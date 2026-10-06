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Como 1907 v Parma Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

Il lungo viaggio di Nico Paz e le condizioni di Moise Kean: chi gioca contro la Roma? Le possibili scelte di Fabregas

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Fabregas deve valutare le condizioni di alcuni dei suoi calciatori. In forte dubbio la presenza di Moise Kean per infortunio, Nico Paz tornerà tardi dall'Argentina: chi gioca Como-Roma?

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Anche il Como sarà impegnato in un vero e proprio tour de force alla ripresa dopo la lunga sosta.

La squadra di Cesc Fabregas sarà impegnata in campionato e in Champions League con un ciclo di partite molto ravvicinate.

E peraltro deve fare i conti con le condizioni imperfette di alcuni giocatori fondamentali. Uno tra tutti Moise Kean che è tornato acciaccato dagli impegni con l'Italia.

Ma anche Nico Paz, reduce da un lunghissimo viaggio, tornerà a ridosso della gara contro la Roma.

  • LE CONDIZIONI DI MOISE KEAN

    Partiamo proprio dalle condizioni di Moise Kean.

    L'attaccante non ha partecipato all'ultima gara dell'Italia contro la Turchia a causa di un problema fisico.

    Kean in realtà non è al meglio ormai da tempo come ha confermato recentemente Roberto Mancini per spiegare il suo scarso utilizzo in Nazionale.

    Al momento la presenza di Kean per Como-Roma di domenica 11 ottobre è dunque da considerarsi in forte dubbio.

  • NICO PAZ STANCO?

    A preoccupare Fabregas è anche il lungo viaggio di Nico Paz, di rientro dall'Argentina dove parteciperà all'ultima di Lionel Messi.

    Il talento del Como è stato grande protagonista in questa serie di amichevoli ed è il principale candidato a raccogliere la maglia numero 10 dell'Albiceleste.

    Nico Paz è già sceso in campo contro Bolvia e Burkina Faso, segnando due goal e fornendo un assist. Il ritorno in Italia è previsto a ridosso della gara casalinga di campionato contro la Roma.

    E considerata la successiva trasferta a Rotterdam non è escluso che l'argentino possa partire dalla panchina in campionato.

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  • GLI ALTRI NAZIONALI DEL COMO

    Sono peraltro tanti i nazionali del Como che in queste settimane sono stati impegnati in giro per il mondo.

    Uno di questi è Lucas Da Cunha, convocato da Zinedine Zidane che gli ha affidato le chiavi della Francia anche contro l'Italia.

    Hanno giocato durante la sosta pure Baturina e Diao, così come Douvikas.

    L'attaccante è andato a segno con la Grecia e considerate le condizioni di Kean partirà quasi certamente titolare contro la Roma.

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  • IL CALENDARIO DEL COMO

    Come detto sopra il Como è atteso da un vero e proprio ciclo di ferro nelle prossime settimane.

    La squadra di Fabregas, che ha perso l'ultima gara prima della sosta contro il Frosinone, giocherà sei partite in soli sedici giorni.

    Dopo il big-match casalingo contro la Roma, il Como affronterà due trasferte insidiose a Rotterdam e Firenze, quindi le sfide casalinghe contro Manchester United e Sassuolo.

    Infine ecco Torino, Venezia e Lens prima dell'attesissima gara in casa dell'Inter prima della sosta di novembre.

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