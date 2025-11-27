Pubblicità
Liverpool FC v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport
Richard Mills

Il Liverpool entra nella storia: battuto un record negativo che resisteva da 71 anni nella pesante sconfitta in Champions League contro il PSV

Un'altra sconfitta per il Liverpool che crolla in casa contro il PSV e complica anche il suo cammino in Champions League. Slot batte un record negativo dopo 71 anni.

Il Liverpool sta battendo tutti i record negativi dopo la sconfitta per 4-1 contro il PSV Eindhoven in Champions League.

La squadra di Arne Slot era reduce dal pesante 3-0 contro il Nottingham Forest in Premier League e cercava il riscatto.

Mercoledì sera ad Anfield invece è arrivata un'altra sconfitta, se possibile ancora più pesante, per 1-4 contro il PSV.

E la posizione di Arne Slot sulla panchina dei Reds è sempre più a rischio.

  • LE DOMANDE DI SLOT

    Non molti avrebbero pensato che il Liverpool potesse subire una sconfitta così pesante ad Anfield contro il PSV, ma è proprio quello che è successo mercoledì sera. I Reds sembrano lontani anni luce dalla squadra che ha conquistato il titolo della Premier League la scorsa stagione, cosa ancora più sorprendente se si considera che quest'estate hanno speso più di 400 milioni di sterline per acquistare nuovi giocatori. Dopo la partita, l'allenatore Arne Slot ha dichiarato di non dubitare della sua squadra, ma non si può dire lo stesso su di lui.

    Queste le sue dichiarazioni a beIN Sports: "Non metto in discussione i giocatori, perché so che abbiamo ottimi giocatori. La loro mentalità dopo che siamo andati sotto 1-0 era quella che speravo, ma anche quella che ci si deve aspettare se sei un giocatore del Liverpool. Quindi per me è normale mettere in discussione la formazione, le tattiche, le sostituzioni, è quello che si fa anche quando non si perde ogni volta. È normale per me mettere in discussione le mie scelte, perché ho detto molte volte che sono responsabile di questa situazione. Ma i giocatori hanno così tanta qualità che non può continuare così. E penso che anche oggi, soprattutto nel primo tempo, abbiamo dimostrato quante occasioni possiamo creare. Non è la prima volta in questa stagione che non riusciamo a concretizzarle".

  • I RECORD NEGATIVI DEL LIVERPOOL

    Come riporta OptaJoe, il Liverpool ha ora perso nove delle ultime 12 partite disputate in tutte le competizioni: il numero più alto di sconfitte in un periodo di 12 partite dal novembre 1953 al gennaio 1954 (nove). Inoltre, i Reds hanno ora perso tre partite consecutive in tutte le competizioni con un margine di tre o più goal per la prima volta dal dicembre 1953.

    Slot ha dichiarato a TNT Sports: "Le emozioni sono molto negative e di grande delusione per il modo in cui abbiamo subito l'1-0. Voglio essere positivo riguardo alla reazione dei giocatori quando siamo andati sotto 1-0. Siamo rientrati in partita e abbiamo avuto occasioni per portarci sul 2-1. Credo che nessuno pensasse che avremmo perso 4-1".

  • LA CRISI DEL LIVERPOOL

    Sebbene la situazione attuale del Liverpool sia incredibilmente difficile, la leggenda del club Steven Gerrard non ritiene che la squadra sia in "crisi". Ma ha affermato che la fiducia all'interno della squadra è ai "minimi storici".

    Su TNT Sports ha dichiarato: "Crisi è una parola molto forte e irrispettosa nei confronti di alcuni dei giocatori che hanno dato il massimo per questo club e dell'allenatore che ha ottenuto ottimi risultati tre mesi fa. Se fossimo a sei mesi o un anno di distanza e fossimo ancora più lontani da quel successo, forse si potrebbe usare quella parola. Ma non si può negare che la squadra stia attraversando un momento molto difficile, sta vivendo un periodo terribile, la fiducia è ai minimi storici e continua a perdere punti. A meno che gli allenatori non riescano a trovare delle soluzioni e a riportare stabilità nella squadra, questa situazione continuerà".

  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-PSVAFP

    GIUSTO PUNTARE ANCORA SU SALAH?

    Sono state sollevate anche domande sul ruolo di Mohamed Salah nella squadra dopo un inizio di stagione insolitamente difficile per il calciatore egiziano. Nonostante le richieste di escludere il 33enne, Gerrard afferma di comprendere le ragioni per cui Slot continua a puntare su di lui.

    L'ex allenatore dei Rangers ha dichiarato: "Stanno attraversando un momento davvero difficile. Chiunque alleni il Liverpool in questo momento sceglierebbe Mo Salah.Il Liverpool ha bisogno di tutti i giocatori validi in campo per cercare di trovare un po' di stabilità. Subiscono troppi goal, sono troppo esposti nelle transizioni. Appaiono molto vulnerabili e instabili non appena la palla cambia possesso. Anfield racconta una storia: i posti erano vuoti a 10 minuti dalla fine e, non appena è arrivato il terzo goal, la partita era finita. I problemi del Liverpool si fanno più profondi e la pressione si intensifica ancora di più. Ci sarà sicuramente bisogno di fare un profondo esame di coscienza".

    Dopo questa sconfitta, domenica il Liverpool sarà ospite del modesto West Ham in Premier League. Ma stavolta non molti sarebbero sorpresi da una sconfitta dei Reds nell'East London.

