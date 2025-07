Il Lecce cerca un altro miracolo, Corvino lancia Camarda: “La qualità non ha età”

Pantaleo Corvino, in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, spiega: “Accontenteremo Krstovic, ma vanno capite le esigenze del Lecce”.

Quello che si presenterà ai blocchi di partenza della prossima stagione sarà, comunque vadano le cose, un Lecce da record.

Per la prima volta nella sua storia, la compagine salentina parteciperà per la quarta volta di fila al campionato di Serie A e questo grazie anche allo straordinario lavoro di un dirigente che da anni è considerato tra i migliori del panorama calcistico italiano e non solo: Pantaleo Corvino.

Il Lecce infatti è riuscito a centrare tre salvezze di fila nonostante un budget che è tra i più bassi in assoluto della Serie A e lo ha fatto acquistando giocatori a prezzi ‘low cost’ e lanciando tanti talenti.

Corvino, in un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha parlato del ‘miracolo’ Lecce e della stagione che verrà.