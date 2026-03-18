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FC Internazionale v Atalanta BC - Serie AGetty Images Sport
Nino Caracciolo

Il goal di Krstovic, il rigore chiesto da Frattesi e le scintille a fine gara: BordoCam svela i retroscena di Inter-Atalanta

BordoCam di DAZN svela i retroscena della sfida tra Inter-Atalanta: tutti gli episodi che hanno fatto discutere vissuti dalla prospettiva dei protagonisti in campo e in panchina.

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Una sfida in cui non sono mancati goal, emozioni, polemiche e anche tante tensioni. Atalanta-Inter è stato uno dei match dello scorso turno di campionato che ha fatto maggiormente discutere.

Episodi dubbi e proteste, ma non solo, che grazie a DAZN possiamo vedere  da una prospettiva speciale, quella dei protagonisti in campo e in panchina.

Tutto ciò è possibile grazie a BordoCam, il contenitore ideato dalla piattaforma per svelare i dietro le quinte più curiosi delle gare andate in scena da venerdì a lunedì.

  • LE INDICAZIONI DI CHIVU ALLE PUNTE

    Fin dal riscaldamento l’idea tattica dell’Inter è chiara, con Chivu che invita – e lo farà più volte nel corso del match – Thuram a giocare al fianco di Pio Esposito, e non alle sue spalle.

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  • IL GOAL DI KRSTOVIC E LE PROTESTE

    Sulemana va in pressing su Dumfries, l’olandese va giù dopo un tocco sulla schiena: sulla respinta di Sommer, Krstovic segna il goal dell’1-1 al minuto 82. L’Inter protesta a iniziare da Chivu, che si rivolge subito al quarto uomo. Intorno all’arbitro arrivano diversi giocatori.

    Ederson non ha dubbi: “È scivolato”. Palladino si avvicina a Chivu: “Cristian secondo me è andato con la mano ma lui si è buttato”, Chivu non ci sta: “E’ fallo”. Dumfries non si dà pace: “Ma come?”. Zielinski: “Non scherziamo”.

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  • L’ESPULSIONE DI CHIVU

    Chivu continua a protestare: “È fallo”, ma l’arbitro Manganiello lo ammonisce per la prima volta, poco dopo lo invita a non uscire dall’area tecnica. VAR al lavoro: rete convalidata. Chivu entra dentro il campo si prende il secondo giallo e viene espulso. “E’ fallo tutta la vita”, afferma l’allenatore dell’Inter uscendo dal campo.

  • IL CONTATTO FRATTESI-SCALVINI

    53 secondi dopo l’Inter protesta per un rigore dopo il contatto tra Scalvini e Frattesi, con quest’ultimo che va giù in area. Kolarov chiede subito al quarto uomo di andare a controllare. Frattesi intanto non ha dubbi: “Scalvini mi hai preso, lo giuro su mia madre”. Il calciatore dell’Atalanta non è d’accordo: “Non ho calciato, ero fermo”. Frattesi si rivolge all’arbitro che fa riprendere il gioco: “Neanche un controllo? Ma come fate?”. Il gioco prosegue.

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  • LE SCINTILLE A FINE GARA

    Al fischio finale Dumfries corre da Manganiello: “Spiegami, spiegami”. La situazione si accende: De Roon passa davanti a Kolarov, anche lui lì per chiedere spiegazioni, che lo spinge via. L’olandese risponde al vice di Chivu ed è necessario l’intervento dei presenti per tenerli lontani.  Prima di lasciare il campo, altre scintille tra Kolarov e questa volta Djimsiti, con i due che “se le promettono” una volta rientrati negli spogliatoi. In un finale decisamente infuocato.

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