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Antonio Torrisi

Il mercato dell'Inter è chiuso? Le operazioni rimaste ai nerazzurri, dal quinto attaccante alle ultime uscite

Calciomercato
Inter

I nerazzurri verso la chiusura di una sessione estiva di mercato che ha rispettato i piani.

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Le due vittorie consecutive nelle prime due giornate di Serie A sono solo l'ultima conferma del fatto che l'Inter è ancora la squadra più forte della Serie A.

E se contro il Monza il gap messo in campo è bastato a spiegare i quattro goal siglati, la partita di Cagliari racconta molto più di quanto riesca a fare lo 0-1: i nerazzurri di Cristian Chivu hanno sì portato a casa i tre punti resistendo agli attacchi rossoblu, ma hanno pure sprecato moltissimo, riportano al centro del dibattito calcistico pubblico il tema del quinto attaccante.

Insomma, la domanda è semplice: il mercato dell'Inter è chiuso? Ci sono ancora operazioni possibili in entrata?

  • I NUMERI DI CAGLIARI-INTER

    Perché abbiamo citato Cagliari-Inter? Perché la partita in terra sarda ha sollevato il tema della scarsa precisione sotto porta: quelli "studiati" citerebbero gli expected goals, ovvero il dato statistico che misura la possibilità che un tiro o un'occasione di trasformi in rete. Ecco: i nerazzurri contro i rossoblu hanno fatto registrare un xG di 3,80, quindi quasi 4 occasioni nitide che avrebbero dovuto vedere la palla in fondo alla rete come epilogo unico. E invece no.

    Questo vuol dire che all'Inter serve un altro attaccante capace di concretizzare le chance create? No: e qui veniamo al punto legato al quinto centravanti.

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  • VERSO L'ULTIMO GIORNO DI MERCATO: L'INTER PRENDE UN NUOVO ATTACCANTE

    Pur mantenendo una certa cautela, perché il mercato è sempre il mercato, e perché ancora manca un giorno, bisogna ribadire quanto affermato da Cristian Chivu in conferenza stampa alla vigilia di Cagliari-Inter.

    "Noi abbiamo la quinta, sesta e settima punta, non necessariamente in quest'ordine. E sono Lavelli, Mosconi e Iddrissou".

    Una risposta netta che va a chiudere le porte a un nuovo arrivo: la volontà del club nerazzurro, quindi, sarebbe quella di non muoversi ulteriormente in entrata.

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  • QUALI OPERAZIONI RESTANO DA FARE ALL'INTER SUL MERCATO?

    Anche in uscita l'Inter potrebbe chiudere così la sua sessione estiva di calciomercato: con l'ufficialità del trasferimento di Yanis Massolin al Cagliari, in prestito con diritto di riscatto e controriscatto i nerazzurri hanno davvero fatto tutto ciò che si erano prefissati alla vigilia dell'inizio di questa sessione di calciomercato.

    Sono riusciti a piazzare gli esuberi importanti, soprattutto Davide Frattesi (che sta brillando alla Lazio, ed è giusto così, visto che all'Inter era chiuso) e Kristjan Asllani (andato all'Al-Jazira), e hanno inserito nuovamente Benjamin Pavard nel progetto di Cristian Chivu (che ha spiegato che si è trattato di un "malinteso", lo scorso anno).

    Non manca praticamente nulla, e allora sì: tornando all'incipit, se le prime due giornate di Serie A hanno confermato la forza tecnica, sul campo, dell'Inter, il mercato portato avanti negli ultimi mesi ribadiscono la solidità di un club che dimostra di sapere cosa vuole e come metterlo in pratica. Ovvio, partire dalla base dell'Inter è sempre più semplice, ma non è scontato.

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