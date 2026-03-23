Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Lens Saud Abdulhamid Luis Enrique GOAL ONLYGoal AR
Lelio Donato

Il Lens si oppone al rinvio dello scontro diretto col PSG, sale la tensione in Ligue 1: "Sentimento preoccupante, dovremmo adattarci ai più potenti"

Il PSG chiede il rinvio dello scontro diretto in Ligue 1 per prepararsi meglio alla doppia sfida di Champions League contro il Liverpool, ma il Lens si oppone e pubblica un lungo comunicato.

Pubblicità

Duello ad alta tensione in vetta alla classifica della Ligue 1.

Nel massimo campionato francese quest'anno regna l'equilibrio col PSG in vantaggio di un solo punto sul Lens.

Ad accendere ulteriormente il clima è la richiesta della società parigina di rinviare lo scontro diretto. Richiesta a cui il Lens si oppone con fermezza.

  • IL COMUNICATO DEL LENS CONTRO IL RINVIO

    "Il 6 marzo è stato definito il programma della partita tra Racing Club de Lens e Paris Saint-Germain, formalizzando un quadro che tutti sono stati poi invitati a rispettare.

    In uno spirito di responsabilità e moderazione, il Racing Club de Lens ha informato il Paris Saint-Germain, fin dall'inizio, della sua intenzione di non modificare la data. Fedele al suo impegno per la stabilità sportiva, il club ha inoltre scelto di astenersi da qualsiasi comunicazione pubblica in merito. Tuttavia, il recente aumento di discorsi, interventi e vari suggerimenti ci porta oggi a uscire da questa riservatezza.

    Ci sembra che si stia diffondendo un sentimento preoccupante: quello di un campionato francese che viene gradualmente relegato al ruolo di mera variabile da adattare alle esigenze europee di determinate parti. Si tratta di una concezione peculiare di correttezza sportiva, difficile da riscontrare in altre importanti competizioni continentali.

    Cambiare la data di questa partita oggi significherebbe che il Racing Club de Lens rimarrebbe senza competizioni per 15 giorni e poi dovrebbe giocare partite ogni tre giorni: un ritmo che non corrisponde a quello stabilito all'inizio del campionato, né alle possibilità di un club che potrebbe assorbire questo tipo di nuovo vincolo senza conseguenze.




    Ne consegue che il decimo bilancio del campionato dovrebbe adattarsi alle richieste dei più potenti, in nome di interessi che, ovviamente, ora trascendono il quadro nazionale, già alleggerito nelle ultime stagioni (da 1 a 18 squadre, abolizione della Coppa di Lega).

    Al di là di questo caso specifico, la questione sollevata è più fondamentale: quella del rispetto dovuto alla competizione stessa. È infatti lecito interrogarsi su questo aspetto quando, sul suo territorio, il campionato a volte sembra essere relegato in secondo piano rispetto ad altre ambizioni, per quanto legittime.

    Il Racing Club de Lens rimane fedele al principio di correttezza, chiarezza delle regole e rispetto per tutte le parti interessate. Principi semplici per un calcio francese equo e rispettato" scrive il Lens.

    • Pubblicità

  • PERCHÈ IL PSG CHIEDE IL RINVIO

    Ma perché il PSG chiede il rinvio dello scontro diretto in casa del Lens?

    La partita dovrebbe giocarsi sabato 11 aprile alle 17, ovvero tra la gara d'andata e quella di ritorno dei quarti di finale della Champions League tra la squadra di Luis Enrique e il Liverpool.

    Proprio per prepararsi al meglio alla doppia sfida europea il PSG intende chiedere di spostare la partita di campionato come peraltro già accaduto prima della sfida contro il Chelsea per gli ottavi di finale della massima competizione europea.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LE PAROLE DEGLI ALLENATORI

    Luis Enrique ha confermato l'intenzione di ottenere il rinvio dello scontro diretto di Ligue 1: "Sto ancora aspettando notizie. Ogni squadra cerca di trovare le migliori condizioni per affrontare le competizioni e si può comprendere l'interesse di qualcuno".

    Secco però il no del tecnico del Lens, Pierre Sage: "Noi non siamo d'accordo. Abbiamo giocato un quarto di finale di Coppa di Francia di giovedì contro il Lione e poi siamo dovuti scendere in campo domenica contro il Metz. Capisco che avere più riposo aiuti le prestazioni, lo hanno confermato contro il Chelsea, ma da parte nostra c'è solo una data. Non abbiamo intenzione di subire queste scelte".

  • RINVIO O NO? CHI DECIDE E COSA DICE IL REGOLAMENTO IN FRANCIA

    In realtà l'ultima parola sul possibile rinvio di Lens-PSG spetterà esclusivamente al consiglio d'amministrazione della LFP.

    L'articolo 22 relativo ai "poteri" conferisce l'autorità di "stabilire il calendario generale delle competizioni e il calendario delle partite (...) e di apportare eventuali modifiche a questi durante la stagione".

    Modifiche per cui non è necessario ottenere il consenso del Lens.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Ligue 1
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Tolosa crest
Tolosa
TFC
Ligue 1
Lille crest
Lille
LIL
Lens crest
Lens
RCL