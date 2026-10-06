Il lungo viaggio di Nico Paz e le condizioni di Moise Kean: chi gioca contro la Roma? Le possibili scelte di Fabregas

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Anche il Como sarà impegnato in un vero e proprio tour de force alla ripresa dopo la lunga sosta.
La squadra di Cesc Fabregas sarà impegnata in campionato e in Champions League con un ciclo di partite molto ravvicinate.
E peraltro deve fare i conti con le condizioni imperfette di alcuni giocatori fondamentali. Uno tra tutti Moise Kean che è tornato acciaccato dagli impegni con l'Italia.
Ma anche Nico Paz, reduce da un lunghissimo viaggio, tornerà a ridosso della gara contro la Roma.