Il guaio dell'Inter: ha perso 12 punti dopo essere passata in vantaggio, è la peggiore tra le prime 7

Come cambia il mondo in una settimana. O meglio: di giorno in giorno. Di sorpresa in sorpresa, di tonfo in tonfo, la classifica della Serie A regala molte meno certezze rispetto a otto giorni fa, quando sì, tutto sembrava davvero finito.
E invece l'Inter ha ora sei punti di vantaggio sul Milan e sette sul Napoli. Non sono pochi, ma non sono più nemmeno un'enormità. Un distacco ridottosi anche e soprattutto a causa dell'incapacità della capolista di mantenere il vantaggio: è accaduto due volte di fila, prima contro l'Atalanta e poi in casa della Fiorentina.
Rischia di essere una sorta di costante, visto che in stagione era già accaduto prima delle ultime due sfide. Non solo: rischia di essere un intoppo non da sottovalutare per la squadra di Chivu, che da questo punto di vista è sorprendentemente la peggiore tra le prime in classifica.