Il futuro di Zhegrova dopo il capolavoro in Chelsea-Juventus: il mercato, la voglia di riscatto e le parole di Spalletti

Di Zhegrova ha parlato anche lo stesso Luciano Spalletti. Che sì, ne ha esaltato il gran goal. Ma lo ha inserito nel contesto di una prestazione soddisfacente anche sotto altri punti di vista.

"Il goal fa piacere a chiunque, ma per me conta la prestazione complessiva. Non basta un assist o una marcatura se poi non dai supporto alla squadra per tutti i novanta minuti. È l'atteggiamento complessivo quello che conta, e lui ha fatto bene. Ha perso qualche pallone di troppo in alcuni momenti, ma ha fatto vedere tutte le sue capacità nel saltare l'uomo e cercare la porta. È l'insieme di queste cose a far crescere la squadra, così come le due ottime aperture di Kelly: se pensi solo a difendere, non vai da nessuna parte".

"Non devi essere semplicemente una persona che gioca a calcio, devi essere un calciatore - ha proseguito l'allenatore - Il calciatore appartiene a una 'razza' che vuole confrontarsi contro chiunque, a questi livelli ci devi pensare ogni singolo giorno e lavorare per aggiungere qualcosa in più. È una mentalità che ti porti a casa e che punta a salire sempre più in alto attraverso la disciplina".

Spalletti, insomma, pretende parecchio da Zhegrova e da qualsiasi giocatore della rosa. L'ex Lille gli ha dato in cambio poco per i noti motivi, pubalgia in primis. Ma ora pare finalmente ristabilito e pronto a conquistarsi finalmente la Juventus. Mercato permettendo.