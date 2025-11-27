Il Liverpool entra nella storia: battuto un record negativo che resisteva da 71 anni nella pesante sconfitta in Champions League contro il PSV

Non molti avrebbero pensato che il Liverpool potesse subire una sconfitta così pesante ad Anfield contro il PSV, ma è proprio quello che è successo mercoledì sera. I Reds sembrano lontani anni luce dalla squadra che ha conquistato il titolo della Premier League la scorsa stagione, cosa ancora più sorprendente se si considera che quest'estate hanno speso più di 400 milioni di sterline per acquistare nuovi giocatori. Dopo la partita, l'allenatore Arne Slot ha dichiarato di non dubitare della sua squadra, ma non si può dire lo stesso su di lui.

Queste le sue dichiarazioni a beIN Sports: "Non metto in discussione i giocatori, perché so che abbiamo ottimi giocatori. La loro mentalità dopo che siamo andati sotto 1-0 era quella che speravo, ma anche quella che ci si deve aspettare se sei un giocatore del Liverpool. Quindi per me è normale mettere in discussione la formazione, le tattiche, le sostituzioni, è quello che si fa anche quando non si perde ogni volta. È normale per me mettere in discussione le mie scelte, perché ho detto molte volte che sono responsabile di questa situazione. Ma i giocatori hanno così tanta qualità che non può continuare così. E penso che anche oggi, soprattutto nel primo tempo, abbiamo dimostrato quante occasioni possiamo creare. Non è la prima volta in questa stagione che non riusciamo a concretizzarle".