Il Manchester City batte l'Arsenal, decisivo il goal di Haaland: Guardiola è a -3 da Arteta, Premier sempre più in bilico

Ritmi forsennati fin da subito e non sorprende vista la posta in palio; tanta intensità e quindi anche diversi errori da una parte e dall'altra. La prima grande occasione del match è per Cherki, protagonista assoluto dei padroni di casa. Il francese prima del goal del momentaneo vantaggio aveva infatti già colpito un palo, decisiva la deviazione di Gabriel. Poi le due reti nel giro di pochissimi minuti; Cherki per l'1-0 e Havertz che pareggia sfruttando l'errore di Donnarumma.

Primo tempo che si chiude senza ulteriori emozioni mentre nella ripresa sale la tensione e anche la voglia di entrambe le squadre di conquistare i tre punti. Partita che si apre e crescono le occasioni da una parte e dall'altra. Palo di Haaland a cui risponde quello preso da Eze; i gunners sfiorano il vantaggio con Havertz che a tu per tu con Donnarumma si fa ipnotizzare dal portiere italiano, bravissimo anche a respingere la conclusione ravvicinata successiva di Martinelli.

Haaland dopo non essersi visto per tutta la partita fa il suo "dovere" e segna uno dei goal che potrebbe rivelarsi tra i più importanti nella sua carriera facendosi trovare pronto in area sul pallone messo in mezzo da Doku. Reagisce la squadra di Arteta che prende un altro palo da sviluppi di calcio d'angolo, questa volta con Gabriel. L'ultimissima occasione in pieno recupero per pareggiare è sulla testa di Havertz che però da pochi metri spedisce alto.