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Nino Caracciolo

Il Ghana esonera il Ct Addo prima del Mondiale: Low a un passo dal sì dopo 5 anni di inattività

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A circa due mesi e mezzo dall’inizio del Mondiale, il Ghana cambia commissario tecnico: esonerato Addo, si va verso l’accordo con Low. Il Ct campione del Mondo con la Germania nel 2014 non allenava da 5 anni.

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Un cambio in panchina abbastanza sorprendente. Nonostante la qualificazione al prossimo campionato Mondiale, il Ghana ha deciso di esonerare il CT Otto Addo.

La scelta del sostituto, non ancora ufficializzata, non passa sicuramente inosservata: il Ghana infatti è pronta ad affidare la condizione tecnica a Joachim Low, CT della Germania campione del Mondo del 2014 ma lontano dalla panchina da 5 anni.

Il tecnico tedesco avrebbe accettato la nuova sfida anche davanti a una proposta economica decisamente esigua, parlando di una Nazionale.

  • ESONERATO A DUE MESI E MEZZO DAL MONDIALE

    A circa due mesi e mezzo dal Mondiale, il Ghana ha deciso di esonerare il CT Otto Addo. La decisione è arrivata dopo il ko per 2-1 contro la Germania in amichevole: Addo molto probabilmente ha pagato i risultati negativi in Coppa d’Africa, ma la scelta è stata sorprendente, anche soprattutto per le tempistiche.

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  • ACCORDO IN DIRITTURA CON LOW

    Come riportano fonti inglesi e tedesche, l’accordo tra Low e la Federazione del Ghana è a un passo dall’essere raggiunto: Low percepirà un ingaggio da 150mila euro al mese fino al 30 giugno.

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  • TORNA IN PANCHINA DOPO 5 ANNI

    Campione del Mondo con la Germania ai Mondiali del 2014, Low era senza squadra ormai da quasi cinque anni, dalla fine della sua avventura alla guida della nazionale tedesca avvenuta a luglio 2021. Nonostante la lunga inattività, Low ha sempre affermato di non volersi ritirare in attesa di una nuova chiamata. E, a distanza di 5 anni, ecco la possibilità chiamata Ghana.

  • IL GIRONE DEL GHANA

    Il Ghana è stato inserito nel girone L dei Mondiali che si disputeranno in estate in Usa, Messico e Canada. Nel raggruppamento, oltre alla nazionale africana, ci sono anche Inghilterra, Croazia e Panama.

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