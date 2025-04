Il Marsiglia in ritiro a Roma: il motivo della decisione della dirigenza e di De Zerbi

Il tecnico bresciano porta in Italia la squadra preparare la partita col Brest: l'obiettivo è ridonare tranquillità ai giocatori.

Alla fine Roberto De Zerbi l'ha fatto davvero: il tecnico bresciano, su indicazione della propria dirigenza, ha portato il Marsiglia in ritiro fuori dalla Francia. In Italia, per la precisione: a Roma.

Una decisione inusuale, insolita, addirittura estrema. Soprattutto per un motivo: il ritiro dell'OM dovrebbe durare fino alla conclusione di questa stagione, divenuta difficoltosa per la squadra di De Zerbi dopo un avvio promettente.

Il tutto in un contesto di crescente nervosismo da parte dell'ex allenatore di Palermo, Benevento e Sassuolo, arrivato a scontrarsi verbalmente in più occasioni con la propria rosa nelle ultime settimane.