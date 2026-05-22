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Manchester City v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport
Leonardo Gualano

Il Manchester City rende omaggio a Guardiola: una tribuna dell'Etihad Stadium porterà il suo nome

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Manchester City

Il Manchester City ha deciso di intitolare a Guardiola la Tribuna Nord dell'Etihad Stadium: verrà inoltre anche eretta una statua fuori dall'impianto.

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Si chiude uno dei cicli più vincenti della storia del calcio: quello di Pep Guardiola al Manchester City.

Il club inglese infatti ha ufficialmente annunciato che il tecnico catalano lascerà il suo incarico al termine della stagione, mettendo così fine ad un'avventura durata dieci anni e scandita dalla conquista di ben venti trofei.

Pep Guardiola si è meritato di diritto un posto nella storia del Manchester City e il club inglese ha deciso di rendergli un clamoroso omaggio: una delle tribune dell'Etihad Stadium porterà il suo nome.


  • LA TRIBUNA PEP GUARDIOLA

    La tribuna intitolata a Guardiola verrà ufficialmente inaugurata domenica, proprio in occasione dell'ultima partita dell'allenatore spagnolo sulla panchina del Manchester City.

    Il tutto a compimento di un progetto di riqualificazione iniziato nel 2023 che ha aggiunto altri 7mila posti, portando così la capienza dell'impianto a oltre 61mila posti a sedere.

    Guardiola entrerà nel club esclusivo di altre leggende del club che verranno per sempre ricordate all'Etihad Stadium: altri settori porteranno i nomi di Vincent Kompany, David Silva e Sergio Aguero.

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  • FBL-ENG-PR-BOURNEMOUTH-MAN CITYAFP

    "NON HO PAROLE"

    Pep Guardiola, in conferenza stampa, ha parlato del gesto deciso dal Manchester City per rendergli omaggio.

    "Khaldoon Al Mubarak mi ha chiamato questa mattina per dirmi che il club ha preso questa decisione. Non ho parole. Mi piace l'idea che la mia energia e la mia presenza resteranno qui per sempre, mi piace questa sensazione".

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  • "UN'IMPRONTA INDELEBILE"

    Il proprietario del Manchester City, lo sceicco Mansour, attraverso il sito ufficiale dei Citizens, ha ricordato l'importanza che Pep Guardiola ha avuto per il club.

    "Ho detto molto tempo fa che il Manchester City dovrebbe avere le persone migliori dentro e fuori dal campo. Per dieci anni Pep è stata la personificazione di questa ambizione. Ha lasciato un'impronta indelebile nel DNA del nostro club e avrà per sempre la gratitudine mia e dell'intera famiglia del City, della quale farà sempre parte".

  • Etihad Stadium(C)Getty Images

    ANCHE UNA STATUA FUORI DALLO STADIO

    Non solo una tribuna in suo onore, in onore di Pep Guardiola verrà eretta anche una statua all'esterno dell'Etihad Stadium. Ad annunciarlo è stato il presidente del club, Khaldoon Al Mubarak.

    "Il Pep Guardiola Stand e la statua che verrà eretta al suo esterno faranno giustamente in modo che l'eredità di Pep resti per sempre intrecciata nel tessuto di questa squadra, della città di Manchester e del calcio inglese".

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