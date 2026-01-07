Pubblicità
Man Utd old boys GFXGetty/GOAL
Richard Martin

Il Manchester United torni alle origini: Solskjaer e Fletcher possono curare le ferite lasciate da Amorim

Il Manchester United dovrebbe affidarsi a chi conosce realmente il club dopo che il breve ciclo Amorim si è rivelato disastroso.

Alla fine, Ruben Amorim non è riuscito a sopportare che altri gli dicessero cosa fare. Nonostante fosse il primo uomo nella storia del Manchester United ad essere nominato con il titolo di "allenatore capo" anziché "manager", ha deciso che voleva ricoprire quest'ultimo ruolo. Ciò che intendeva dire, in definitiva, era che voleva il controllo e che non voleva certo che altri si intromettessero nei suoi affari.

Avrebbe dovuto prevedere quanto sarebbe poi accaduto. Thomas Tuchel sicuramente l'aveva fatto. Secondo il rispettato opinionista televisivo tedesco Marcel Reif, il tecnico tedesco era entusiasta dell'idea di assumere la guida dello United nell'estate del 2024, finché non ha saputo che non avrebbe avuto l'ultima parola sul mercato. Si era già trovato in una situazione simile con il Chelsea e il Bayern Monaco e, secondo quanto riferito, aveva giurato: "Non lo rifarò mai più".

Amorim, tuttavia, riteneva che non solo non avesse l'ultima parola sui trasferimenti, ma nemmeno sulle sue tattiche, ed è "esploso" quando il direttore sportivo Jason Wilcox gli ha detto di cambiare il suo sistema di gioco. Wilcox aveva certamente delle ragioni per incoraggiare Amorim ad adattarsi, anche se il portoghese gli aveva ripetuto più volte che non lo avrebbe fatto, dato che lo United non era riuscito a ottenere risultati positivi in troppe partite che avrebbe potuto vincere.

Anche il desiderio di controllo di Erik ten Hag, che aveva diritto di veto sul mercato, ha creato una frattura con i dirigenti dello United. Oggi c'è INEOS che controlla le operazioni calcistiche e la cosa finirà per allontanare candidati d'élite come Unai Emery e Oliver Glasner o diventerà impraticabile nel giro di un anno o poco più, quando chiunque succederà ad Amorim non riuscirà a ottenere ciò che vuole.

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-MAN UTDAFP

    SI FA FATICA A CAPIRLO

    Finché INEOS vorrà dettare le regole su come gestire lo United, e soprattutto se vorrà farlo con un budget limitato, l'unica soluzione sarà quella di rivolgersi a chi conosce il club alla perfezione e a chi tiene più ai Red Devils che alla propria carriera.

    L'ex difensore dello United Phil Jones ha recentemente dichiarato a GOAL che "la maglia dello United è pesante da indossare", e la panchina si è rivelata ostile per tutti gli allenatori che vi hanno preso posto dopo il ritiro di Sir Alex Ferguson. David Moyes è rimasto scioccato dalla differenza tra allenare lo United e guidare l'Everton, mentre Louis van Gaal e Jose Mourinho, nonostante le loro esperienze passate rispettivamente al Barcellona e al Real Madrid, sono rimasti entrambi sorpresi dall'importanza del lavorare all'Old Trafford.

  • Erik ten Hag Manchester United 2024Getty Images

    BISOGNA CONOSCERE LO UNITED

    Ten Hag era uno degli allenatori più ambiti quando è stato ingaggiato, mentre Amorim era stato inserito nelle liste dei candidati del Liverpool e del Manchester City prima che lo United lo assumesse. Entrambi gli allenatori godevano di ottima reputazione e avevano ottenuto ottimi risultati nei rispettivi Paesi, ma hanno faticato ad adattarsi alla Premier League e soprattutto all'intensa attenzione mediatica che li circondava allo United.

    Ten Hag non ha gradito essere oggetto dell'analisi di Jamie Carragher su Sky Sports durante il Monday Night Football, e mentre Amorim ha affermato di non prestare attenzione ai media, nei suoi commenti finali prima di essere licenziato ha citato Gary Neville. Essere costantemente criticato dall'ex capitano dello United, che in precedenza aveva definito "critico su tutto", lo ha chiaramente colpito.

    Le uniche persone che capiscono quanto sia grande questo club sono quelle che lo vivono da molti anni. È per questo che Ole Gunnar Solskjaer, Darren Fletcher e Michael Carrick sono i candidati più convincenti per lo United in questo momento. Non hanno bisogno di un corso accelerato su come funziona il club, su come ogni parola che pronunci risuona in tutto il mondo e può essere distorta per adattarsi all'agenda di qualcun altro.

  • Newcastle United FC v Manchester United FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    TENERE ALTO IL MORALE

    Sanno anche cosa motiva i giocatori dello United e che entrare in conflitto con un elemento della prima squadra non è mai una buona idea. Solskjaer non ha mai criticato pubblicamente i giocatori durante i suoi tre anni alla guida della squadra. Al contrario, ha preso un gruppo che era stato demoralizzato dalla negatività di Mourinho e lo ha portato a una serie di 14 vittorie nelle sue prime 17 partite.

