Il Manchester United torni alle origini: Solskjaer e Fletcher possono curare le ferite lasciate da Amorim

Alla fine, Ruben Amorim non è riuscito a sopportare che altri gli dicessero cosa fare. Nonostante fosse il primo uomo nella storia del Manchester United ad essere nominato con il titolo di "allenatore capo" anziché "manager", ha deciso che voleva ricoprire quest'ultimo ruolo. Ciò che intendeva dire, in definitiva, era che voleva il controllo e che non voleva certo che altri si intromettessero nei suoi affari.

Avrebbe dovuto prevedere quanto sarebbe poi accaduto. Thomas Tuchel sicuramente l'aveva fatto. Secondo il rispettato opinionista televisivo tedesco Marcel Reif, il tecnico tedesco era entusiasta dell'idea di assumere la guida dello United nell'estate del 2024, finché non ha saputo che non avrebbe avuto l'ultima parola sul mercato. Si era già trovato in una situazione simile con il Chelsea e il Bayern Monaco e, secondo quanto riferito, aveva giurato: "Non lo rifarò mai più".

Amorim, tuttavia, riteneva che non solo non avesse l'ultima parola sui trasferimenti, ma nemmeno sulle sue tattiche, ed è "esploso" quando il direttore sportivo Jason Wilcox gli ha detto di cambiare il suo sistema di gioco. Wilcox aveva certamente delle ragioni per incoraggiare Amorim ad adattarsi, anche se il portoghese gli aveva ripetuto più volte che non lo avrebbe fatto, dato che lo United non era riuscito a ottenere risultati positivi in troppe partite che avrebbe potuto vincere.

Anche il desiderio di controllo di Erik ten Hag, che aveva diritto di veto sul mercato, ha creato una frattura con i dirigenti dello United. Oggi c'è INEOS che controlla le operazioni calcistiche e la cosa finirà per allontanare candidati d'élite come Unai Emery e Oliver Glasner o diventerà impraticabile nel giro di un anno o poco più, quando chiunque succederà ad Amorim non riuscirà a ottenere ciò che vuole.