Il Manchester City rende omaggio a Guardiola: una tribuna dell'Etihad Stadium porterà il suo nome

Si chiude uno dei cicli più vincenti della storia del calcio: quello di Pep Guardiola al Manchester City.
Il club inglese infatti ha ufficialmente annunciato che il tecnico catalano lascerà il suo incarico al termine della stagione, mettendo così fine ad un'avventura durata dieci anni e scandita dalla conquista di ben venti trofei.
Pep Guardiola si è meritato di diritto un posto nella storia del Manchester City e il club inglese ha deciso di rendergli un clamoroso omaggio: una delle tribune dell'Etihad Stadium porterà il suo nome.