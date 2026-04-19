Il Manchester City batte l'Arsenal, decisivo il goal di Haaland: Guardiola è a -3 da Arteta, Premier sempre più in bilico

Alla fine a festeggiare è di nuovo Pep Guardiola e il suo Manchester City; poche settimane dopo aver sconfitto l'Arsenal in finale di Carabao Cup per 2-0, la squadra del tecnico spagnolo batte i gunners anche in campionato.
Finisce 2-1 lo scontro diretto che può svoltare il campionato, almeno questo spera il City che ora non può non credere all'ennesimo titolo dell'era Guardiola. L'Arsenal sarà chiamato a reagire dopo le due sconfitte consecutive che rischiano di "rovinare" una stagione che sembrava poter finire in gloria con il trionfo in campionato che manca da oltre 20 anni.
City trascinato come spesso accaduto da Cherki, autore di un'altra prodezza e dal solito goal di Haaland che ha deciso il big match. Inutile il pareggio dell'Arsenal firmato da Havertz sull'errore di Donnarumma.