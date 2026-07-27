Il mercato da Champions del Como non si ferma: Zirkzee alternativa a Kean per l'attacco, sfida alla Juventus per Lucumi Calciomercato Como

Il Como è una delle società italiane più attive sul mercato e continua a lavorare per regalare a Fabregas una squadra da Champions League. Nel mirino ci sarebbe Lucumi, che piace anche alla Juventus. Zirkzee alternativa per l'attacco.

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