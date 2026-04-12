Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Chelsea v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport
Lelio Donato

Il Manchester City batte il Chelsea, la Premier League è riaperta: il distacco dall'Arsenal scende con una partita in meno e lo scontro diretto in casa

Premier League
Manchester City
Chelsea vs Manchester City
Chelsea

La squadra di Guardiola vince in casa del Chelsea e si avvicina all'Arsenal, che affronterà in casa tra una settimana. A decidere la Premier League potrebbe essere la differenza reti.

Pubblicità

Finale infuocato in Premier League dove la corsa per il titolo tra Arsenal e Manchester City resta apertissima.

La squadra di Arteta si è fermata perdendo clamorosamente in casa contro il Bournemouth, mentre quella di Guardiola ha vinto sul campo del Chelsea.

Adesso il distacco si è dunque ridotto a soli sei punti e tra una settimana si giocherà lo scontro diretto in casa del Manchester City.

Non solo. I citizens devono anche recuperare una partita dunque potenzialmente potrebbero agganciare l'Arsenal.

  • IL CITY VINCE, L'ARSENAL FRENA

    Come detto sopra in questo week-end il Manchester City ha recuperato tre punti sull'Arsenal nonostante il turno, sulla carta, fosse favorevole agli uomini di Arteta.

    I gunners, infatti, hanno perso la sfida casalinga giocata sabato contro il Bournemouth per 1-2. Mentre domenica la squadra di Guardiola non ha sbagliato battendo il Chelsea per 0-3.

    A decidere la sfida di 'Stamford Bridge' sono state le reti realizzate tutte nel secondo tempo da O'Reilly, Guehi e Doku.

    A questo punto il distacco tra le due squadre è di soli sei punti quando mancano sei giornate al termine del campionato, sette per il Manchester City.

    • Pubblicità

  • SCONTRO DIRETTO TRA UNA SETTIMANA

    Molto ovviamente passerà dallo scontro diretto in programma all'Etihad Stadium di Manchester domenica 19 aprile.

    Nel caso in cui il City dovesse battere l'Arsenal, infatti, si porterebbe a -3 e potrebbe poi agganciare i gunners vincendo il recupero contro il Crystal Palace.

    In realtà il cammino della squadra di Guardiola in Premier nelle ultime settimane non è stato impeccabile dato che, prima della vittoria contro il Chelsea, aveva pareggiato le precedenti due partite.

    Ma l'Arsenal ha fatto peggio raccogliendo solo un punto nelle ultime due.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • COSA SUCCEDE IN CASO DI ARRIVO A PARI PUNTI

    Se il Manchester City dovesse vincere sia lo scontro diretto che il recupero contro il Crystal Palace, come detto, aggancerebbe l'Arsenal in vetta alla classifica.

    Ma cosa succederebbe in caso di arrivo a pari punti? Il regolamento della Premier League prevede che ad assegnare il titolo sia la differenza reti.

    In questo momento l'Arsenal è in leggero vantaggio sul Manchester City con un +38 contro il +35 della squadra di Guardiola. Ma tutto ovviamente si deciderà nelle ultime giornate di campionato.

    Nel caso in cui anche la differenza reti generale tra Arsenal e Manchester City alla fine della Premier League fosse in parità, gli altri criteri da considerare sarebbero:

    - numero di goal segnati

    - punti negli scontri diretti

    - numero di goal negli scontri diretti in trasferta

Premier League
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Arsenal crest
Arsenal
ARS