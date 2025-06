Il Lione in Ligue 2 e in Europa League? Cosa prevede l’accordo trovato con la UEFA

Il Lione è stato retrocesso in Ligue 2 a causa della situazione finanziaria: contemporaneamente ha trovato un’intesa con la UEFA per l’eventuale partecipazione all’Europa League.

Quello che sta vivendo il Lione è uno dei momenti più drammatici della sua storia.

Come è noto infatti, nella giornata di martedì, la DNCG, ovvero Direction Nationale du Contrôle de Gestion, ha deciso per la retrocessione in Ligue 2 della squadra a causa della sua situazione finanziaria.

A condannare il club guidato da John Textor, che comunque ha deciso di presentare ricorso, sono state le inadempienze economiche. Nella fattispecie si è parlato di una situazione debitoria che fino a qualche mese fa faceva registrare un ‘rosso’ superiore ai 500 milioni di euro e di un piano di risanamento che evidentemente non ha convinto la federazione francese.

L'articolo prosegue qui sotto

Il Lione dunque, nella prossima stagione potrebbe realmente giocare in Ligue 2 e la cosa gli precluderebbe anche la partecipazione all’Europa League, nonostante una qualificazione meritata sul campo.