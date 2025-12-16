Il Manchester City è proprio dove vuole essere nella corsa al titolo e può ancora migliorare, una minaccia per l'Arsenal

Pep Guardiola ha osservato il mese scorso che nessuno vince il titolo a novembre, e l'inseguimento dell'Arsenal da parte del Manchester City nelle settimane successive ha dimostrato che aveva ragione. I Gunners potrebbero essere ancora in testa, ma nonostante sembrino spesso una squadra in fase di transizione, il City sta mostrando molti tratti distintivi delle sue stagioni vincenti, mentre la campagna dei rivali sta mostrando delle crepe.

Il City ha vinto cinque delle sei partite di campionato disputate, raccogliendo 15 punti da quando Guardiola ha lanciato il suo avvertimento all'Arsenal, mentre la squadra di Mikel Arteta ne ha persi sette. L'Aston Villa ha avuto un andamento perfetto in questo periodo, emergendo come terza forza nella corsa al titolo, anche se la storia recente, oltre alla mancanza di profondità della rosa, suggerisce che alla fine sarà una corsa a due tra City e Arsenal.

E anche se entrambe le squadre hanno finito per conquistare tre punti nel fine settimana, i risultati e i modi contrastanti in cui hanno vinto contro avversari di grandezza molto diversa suggeriscono che il City sta entrando in forma proprio al momento giusto, mentre l'Arsenal sta già mostrando segni di cedimento.

Mentre il City era in trasferta contro il Crystal Palace, che ha iniziato il weekend al quarto posto e ha perso solo una volta al Selhurst Park in questa stagione, l'Arsenal affrontava in casa il Wolverhampton, attualmente la peggior squadra nella storia della Premier League in termini statistici. Il City non ha avuto vita facile al Selhurst Park, con gli Eagles che hanno colpito due volte i pali, ma alla fine la vittoria per 3-0 è sembrata davvero facile, diventando la migliore in trasferta del club contro il Palace.

L'Arsenal, invece, ha avuto bisogno di due autogol, di cui uno al 93° minuto, per superare i Wolves. Tutti al City prevedono un'altra corsa al titolo molto serrata, e sanno, come senza dubbio sa anche l'Arsenal, che spesso sono molto più forti nella seconda metà della stagione. E nonostante i problemi che hanno avuto, tra cui le due sconfitte delle prime tre partite, la squadra di Guardiola è ora esattamente dove vuole essere.