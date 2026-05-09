Il Marsiglia esclude Aubameyang della prossima partita: avrebbe svuotato un estintore su un dirigente

Quella che si avvia alla conclusione è stata, per il Marsiglia, una stagione decisamente al di sotto delle aspettative.

L'OM è infatti incappato in una lunga serie di alti e bassi che di fatto lo hanno praticamente escluso da quella corsa per un piazzamento Champions che adesso è distante sette punti quando mancano solo tre giornate alla fine della Ligue 1.

Il Marsiglia, che nelle ultime tre uscite ha messo in cascina appena un punto, è attualmente settimo in classifica e cercherà dunque nelle prossime gare, quei risultati che possano quantomeno valere una qualificazione europea.

La prossima sfida la giocherà domenica sul campo del Le Havre e, per l'occasione, non potrà contare su uno dei suoi giocatori più importanti e rappresentativi: Pierre-Emerick Aubameyang.

Come riportato da 'L'Equipe', l'attaccante è stato escluso dalla lista dei convocati perché avrebbe 'scaricato' un estintore contro uno dei dirigenti dell'OM.



