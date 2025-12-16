Pubblicità
Man City Arsenal GFXGOAL
Richard Martin

Il Manchester City è proprio dove vuole essere nella corsa al titolo e può ancora migliorare, una minaccia per l'Arsenal

Il Manchester City ha motivo di credere di poter raggiungere l'Arsenal e vincere un altro titolo della Premier League. Il segreto sta nel suo incredibile cammino nei finali di stagione.

Pep Guardiola ha osservato il mese scorso che nessuno vince il titolo a novembre, e l'inseguimento dell'Arsenal da parte del Manchester City nelle settimane successive ha dimostrato che aveva ragione. I Gunners potrebbero essere ancora in testa, ma nonostante sembrino spesso una squadra in fase di transizione, il City sta mostrando molti tratti distintivi delle sue stagioni vincenti, mentre la campagna dei rivali sta mostrando delle crepe.

Il City ha vinto cinque delle sei partite di campionato disputate, raccogliendo 15 punti da quando Guardiola ha lanciato il suo avvertimento all'Arsenal, mentre la squadra di Mikel Arteta ne ha persi sette. L'Aston Villa ha avuto un andamento perfetto in questo periodo, emergendo come terza forza nella corsa al titolo, anche se la storia recente, oltre alla mancanza di profondità della rosa, suggerisce che alla fine sarà una corsa a due tra City e Arsenal.

E anche se entrambe le squadre hanno finito per conquistare tre punti nel fine settimana, i risultati e i modi contrastanti in cui hanno vinto contro avversari di grandezza molto diversa suggeriscono che il City sta entrando in forma proprio al momento giusto, mentre l'Arsenal sta già mostrando segni di cedimento.

Mentre il City era in trasferta contro il Crystal Palace, che ha iniziato il weekend al quarto posto e ha perso solo una volta al Selhurst Park in questa stagione, l'Arsenal affrontava in casa il Wolverhampton, attualmente la peggior squadra nella storia della Premier League in termini statistici. Il City non ha avuto vita facile al Selhurst Park, con gli Eagles che hanno colpito due volte i pali, ma alla fine la vittoria per 3-0 è sembrata davvero facile, diventando la migliore in trasferta del club contro il Palace.

L'Arsenal, invece, ha avuto bisogno di due autogol, di cui uno al 93° minuto, per superare i Wolves. Tutti al City prevedono un'altra corsa al titolo molto serrata, e sanno, come senza dubbio sa anche l'Arsenal, che spesso sono molto più forti nella seconda metà della stagione. E nonostante i problemi che hanno avuto, tra cui le due sconfitte delle prime tre partite, la squadra di Guardiola è ora esattamente dove vuole essere.

  • FBL-ENG-PR-CRYSTAL PALACE-MAN CITYAFP

    "NON SI VINCE A NOVEMBRE"

    All'inizio di novembre, quando Guardiola è stato intervistato sulla partenza sprint dell'Arsenal, il City era a sei punti dai Gunners. Inizialmente ha elogiato la squadra di Arteta, affermando: "Negli ultimi due o tre anni, in termini di ricostruzione del club e della squadra, sono arrivati al vertice. Quello che stanno facendo e che hanno già fatto nelle ultime due o tre stagioni è eccezionale. Sembra che ogni volta si avvicinino sempre di più".

    Poi ha cercato di entrare nelle loro teste: "Ma siamo all'inizio di novembre e all'inizio di novembre nessuno vince il titolo. Si può perdere, ma non si può vincere".

    Quest'ultima frase era particolarmente pertinente, dato che il City era arrivato nel mese di novembre della scorsa stagione in grande forma, imbattuto dopo aver perso solo quattro punti nelle prime nove partite. Poi è arrivata la madre di tutti gli intoppi, con quattro sconfitte consecutive per un punteggio complessivo di 10-2.

    L'ultima sconfitta di quella serie è stata contro il Liverpool il 1° dicembre, dopo la quale Guardiola ha ammesso che la sua squadra non aveva alcuna possibilità di raggiungere i Reds e ha alzato sei dita verso i tifosi di Anfield che lo fischiavano, una per ogni titolo vinto.

  • Crystal Palace v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    IL MIGLIOR PUNTEGGIO DEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

    Nella prima stagione di Guardiola, il City ha superato indenne il mese di novembre, ma ha vissuto un dicembre difficile, perdendo tre delle sei partite disputate, compresa quella in casa contro il Chelsea, poi vincitore del titolo. Il messaggio alla sua squadra in quella conferenza stampa era chiaro: non lasciate che l'Arsenal scappi via. E il City non l'ha fatto. Ha ridotto da sei (che alla fine del mese erano diventati sette) a due i punti di svantaggio.

    L'ultima serie di quattro vittorie consecutive non è stata priva di colpi di scena e momenti preoccupanti, con Phil Foden che ha dovuto salvare i tre punti contro il Leeds United, prima che il City subisse tre goal dal Fulham, trasformando un comodo 5-1 in un elettrico 5-4.

    Le due vittorie consecutive per 3-0 contro Sunderland e Palace hanno ulteriormente rafforzato la fiducia e hanno lasciato il City con qualcosa di inaspettato, dato il suo inizio di stagione preoccupante. Ha 34 punti in 16 partite, più di qualsiasi altra delle sue quattro precedenti campagne nella stessa fase della stagione, compresa quella in cui ha vinto il triplete nel 2022-23 e quella in cui ha conquistato lo storico quarto titolo consecutivo nel 2024.

