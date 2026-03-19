Il marzo da incubo della Roma: i giallorossi scivolano al sesto posto in Serie A e vanno fuori dall'Europa League

Un altro boccone amaro. Per non dire amarissimo.
La Roma, davanti al pubblico di casa dello Stadio Olimpico, si inchina ai tempi supplementari al Bologna di Vincenzo Italiano e, oltre ad incassare la terza sconfitta consecutiva tra tutte le competizioni, è costretta a fare i conti anche con l'eliminazione dall'Europa League.
Nel giro di poche settimane, infatti, la stagione dei giallorossi rischia di prendere una piega davvero negativa compromettendo quanto di buono era stato costruito nei mesi precedenti.