Il lungo viaggio di Nico Paz e le condizioni di Moise Kean: chi gioca contro la Roma? Le possibili scelte di Fabregas

A preoccupare Fabregas è anche il lungo viaggio di Nico Paz, di rientro dall'Argentina dove parteciperà all'ultima di Lionel Messi.

Il talento del Como è stato grande protagonista in questa serie di amichevoli ed è il principale candidato a raccogliere la maglia numero 10 dell'Albiceleste.

Nico Paz è già sceso in campo contro Bolvia e Burkina Faso, segnando due goal e fornendo un assist. Il ritorno in Italia è previsto a ridosso della gara casalinga di campionato contro la Roma.

E considerata la successiva trasferta a Rotterdam non è escluso che l'argentino possa partire dalla panchina in campionato.