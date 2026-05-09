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Leonardo Gualano

Il Marsiglia esclude Aubameyang della prossima partita: avrebbe svuotato un estintore su un dirigente

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Le Havre vs Marsiglia
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L'attaccante del Marsiglia si è reso protagonista di uno scherzo non preso benissimo durante una notte di ritiro.

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Quella che si avvia alla conclusione è stata, per il Marsiglia, una stagione decisamente al di sotto delle aspettative.

L'OM è infatti incappato in una lunga serie di alti e bassi che di fatto lo hanno praticamente escluso da quella corsa per un piazzamento Champions che adesso è distante sette punti quando mancano solo tre giornate alla fine della Ligue 1.

Il Marsiglia, che nelle ultime tre uscite ha messo in cascina appena un punto, è attualmente settimo in classifica e cercherà dunque nelle prossime gare, quei risultati che possano quantomeno valere una qualificazione europea.

La prossima sfida la giocherà domenica sul campo del Le Havre e, per l'occasione, non potrà contare su uno dei suoi giocatori più importanti e rappresentativi: Pierre-Emerick Aubameyang.

Come riportato da 'L'Equipe', l'attaccante è stato escluso dalla lista dei convocati perché avrebbe 'scaricato' un estintore contro uno dei dirigenti dell'OM.


  • IL MARSIGLIA IN RITIRO

    Come spiegato da 'L'Equipe', l'incidente si è verificato presso il centro sportivo di La Commanderie.

    Dopo l'ultima pesante sconfitta sul campo del Nantes, la società ha deciso che la squadra avrebbe dovuto preparare la successiva partita nel corso di un lungo ritiro.

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  • AUBAMEYANG SCATENATO

    I fatti che poi hanno portato all'esclusione di Aubameyang dalla lista dei convocati per la sfida con il Le Havre, sarebbero accaduti durante la quarta notte di ritiro.

    L'attaccante, alla guida di un gruppetto di dieci giocatori, ha creato scompliglio in vare stanze, apparentemente senza cattive intenzioni.

    Secondo quanto riportato da 'RMC Sport', l'obiettivo era quello di organizzare una sorta di festa da 'campo estivo', ma la situazione è evidentemente degenerata.

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  • L'ESTINTORE PER BAGNARE TAHRI

    Come spiegato da 'L'Equipe', la situazione ha assunto rivolti inaspettati quando Aubameyang ha 'pensato bene' di prendere un estintore e scaricarlo contro Bob Tahri, ovvero uno dei rappresentati della direzione sportiva incaricato di far rispettare il coprifuoco al centro sportivo.

    L'attaccante avrebbe usato l'estintore anche per bagnare il letto e gli effetti personali di Tahri che ha preso molto male la cosa.

  • L'INTERVENTO DEL CLUB

    Tahri ha segnalato l'accaduto ai vertici del club che hanno deciso di prendere immediatamente dei provvedimenti.

    Il presidente ad interim Alban Juster e il presidente entrante Stephane Richard, hanno incontrato la squadra per ricostruire i fatti e poi hanno deciso che Aubameyang non avrebbe preso parte alla successiva sfida di campionato.

    Lo stesso attaccante si è poi scusato sia con Tahri che con la dirigenza, parlando di un semplice scherzo.

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