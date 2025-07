Il Manchester United a lavoro per preparare la nuova stagione: 6 aspetti da tenere d’occhio mentre Amorim cerca di riportare in alto i Red Devils

Il prossimo mese rappresenta un'occasione fondamentale per la squadra di assimilare i dettami tattici del nuovo tecnico, con l’obiettivo di riscattare una stagione disastrosa.

Nelle ultime due tournée estive negli Stati Uniti, il Manchester United ha affrontato squadre del calibro di Real Madrid, Arsenal, Liverpool e Borussia Dortmund. Quest'anno, invece, il calendario della pre-season americana appare decisamente meno scintillante: West Ham, Everton e Bournemouth saranno gli avversari.

Un cambio di livello che fotografa perfettamente il ridimensionamento del club, soprattutto in ottica internazionale. Del resto, molte delle big con cui lo United ambisce a confrontarsi hanno scelto itinerari ben diversi. Liverpool, Arsenal, Tottenham e Newcastle sono volati in Asia, mentre Chelsea e Manchester City hanno già attraversato l’Atlantico per disputare il Mondiale per Club.

Ma non è solo il programma delle amichevoli a mancare di appeal. Anche il mercato stenta a decollare: finora sono stati ufficializzati solo l’arrivo di Matheus Cunha e il già definito acquisto del giovane paraguaiano Diego Leon. La trattativa per Bryan Mbeumo si è arenata, mentre sul fronte delle cessioni la situazione è ancora più stagnante.

Nonostante il clima generale poco esaltante, il mese a venire sarà cruciale. Amorim non ha usato mezzi termini, definendo l’ultima stagione "un disastro". Ora serve un’inversione di rotta netta.

Il precampionato prenderà il via sabato con il test contro il Leeds a Stoccolma, poi la squadra volerà negli USA per la "summer series". A New Jersey sfiderà il West Ham al MetLife Stadium, poi toccherà al Bournemouth al Soldier Field di Chicago, e infine all’Everton al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. Prima dell’esordio ufficiale in Premier League — niente meno che contro l’Arsenal all’Old Trafford — ci sarà un’ultima amichevole contro la Fiorentina dell’ex David De Gea.

Ecco sei aspetti da tenere d’occhio mentre Amorim e i suoi ragazzi iniziano a fare sul serio…