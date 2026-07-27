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Jhon Lucumi ColombiaGetty Images
Lelio Donato

Il mercato da Champions del Como non si ferma: Zirkzee alternativa a Kean per l'attacco, sfida alla Juventus per Lucumi

Calciomercato
Como

Il Como è una delle società italiane più attive sul mercato e continua a lavorare per regalare a Fabregas una squadra da Champions League. Nel mirino ci sarebbe Lucumi, che piace anche alla Juventus. Zirkzee alternativa per l'attacco.

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Una delle società italiane più attive sul mercato è sicuramente il Como.

La storica qualificazione in Champions League sta spingendo i lariani ad investire ancora più pesantemente di quanto già fatto in passato per rinforzare la rosa in tutti i reparti.

Così, dopo aver trattenuto Nico Paz come richiesto espressamente da Fabregas, sono già arrivati quattro rinforzi giovani e di qualità. Ma non è finita qui, anzi.

Nel mirino del Como ci sarebbero almeno un altro paio di colpi.

  • IL COLPO IN DIFESA: TRA CHALOBAH E LUCUMI

    Partiamo dalla difesa.

    Il Como tratta ormai da settimane col Chelsea per Chalobah ma al momento non c'è accordo sul prezzo del cartellino.

    I lariani hanno rilanciato fino a 25 milioni di euro più bonus mentre i Blues ne chiedono almeno trenta più bonus. E non intendono scendere.

    Da qui la decisione di valutare possibili alternative. Una di queste porta a Bologna dove gioca Lucumi, protagonista ai Mondiali con la sua Colombia e nel mirino anche della Juventus.

    La clausola da 28 milioni di euro è ormai scaduta dunque il Como può trattare sul prezzo che comunque non è inferiore ai 25 milioni. Ovvero più o meno la cifra stanziata per Chalobah.

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  • ZIRKZEE ALTERNATIVA A KEAN

    Allo stesso tempo il Como sta lavorando anche a un grande colpo in attacco.

    Fabregas attualmente come prime punte può contare su Douvikas e Morata ma per la Champions League serve qualcosa di più. Inoltre lo spagnolo potrebbe anche tornare in patria.

    Negli scorsi giorni al Como era stato accostato il nome di Moise Kean. Italiano e ancora giovane, il suo profilo piace molto a Fabregas ma la Fiorentina non intende fare sconti per il suo bomber.

    Ecco così spuntare la pista alternativa che porta a Josha Zirzkee, che non si è mai ambientato al Manchester United mentre ha fatto benissimo in Serie A con la maglia del Bologna.

    I Red Devils in ogni caso per cederlo chiedono circa 40 milioni di euro e sul giocatore, anche in questo caso, c'è la Juventus.


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  • TUTTI GLI ACQUISTI DEL COMO

    Il Como ha già piazzato diversi colpi in queste prime settimane di calciomercato e ha investito più di 100 milioni di euro.

    L'acquisto più importante, in realtà, è stata una conferma ovvero quella di Nico Paz che è stato ricomprato dal Real Madrid versando 60 milioni ai Blancos ed evitando il possibile scippo da parte di altri club, Inter in testa.

    Per la fascia sinistra è invece arrivato Kaiki per 12 milioni di euro, dall'altra parte è in arrivo Couto dal Borussia Dortmund per una ventina di milioni.

    Senza dimenticare ovviamente l'intelligente operazione Liberali che ha permesso al Como di mettere le mani su uno dei più promettenti talenti del calcio italiano versando solo sei milioni.

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