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Manchester CityGetty Images
Andrea Ajello

Il Manchester City batte l'Arsenal, decisivo il goal di Haaland: Guardiola è a -3 da Arteta, Premier sempre più in bilico

Premier League
Manchester City vs Arsenal
Manchester City
Arsenal

Il Manchester City sconfigge 2-1 l'Arsenal nel match che cambia il finale di campionato: i gunners ora tremano perché hanno "sprecato" tutto il vantaggio. Guardiola ha solo tre punti in meno ma con una gara da recuperare.

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Alla fine a festeggiare è di nuovo Pep Guardiola e il suo Manchester City; poche settimane dopo aver sconfitto l'Arsenal in finale di Carabao Cup per 2-0, la squadra del tecnico spagnolo batte i gunners anche in campionato.


Finisce 2-1 lo scontro diretto che può svoltare il campionato, almeno questo spera il City che ora non può non credere all'ennesimo titolo dell'era Guardiola. L'Arsenal sarà chiamato a reagire dopo le due sconfitte consecutive che rischiano di "rovinare" una stagione che sembrava poter finire in gloria con il trionfo in campionato che manca da oltre 20 anni.


City trascinato come spesso accaduto da Cherki, autore di un'altra prodezza e dal solito goal di Haaland che ha deciso il big match. Inutile il pareggio dell'Arsenal firmato da Havertz sull'errore di Donnarumma.

  • MANCHESTER CITY-ARSENAL: LA PARTITA

    Ritmi forsennati fin da subito e non sorprende vista la posta in palio; tanta intensità e quindi anche diversi errori da una parte e dall'altra. La prima grande occasione del match è per Cherki, protagonista assoluto dei padroni di casa. Il francese prima del goal del momentaneo vantaggio aveva infatti già colpito un palo, decisiva la deviazione di Gabriel. Poi le due reti nel giro di pochissimi minuti; Cherki per l'1-0 e Havertz che pareggia sfruttando l'errore di Donnarumma.

    Primo tempo che si chiude senza ulteriori emozioni mentre nella ripresa sale la tensione e anche la voglia di entrambe le squadre di conquistare i tre punti. Partita che si apre e crescono le occasioni da una parte e dall'altra. Palo di Haaland a cui risponde quello preso da Eze; i gunners sfiorano il vantaggio con Havertz che a tu per tu con Donnarumma si fa ipnotizzare dal portiere italiano, bravissimo anche a respingere la conclusione ravvicinata successiva di Martinelli.

    Haaland dopo non essersi visto per tutta la partita fa il suo "dovere" e segna uno dei goal che potrebbe rivelarsi tra i più importanti nella sua carriera facendosi trovare pronto in area sul pallone messo in mezzo da Doku. Reagisce la squadra di Arteta che prende un altro palo da sviluppi di calcio d'angolo, questa volta con Gabriel. L'ultimissima occasione in pieno recupero per pareggiare è sulla testa di Havertz che però da pochi metri spedisce alto.

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  • LA MAGIA DI CHERKI

    L'ennesima giocata da fenomeno di Cherki che aveva illuso il Manchester City prima del pareggio dell'Arsenal.

    L'ex Lione, che già aveva colpito un palo ad inizio partita, si è messo in proprio, è entrato in area e nello stretto ha dribblato Gabriel trovando lo spazio per calciare e mettere la palla in angolo come un colpo da biliardo su cui Raya non può arrivare.

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  • L'ERRORE INCREDIBILE DI DONNARUMMA

    La gioia dell'Etihad però è durata solo pochi secondi perché l'errore clamoroso di Donnarumma ha riportato subito il punteggio in parità. Il portiere italiano è stato troppo lento nel rinviare e Havertz è riuscito così a intercettare il pallone, finito sotto l'incrocio.

    Anche un pizzico di sfortuna per il rimpallo che ha trovato proprio lo specchio della porta sotto l'incredulità di Guardiola che ha reagito all'ingenuità del proprio portiere mettendosi le mani in testa.

  • LA SITUAZIONE IN CLASSIFICA E IL CALENDARIO

    Era già prima del calcio d'inizio la partita più importante della stagione in Inghilterra e adesso potrebbe diventarlo ancora di più visto la vittoria del City che renderà il finale di campionato più incerto che mai.

    L'Arsenal si è vista ridurre ancora il margine che adesso praticamente non esiste più. La squadra di Guardiola infatti ha solo tre punti in meno ma con una partita da recuperare contro il Crystal Palace (ancora da definire la data). Ecco il calendario di Arsenal e Manchester City, con la squadra di Arteta che sarà impegnata anche in Champions League per la semifinale contro l'Atletico Madrid.


    CALENDARIO ARSENAL

    Arsenal-Newcastle

    Fulham-Arsenal

    West Ham-Arsenal

    Arsenal-Burnley

    Arsenal-Crystal Palace


    CALENDARIO MANCHESTER CITY

    Burnley-Manchester City

    Everton-Manchester City

    Manchester City-Brenford

    Bournemouth-Manchester City

    Manchester City-Crystal Palace (da definirsi)

    Manchester City-Aston Villa



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  • MANCHESTER CITY-ARSENAL: IL TABELLINO

    Marcatori: 16' Cherki, 18' Havertz, 67' Haaland

    Manchester City (4-2-3-1): Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guehi, O'Reilly; Rodri (dall'88' Nico Gonzalez), Bernardo Silva; Semenyo, Cherki (dall'84' Foden), Doku (dall'88' Savinho), Haaland

    Arsenal (4-2-3-1): Raya; Mosquera (dal 74' White), Saliba, Gabriel, Hincapie; Rice, Zubimendi (dall'84' Gyokeres); Eze (dal 74' Trossard), Odegaard, Madueke (dal 46' Martinelli); Havertz


    Ammoniti: Mosquera, Gabriel, Haaland

    Espulsi:

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