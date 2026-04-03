Il Ghana esonera il Ct Addo prima del Mondiale: Low a un passo dal sì dopo 5 anni di inattività

Un cambio in panchina abbastanza sorprendente. Nonostante la qualificazione al prossimo campionato Mondiale, il Ghana ha deciso di esonerare il CT Otto Addo.
La scelta del sostituto, non ancora ufficializzata, non passa sicuramente inosservata: il Ghana infatti è pronta ad affidare la condizione tecnica a Joachim Low, CT della Germania campione del Mondo del 2014 ma lontano dalla panchina da 5 anni.
Il tecnico tedesco avrebbe accettato la nuova sfida anche davanti a una proposta economica decisamente esigua, parlando di una Nazionale.