebbe chiudere così la sua sessione estiva di calciomercato: con l'ufficialità del trasferimento di Yanis Massolin al Cagliari, in prestito con diritto di riscatto e controriscatto i nerazzurri hanno davvero fatto tutto ciò che si erano prefissati alla vigilia dell'inizio di questa sessione di calciomercato.

Sono riusciti a piazzare gli esuberi importanti, soprattutto Davide Frattesi (che sta brillando alla Lazio, ed è giusto così, visto che all'Inter era chiuso) e Kristjan Asllani (andato all'Al-Jazira), e hanno inserito nuovamente Benjamin Pavard nel progetto di Cristian Chivu (che ha spiegato che si è trattato di un "malinteso", lo scorso anno).

Non manca praticamente nulla, e allora sì: tornando all'incipit, se le prime due giornate di Serie A hanno confermato la forza tecnica, sul campo, dell'Inter, il mercato portato avanti negli ultimi mesi ribadiscono la solidità di un club che dimostra di sapere cosa vuole e come metterlo in pratica. Ovvio, partire dalla base dell'Inter è sempre più semplice, ma non è scontato.