Il goal di Krstovic, il rigore chiesto da Frattesi e le scintille a fine gara: BordoCam svela i retroscena di Inter-Atalanta

53 secondi dopo l’Inter protesta per un rigore dopo il contatto tra Scalvini e Frattesi, con quest’ultimo che va giù in area. Kolarov chiede subito al quarto uomo di andare a controllare. Frattesi intanto non ha dubbi: “Scalvini mi hai preso, lo giuro su mia madre”. Il calciatore dell’Atalanta non è d’accordo: “Non ho calciato, ero fermo”. Frattesi si rivolge all’arbitro che fa riprendere il gioco: “Neanche un controllo? Ma come fate?”. Il gioco prosegue.