  • Manchester City v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    FINALI DI STAGIONE IN CRESCENDO

    E la cattiva notizia per l'Arsenal è che il City è quasi sempre più forte nella seconda metà della stagione rispetto alla prima. Guardiola e il suo staff pianificano deliberatamente la campagna con l'obiettivo di far arrivare i giocatori il più freschi possibile alla fase finale, e il loro record nelle ultime 19 partite di ogni stagione rispetto alle prime 19 la dice lunga.

    Il City ha accumulato più punti nella seconda metà della stagione in cinque degli ultimi sette anni, e in una delle due occasioni in cui non è stato più forte nella fase finale, nel 2022-23, ha rallentato il ritmo dopo aver vinto il titolo con tre partite di anticipo. La stagione 2017-18, quando il City ha accumulato un record di 100 punti, è un'anomalia, poiché il City ha schiacciato i suoi rivali fin dall'inizio. Ma in tutte le altre campagne, tranne due, ha migliorato notevolmente nella fase finale.

    Nel 2018-19 era terzo a metà stagione, ma ha poi conquistato ben 54 punti su 57, superando il Liverpool di un solo punto. Nella stagione 2023-24 ha recuperato terreno sull'Arsenal con una serie di risultati altrettanto impressionanti, vincendo 16 partite su 19 e rimanendo imbattuto, accumulando 51 punti. Anche nella stagione precedente aveva superato i Gunners, vincendo 12 partite di fila e recuperando uno svantaggio di otto punti. Ha guadagnato 44 punti nelle ultime 19 partite, rallendando il ritmo nelle ultime due partite, pareggiando a Brighton e perdendo a Brentford.

  • Bernardo Silva Manchester City 2025Getty

    UN INIZIO 'INACCETTABILE'

    L'anno prima, quando il City aveva battuto il Liverpool in un'altra emozionante corsa testa a testa, aveva conquistato 46 punti nella seconda metà della stagione. Certo, era un punto in meno rispetto alla prima metà, ma era comunque un bottino sorprendente, il terzo più alto sotto Guardiola. Nella seconda metà del 2020-21, la prima stagione di quel ciclo record di quattro titoli consecutivi, ha conquistato 45 punti. Anche la scorsa stagione, quando il City ha ottenuto il punteggio più basso dell'era Guardiola, ha reagito con forza, conquistando 40 punti rispetto ai 31 della prima metà e finendo terzo. Il City è ben consapevole della sua storia.

    "È vero che le nostre squadre sono sempre state molto più forti nella seconda parte della stagione rispetto alla prima, e speriamo che succeda di nuovo in questa stagione", ha detto Bernardo Silva la scorsa settimana a Madrid. "Nel primo mese abbiamo battuto il Wolverhampton e poi abbiamo perso contro il Brighton e il Tottenham con prestazioni inaccettabili per il nostro livello. Quando si arriva alla prima pausa internazionale con una vittoria e due sconfitte, significa che non si è al livello del Manchester City. Se si guardano gli ultimi due mesi, direi che, in termini di punti, è andata davvero bene".

  • Crystal Palace v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    NON ANCORA AL MASSIMO

    Bernardo è uno dei tre giocatori ancora in rosa (insieme a Foden e John Stones) ad aver vinto tutti e sei i titoli sotto Guardiola, mentre Ruben Dias e Rodri ne hanno conquistati quattro.

    Si potrebbe dire che il City ha perso parte di quell'esperienza che si è rivelata così fondamentale per raggiungere il traguardo in passato, separandosi da giocatori come Kyle Walker, Kevin De Bruyne, Ederson e Ilkay Gundogan. Ma ha acquisito una serie di giovani giocatori, come Rayan Cherki, Nico Gonzalez e Nico O'Reilly, desiderosi di vincere i loro primi titoli importanti e iniziare a costruire una propria dinastia. Come ha detto Bernardo: "Il club ha deciso di cambiare molti giocatori e dare una nuova dinamica. È una squadra diversa, piena di potenziale, piena di energia".

    Dopo aver battuto il Palace, Guardiola ha sottolineato che il City non ha dato il meglio di sé, ma ha detto che si sta avvicinando: "Non siamo ancora al massimo, lo vediamo in alcuni momenti della stagione. Ma ogni volta possiamo migliorare sempre di più. Non siamo in una posizione ideale, preferiremmo essere primi, ma siamo vicini alla vetta della classifica".

    Per l'Arsenal, sembrava una minaccia.

  • Arsenal v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    IL RITORNO DI RODRI

    La cosa più spaventosa di tutte per i Gunners è che il City sta per riavere uno dei suoi giocatori più esperti e fondamentali: Rodri. L'assenza del centrocampista spagnolo viene spesso menzionata quando il City non vince, e il fatto che siano riusciti a tenere l'Arsenal a distanza di tiro nonostante la sua assenza per più di due mesi dimostra che non dipendono da Rodri come prima.

    Il pensiero del suo ritorno nella seconda metà della stagione, quando quasi tutti gli altri giocatori entreranno nel pieno della loro forma, rende ancora più inevitabile la prospettiva che il City superi nuovamente l'Arsenal.

    I Gunners hanno dovuto fare i conti con molti infortuni in questo periodo, in particolare l'assenza di Gabriel Magalhaes ha pesato maggiormente. Saranno una squadra più forte quando lui tornerà a giocare all'inizio del 2026, se non prima, e saranno ulteriormente rafforzati dal prossimo ritorno di Kai Havertz.

    Ma considerando che sono stati raggiunti dal City già due volte in passato, dovrebbero temere un'altra rimonta. Dopotutto, il City ha già ottenuto più punti rispetto a quelli che aveva nella stessa fase in quelle due stagioni, e ha appena iniziato.

