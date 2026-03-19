Il marzo da incubo della Roma: i giallorossi scivolano al sesto posto in Serie A e vanno fuori dall'Europa League

Il rocambolesco e beffardo 3-3 contro la Juventus, oltre a tenere più viva che mai la corsa Champions, ha aperto qualche crepa di troppo nel muro di certezze che in casa romanista si erano consolidate nell'ultimo periodo.

A seguire il pari interno con Madama, infatti, sono arrivate due sconfitte consecutive in campionato, dal peso specifico tutt'altro che indifferente e dalle conseguenze davvero pesanti: la Roma, infatti, ha raccolto zero punti nelle due trasferte successive perdendo 2-1 contro il Genoa e con lo stesso risultato contro il Como. Le ripercussioni sulla classifica capitolina sono state devastanti: la Roma è scivolata dal quarto posto (con 4 punti di margine) al sesto, superata sia dal Como che dalla Juventus. A nove giornate dalla fine, dunque, tocca a Malen e compagni inseguire le due rivali nella lotta per il quarto posto, distante ora 3 lunghezze. Uno scenario impensabile soltanto fino a poche settimane fa.