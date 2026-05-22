Il Manchester City rende omaggio a Guardiola: una tribuna dell'Etihad Stadium porterà il suo nome

Il proprietario del Manchester City, lo sceicco Mansour, attraverso il sito ufficiale dei Citizens, ha ricordato l'importanza che Pep Guardiola ha avuto per il club.

"Ho detto molto tempo fa che il Manchester City dovrebbe avere le persone migliori dentro e fuori dal campo. Per dieci anni Pep è stata la personificazione di questa ambizione. Ha lasciato un'impronta indelebile nel DNA del nostro club e avrà per sempre la gratitudine mia e dell'intera famiglia del City, della quale farà sempre parte".