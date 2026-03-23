Il guaio dell'Inter: ha perso 12 punti dopo essere passata in vantaggio, è la peggiore tra le prime 7

Aleksandar Kolarov, che a Firenze era in panchina al posto di Cristian Chivu squalificato, ha dato una chiave di lettura abbastanza chiara del perché l'Inter si sia fatta raggiungere a Firenze: è mancata un po' di cattiveria, è mancata la voglia di tramortire definitivamente la Fiorentina.

"Potevamo chiuderla in quei 10 minuti dopo l'1-0 - ha detto l'ex terzino - poi abbiamo forse un po' speculato, il che non è nel nostro DNA. Cercheremo di migliorare su questi aspetti”.

Un concetto che lo stesso Kolarov aveva già espresso poco prima a DAZN, parlando anche di "mancanza di cattiveria".

"Ci stanno mancando un po' di cattiveria e lucidità, magari è la stanchezza che si è accumulata in tante partite fatte. La squadra non sta vivendo il suo miglior momento, siamo abituati a vedere un'Inter che domina e stradomina le partite, però siamo comunque a +6 e sta a noi chiudere questo campionato".