Il goal di Krstovic, il rigore chiesto da Frattesi e le scintille a fine gara: BordoCam svela i retroscena di Inter-Atalanta

Una sfida in cui non sono mancati goal, emozioni, polemiche e anche tante tensioni. Atalanta-Inter è stato uno dei match dello scorso turno di campionato che ha fatto maggiormente discutere.
Episodi dubbi e proteste, ma non solo, che grazie a DAZN possiamo vedere da una prospettiva speciale, quella dei protagonisti in campo e in panchina.
Tutto ciò è possibile grazie a BordoCam, il contenitore ideato dalla piattaforma per svelare i dietro le quinte più curiosi delle gare andate in scena da venerdì a lunedì.