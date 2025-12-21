Il grande lavoro di Gasperini non basta: ora tocca alla società, la Roma ha bisogno di rinforzi

Dal primo al quarto posto in classifica, tutto nel giro di una ventina di giorni.
La Roma ha rallentato la sua corsa in campionato e l’ultima sconfitta patita contro la Juventus è stata la sesta nel torneo: nessuna tra le big di Serie A ha perso di più.
Proprio la gara contro i bianconeri ha evidenziato, una volta di più, come la squadra giallorossa vada rinforzata soprattutto in attacco.
A Torino infatti la prestazione non è mancata ed anzi la compagine capitolina, nel primo tempo soprattutto, si è fatta anche preferire per lunghi tratti, ma poi si è ritrovata costretta a fare i conti con i consueti problemi quando si tratta di raccogliere quanto seminato.
Gasperini, dopo il triplice fischio finale, ha lanciato l’allarme: la base c’è ed è notevole, ora però va costruita una rosa forte per poter tenere realmente il passo delle prime.