L'iniziativa del club inglese in vista di Manchester City-Real Madrid: tagliandi per chi ha visto allo stadio le gare nelle ultime due stagioni.

Se non hai assistito ad almeno due partite casalinghe della stagione in corso e di quella precedente di Champions League non potrai acquistare il biglietto per Manchester City-Real Madrid.

I Citizens hanno annunciato le modalità di vendita dei tagliandi in vista della gara di ritorno dei quarti di Champions League contro i Blancos di Carlo Ancelotti con una novità importante.

Una decisione che ha come obiettivo quella di premiare la fedeltà dei tifosi, che hanno presenziato sugli spalti dell’Etihad anche in gare di minor peso specifico e che potrebbero rischiare di non esserci in occasione di un match così importante.

Per coloro che hanno assistito rispettivamente a cinque e tre gare la prevendita iniziare con un giorno d’anticipo, per consentire loro di non lasciarsi sfuggire il biglietto per una gara così importante, in cui i campioni d’Europa si giocheranno l’accesso alle semifinali della competizione.