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Roma MalenGetty Images
Michael Di Chiaro

Il marzo da incubo della Roma: i giallorossi scivolano al sesto posto in Serie A e vanno fuori dall'Europa League

I giallorossi, reduci da un punto nelle ultime tre partite in Serie A, sono scivolati dal quarto al sesto posto. E nella notte dell'Olimpico è maturata la cocente eliminazione dall'Europa per mano del Bologna di Italiano.

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Un altro boccone amaro. Per non dire amarissimo.

La Roma, davanti al pubblico di casa dello Stadio Olimpico, si inchina ai tempi supplementari al Bologna di Vincenzo Italiano e, oltre ad incassare la terza sconfitta consecutiva tra tutte le competizioni, è costretta a fare i conti anche con l'eliminazione dall'Europa League.

Nel giro di poche settimane, infatti, la stagione dei giallorossi rischia di prendere una piega davvero negativa compromettendo quanto di buono era stato costruito nei mesi precedenti.

  • LA SLIDING DOOR CONTRO LA JUVE

    Lo scorso 1° marzo, la Roma ospitava la Juventus all'Olimpico con la concreta possibilità di dare una spallata davvero importante nella corsa al quarto posto. I giallorossi, infatti, si presentavano all'appuntamento con 4 punti di vantaggio sulla Vecchia Signora e con la chiara intenzione di scalare un ulteriore solco.

    Una missione che sembrava ben indirizzata quando ad una manciata di minuti dal termine la squadra di Gasperini era avanti 3-1 e quindi virtualmente a +7 su quella di Spalletti. E invece, nel finale, è successo di tutto: Boga ha accorciato le distanze a pochi minuti dal novantesimo, ma soprattutto Gatti ha siglato il clamoroso 3-3 a tempo praticamente scaduto. Una beffa incredibile per la formazione capitolina che ha visto sfumare un'occasione monumentale per staccare la Juve, rimasta miracolosamente aggrappata alla corsa Champions. 

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  • DA QUARTA A SESTA

    Il rocambolesco e beffardo 3-3 contro la Juventus, oltre a tenere più viva che mai la corsa Champions, ha aperto qualche crepa di troppo nel muro di certezze che in casa romanista si erano consolidate nell'ultimo periodo. 

    A seguire il pari interno con Madama, infatti, sono arrivate due sconfitte consecutive in campionato, dal peso specifico tutt'altro che indifferente e dalle conseguenze davvero pesanti: la Roma, infatti, ha raccolto zero punti nelle due trasferte successive perdendo 2-1 contro il Genoa e con lo stesso risultato contro il Como. Le ripercussioni sulla classifica capitolina sono state devastanti: la Roma è scivolata dal quarto posto (con 4 punti di margine) al sesto, superata sia dal Como che dalla Juventus. A nove giornate dalla fine, dunque, tocca a Malen e compagni inseguire le due rivali nella lotta per il quarto posto, distante ora 3 lunghezze. Uno scenario impensabile soltanto fino a poche settimane fa.

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  • SFUMA ANCHE L'EUROPA LEAGUE

    Ad appesantire ulteriormente un marzo di per sé già piuttosto indigesto è arrivata anche la cocente eliminazione in Europa League al culmine del doppio derby italiano contro il Bologna.

    Dopo l'1-1 del Dall'Ara, all'Olimpico la partita si è chiusa con la Roma capace di rimontare da 1-3 a 3-3 nello spicchio finale di partita. Nella coda dei supplementari, però, a fare festa sono stati proprio i ragazzi di Vincenzo Italiano, capaci di trovare il goal qualificazione con Cambiaghi. Per la Roma, dunque, sfuma un altro obiettivo al quale tutto l'ambiente capitolino teneva particolarmente.

  • NESSUNA VITTORIA A MARZO

    Il mese di marzo della Roma è stato sin qui semplicemente da incubo: i giallorossi, infatti, non hanno mai vinto. In campionato, come detto, sono arrivati un pareggio (contro la Juve) e due sconfitte contro Genoa e Como.

    In Europa League, invece, sono arrivati due pareggi nel derby italiano contro il Bologna, poi vinto dai rossoblù ai tempi supplementari. Domenica contro il Lecce, la squadra di Gasperini avrà l'ultima occasione per evitare di chiudere un mese complicatissimo senza successi e magari per arrivare alla sosta con un pizzico di serenità in più.

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