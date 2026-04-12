Il Manchester City batte il Chelsea, la Premier League è riaperta: il distacco dall'Arsenal scende con una partita in meno e lo scontro diretto in casa

Finale infuocato in Premier League dove la corsa per il titolo tra Arsenal e Manchester City resta apertissima.

La squadra di Arteta si è fermata perdendo clamorosamente in casa contro il Bournemouth, mentre quella di Guardiola ha vinto sul campo del Chelsea.

Adesso il distacco si è dunque ridotto a soli sei punti e tra una settimana si giocherà lo scontro diretto in casa del Manchester City.

Non solo. I citizens devono anche recuperare una partita dunque potenzialmente potrebbero agganciare l'Arsenal.