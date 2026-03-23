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Stefano Silvestri

Il guaio dell'Inter: ha perso 12 punti dopo essere passata in vantaggio, è la peggiore tra le prime 7

I nerazzurri hanno segnato per primi sia contro l'Atalanta che contro la Fiorentina, ma in entrambi i casi si sono fatti raggiungere: in questa stagione era già accaduto altre volte.

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Come cambia il mondo in una settimana. O meglio: di giorno in giorno. Di sorpresa in sorpresa, di tonfo in tonfo, la classifica della Serie A regala molte meno certezze rispetto a otto giorni fa, quando sì, tutto sembrava davvero finito.

E invece l'Inter ha ora sei punti di vantaggio sul Milan e sette sul Napoli. Non sono pochi, ma non sono più nemmeno un'enormità. Un distacco ridottosi anche e soprattutto a causa dell'incapacità della capolista di mantenere il vantaggio: è accaduto due volte di fila, prima contro l'Atalanta e poi in casa della Fiorentina.

Rischia di essere una sorta di costante, visto che in stagione era già accaduto prima delle ultime due sfide. Non solo: rischia di essere un intoppo non da sottovalutare per la squadra di Chivu, che da questo punto di vista è sorprendentemente la peggiore tra le prime in classifica.

  • IL CALO DEL SECONDO TEMPO

    E dire che l'Inter in casa della Fiorentina è pure partita benone. Ha segnato praticamente subito con Esposito, nella prima parte di gara ha dato la dimostrazione di volersi lasciare alle spalle i due punti persi e le polemiche contro l'Atalanta.

    Poi, però, la squadra di Chivu e Kolarov (squalificato il primo, in panchina il secondo) ha concesso alla Fiorentina il rientro in partita. Bravi i viola a crederci, sulle gambe i nerazzurri nel secondo tempo. E alla fine Ndour ha approfittato di una respinta non perfetta di Sommer su Gudmundsson, firmando il definitivo 1-1.

    Simile, almeno nell'andamento, era stata la partita pareggiata otto giorni prima contro l'Atalanta. Anche lì l'Inter era passata per prima, anche lì non aveva chiuso i conti, anche lì si era fatta agguantare nella fase finale della sfida. E anche lì era uscita dal campo tra i rimpianti.

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  • Barella InterGetty Images

    I 12 PUNTI PERSI

    Si diceva all'inizio: rischia di essere diventata una costante. Prima di Atalanta e Fiorentina era già accaduto tre volte: nelle gare d'andata contro l'Udinese e la Juventus, poi in quella di ritorno contro il Napoli.

    Tutte e tre le volte l'Inter era andata avanti nel punteggio - contro la Juve non per prima, va detto - e tutte e tre le volte si era fatta riprendere. Se non superare, come nel caso delle due bianconere.

    Il totale dei punti persi da situazione di vantaggio? Addirittura 12.

    -Inter-Udinese 1-2 (3 punti persi)

    -Juventus-Inter 4-3 (3 punti persi)

    -Inter-Napoli 2-2 (2 punti persi)

    -Inter-Atalanta 1-1 (2 punti persi)

    -Fiorentina-Inter 1-1 (2 punti persi)

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  • LA PEGGIORE TRA LE PRIME 7

    Il dato è ancora più sorprendente se si va a confrontare il rendimento dell'Inter con quello delle altre squadre che occupano le prime sette posizioni della classifica di Serie A: dunque il Milan, il Napoli, il Como, la Juventus, la Roma e l'Atalanta.

    Ebbene, l'Inter è la peggiore tra le prime sette in questo quesito: nessun'altra ha perso così tanti punti dopo essere andata in vantaggio. Né il Milan, né la Juve, né la Roma, né il Napoli: nessuno.

    Il Milan, ad esempio, si è visto mangiare una decina di punti: due in meno. Il Napoli solo tre: quelli di febbraio contro l'Atalanta, da 0-1 a 2-1. La Juventus quattro, gli ultimi due proprio sabato contro il Sassuolo. Il Como ne ha invece persi nove, la Roma quattro divisi tra due scontri diretti (a Napoli e con la Juve), l'Atalanta otto. Tutte meno dell'Inter.

  • Aleksandar Kolarov InterGetty

    KOLAROV: "ABBIAMO UN PO' SPECULATO"

    Aleksandar Kolarov, che a Firenze era in panchina al posto di Cristian Chivu squalificato, ha dato una chiave di lettura abbastanza chiara del perché l'Inter si sia fatta raggiungere a Firenze: è mancata un po' di cattiveria, è mancata la voglia di tramortire definitivamente la Fiorentina.

    "Potevamo chiuderla in quei 10 minuti dopo l'1-0 - ha detto l'ex terzino - poi abbiamo forse un po' speculato, il che non è nel nostro DNA. Cercheremo di migliorare su questi aspetti”.

    Un concetto che lo stesso Kolarov aveva già espresso poco prima a DAZN, parlando anche di "mancanza di cattiveria".

    "Ci stanno mancando un po' di cattiveria e lucidità, magari è la stanchezza che si è accumulata in tante partite fatte. La squadra non sta vivendo il suo miglior momento, siamo abituati a vedere un'Inter che domina e stradomina le partite, però siamo comunque a +6 e sta a noi chiudere questo campionato".

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  • MA IL MARGINE È ANCORA AMPIO

    Ciò non deve far dimenticare, naturalmente, il fatto che l'Inter sia ancora lassù. Da un certo punto in poi ha dominato il campionato, ha staccato tutte le altre. Ha pur sempre sei punti di vantaggio sulla seconda ed è intenzionata a sfruttarli al massimo.

    "La sosta fa sempre bene, cercheremo di recuperare energie e giocatori - ha detto ancora Kolarov a DAZN - Con l'Inter sembra tutto dovuto, ma capita a tutti di pareggiare fuori casa. La Fiorentina non è l'ultima arrivata, quindi io vedo le cose in modo positivo. Quando si parla dell'Inter sembra tutto facile, ma se siamo a +6 vuol dire che qualcosa di buono l'abbiamo fatto. Capisco tutto, ma ricordiamo che siamo a +6".

    Dopo la sosta, l'Inter sfiderà la Roma. Ovvero una delle (non poche) avversarie contro cui è passata in vantaggio e, a differenza degli ultimi tempi, non si è fatta riprendere: a ottobre è finita 0-1, a segno Bonny. Anche a questo segnale si aggrappa la capolista per ritrovare serenità.

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