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Una delle società italiane più attive sul mercato è sicuramente il Como.
La storica qualificazione in Champions League sta spingendo i lariani ad investire ancora più pesantemente di quanto già fatto in passato per rinforzare la rosa in tutti i reparti.
Così, dopo aver trattenuto Nico Paz come richiesto espressamente da Fabregas, sono già arrivati quattro rinforzi giovani e di qualità. Ma non è finita qui, anzi.
Nel mirino del Como ci sarebbero almeno un altro paio di colpi.