    I tre anni del norvegese sono stati pieni di alti e bassi e non si può negare che abbia ottenuto alcuni risultati scioccanti, come la sconfitta per 5-0 in casa contro il Liverpool o quella per 6-1 in casa contro il Tottenham. Eppure Solskjaer ha conquistato due volte consecutive il quarto posto nelle sue due stagioni complete, unico allenatore dello United dopo Ferguson a riuscirci. Ha anche reso il club un posto molto più felice dopo Mourinho e si è avvicinato alla conquista di un trofeo, portando lo United alla finale di Europa League, dove ha perso contro il Villarreal dopo una maratona di calci di rigore, e a tre semifinali di coppa nazionale.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-NEWCASTLEAFP

    FAR VIBRARE L'OLD TRAFFORD

    Solskjaer sapeva che allo United era più efficace usare la carota piuttosto che il bastone. Il norvegese non avrebbe mai definito la sua squadra "la peggiore della storia". Un'affermazione pesante fatta da Amorim che ha solo contribuito a minare ulteriormente la fiducia del gruppo, né avrebbe mai ridicolizzato singoli giocatori come Marcus Rashford o Alejandro Garnacho. Non avrebbe mai parlato male del settore giovanile, il più grande motivo di orgoglio del club, criticando giovani come Harry Amass o Chido Obi.

    Sebbene Amorim sembrasse avere un ottimo rapporto con i suoi giocatori allo Sporting, è difficile voler dare il meglio per un allenatore che continua a criticarti in pubblico.

    Fletcher, l'allenatore della Under 18 che mercoledì sarà alla guida della prima squadra contro il Burnley, è la scelta più sensata in questo momento. È presente nel Manchester United in vari ruoli dall'ottobre 2020, dopo una carriera di 13 anni come giocatore dei Red Devils, il che significa che conosce perfettamente la squadra e il settore giovanile.

    Solskjaer e Fletcher - o Carrick, che era l'assistente del norvegese e che è diventato brevemente allenatore ad interim quando Solskjaer è stato licenziato nel 2021 - hanno molte più possibilità di ottenere una risposta dalla squadra o dal pubblico. Amorim ha spesso parlato dell'ansia dei giocatori e dei tifosi all'Old Trafford, ma era difficile per i sostenitori entusiasmarsi per il calcio spesso prevedibile che veniva giocato. Al contrario, l'atmosfera all'Old Trafford splendida quando Solskjaer era in panchina, perché i tifosi sentivano una vera identità all'interno del club.

  • Sir Jim Ratcliffe Manchester United 2024 HICGetty Images

    DAL PUNTO DI VISTA FINANZIARIO

    Ma INEOS non dovrebbe limitarsi a guardare all'anima dello United per rendere felici i tifosi. Dopo tutto, il benessere dei tifosi non è mai stato una priorità per chi ha fatto lievitare i prezzi dei biglietti.

    I drastici tagli e i licenziamenti di massa di Ratcliffe, dopo quasi due decenni di declino sotto la proprietà dei Glazer, hanno gravemente ridotto il morale intorno al club. Ma un allenatore che capisce cosa significa rappresentare lo United può davvero risollevarlo.

    C'è anche un motivo finanziario da tenere in considerazione. Lo United ha bruciato 42 milioni di sterline in poco più di un anno per scelte sbagliate. Licenziare Ten Hag e il suo staff nell'ottobre 2024 è costato 10,4 milioni di sterline (circa 12 milioni di euro), mentre allontanare poco dopo il direttore sportivo Dan Ashworth dopo soli cinque mesi di lavoro, è costato di 4,1 milioni di sterline.

    L'assunzione e il licenziamento di Amorim, nel frattempo, costeranno quasi 27 milioni di sterline (31 milioni di euro), poiché lo United ha pagato il suo contratto allo Sporting e ora deve pagare i restanti 18 mesi del suo contratto all'Old Trafford. Lo United non può permettersi un'altra assunzione costosa dopo che il suo debito totale è salito al record di 1,29 miliardi di sterline (1,4 miliardi di euro).

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-NEWCASTLEAFP

    RITORNO ALLE ORIGINI

    Solskjaer e le altre leggende del club non pensano ai soldi; vogliono semplicemente aiutare il club. Il loro amore per lo United significa anche che saranno più disposti a collaborare, anziché opporsi a Wilcox e Christopher Vivell.

    Potrebbe sembrare che riassumere Solskjaer o dare una possibilità a Fletcher o Carrick sia un ritorno ai tempi di Ed Woodward e comprometta tutto il lavoro che Ratcliffe ha fatto per rimodellare la struttura del club nel tentativo di allinearsi alle altre squadre di vertice in Europa. Ma il capo di INEOS e i suoi colleghi dello United hanno finito per costruire una struttura che sembra respingere gli allenatori di altissimo livello. Potrebbero volere il "migliore della categoria", ma sono piuttosto riluttanti a pagare per averlo.

    Dopo due anni passati a logorare l'anima del club, è ora di tornare alle sue origini.

