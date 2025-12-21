Il grande lavoro di Gasperini non basta: ora tocca alla società, la Roma ha bisogno di rinforzi

Quello della Roma non è certo fin qui stato un dicembre da incorniciare.

Si era presentata all’inizio del mese da prima in classifica e con l’ambizione di rendere sempre più forte la sua candidatura in ottica Scudetto; nelle ultime settimane però sono stati pochi i motivi per festeggiare.

La compagine capitolina ha inanellato due sconfitte consecutive contro Napoli e Cagliari, si è rilanciata superando l’ostacolo Como, poi però si è fermata di nuovo contro la Juventus.

Tutte partite con pochi goal e dai risultati di misura, a dimostrazione del fatto che quella solidità manifestata fin dalle prime battute del torneo non è andata persa; semmai a mancare sono quegli uomini capaci di decidere le partite anche con una semplice intuizione o con una zampata.

Le prossime uscite saranno contro Genoa, Atalanta, Lecce, Sassuolo e Torino, ovvero tutte avversarie sulla carta alla portata, ma tanto dipenderà anche dal mercato.

La Roma ha dalla sua una classifica ancora favorevole (è attualmente quarta) e corta, e le possibilità di tornare a scalarla di certo non mancheranno.