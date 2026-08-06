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ZhegrovaGetty Images
Stefano Silvestri

Il futuro di Zhegrova dopo il capolavoro in Chelsea-Juventus: il mercato, la voglia di riscatto e le parole di Spalletti

Calciomercato
Serie A
Juventus
E. Zhegrova

L'esterno kosovaro ha deciso l'amichevole con un sinistro gioiello sotto l'incrocio e ora vuole riscattare una prima stagione da dimenticare a Torino. Mercato permettendo.

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Quando il pallone si è staccato dal suo piede sinistro, si intuiva subito che qualcosa di interessante sarebbe potuto nascere. Interessante no: avvincente. Ed è stato davvero così, anche se non si trattava che di un'amichevole.

Edin Zhegrova è colui che ha deciso Chelsea-Juventus, che appunto era una gara senza nulla in palio se non prestigio e benzina nelle gambe, ma che per lui ha rappresentato molto di più: un passettino verso il ritorno alla normalità, perché c'è stato poco di normale nella sua prima stagione torinese e italiana.

Può dunque un singolo goal, per quanto bello, cambiare il futuro e il destino di un calciatore? E soprattutto: potrà il sinistro gioiello di Zhegrova contro il Chelsea cambiare la percezione dell'ambiente nei confronti dell'ex esterno del Lille?


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  • SINISTRO MAGICO

    Zhegrova, peraltro, era reduce da un'altra amichevole contro il Nizza. E quella no, non era andata bene per lui. Sotto praticamente tutti i punti di vista.

    Proprio il kosovaro era stato forse il meno brillante della Juventus poco meno di una settimana fa, in quella sgambata del Training Center vinta 2-0 dagli uomini di Spalletti. L'ennesimo segnale di un rapporto nato male, proseguito allo stesso modo e apparentemente destinato a non mutare di una virgola.

    Ma contro il Chelsea, dopo essere entrato all'intervallo dalla panchina, si è visto un altro Zhegrova. E non solo per il goal. Poi, chiaro, quel sinistro magico ha rubato occhi e copertine e va bene così.



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  • Edon Zhegrova JuventusGetty Images

    SECONDA CHANCE?

    Per quanto riguarda il mercato, la situazione in questo momento è indefinita. Nel senso che è chiaro come la stagione scorsa abbia sollevato più di un dubbio riguardo alle potenzialità (fisiche, soprattutto) di Zhegrova, ma ciò non significa che la sua partenza sia scontata.

    I motivi? Tanti. A cominciare dal fatto che alle porte della Continassa, in questo momento, non ha bussato nessuno con un progetto davvero serio per portare via Zhegrova. Il che è francamente comprensibile, pensando a tutti i guai e agli infortuni che si è portato dietro dai tempi del Lille e al rendimento scadente della scorsa annata.

    Zhegrova, che 12 mesi fa ha peraltro firmato con la Juventus un contratto lungo fino al 2030, non ha insomma acquirenti concreti. E ciò lo avvicina sempre più alla permanenza a Torino, quando alla conclusione del mercato estivo manca poco meno di un mese.

    Allo stesso tempo, però, l'arrivo in bianconero di Kerim Alajbegovic aumenta la concorrenza sulla trequarti e pure a destra, zona di campo in cui il giovane bosniaco può agire. Senza dimenticare che lì c'è pure Conceiçao. In caso di offerta vera per Zhegrova, insomma, tutto potrebbe cambiare. Ma è un'offerta che, come detto, non è ancora arrivata.

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  • VOGLIA DI RISCATTO

    Dipendesse solo e unicamente da Zhegrova, intanto, non ci sarebbero neppure discussioni. La volontà del ventisettenne kosovaro è chiara da tempo: rimanere a Torino, giocarsi le proprie chances, cercare riscatto evitando il fallimento di andarsene dopo un solo anno.

    Lui stesso lo ha spiegato a Sky Sport proprio dopo la partita contro il Chelsea, ribadendo in maniera molto chiara le proprie intenzioni:

    "Sono molto contento per il goal e per la squadra. Tutti vogliono migliorare e anche io lavoro tutti i giorni per farlo. Speriamo che la prossima stagione vada meglio e spero per i tifosi che possiamo vincere. La passata stagione ho sofferto per la pubalgia, ma io credo in me e sono contento di me e della Juve: è un grande club, voglio restare qui e continuare a fare belle cose insieme".

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  • Spalletti JuventusGetty Images

    LE PAROLE DI SPALLETTI

    Di Zhegrova ha parlato anche lo stesso Luciano Spalletti. Che sì, ne ha esaltato il gran goal. Ma lo ha inserito nel contesto di una prestazione soddisfacente anche sotto altri punti di vista.

    "Il goal fa piacere a chiunque, ma per me conta la prestazione complessiva. Non basta un assist o una marcatura se poi non dai supporto alla squadra per tutti i novanta minuti. È l'atteggiamento complessivo quello che conta, e lui ha fatto bene. Ha perso qualche pallone di troppo in alcuni momenti, ma ha fatto vedere tutte le sue capacità nel saltare l'uomo e cercare la porta. È l'insieme di queste cose a far crescere la squadra, così come le due ottime aperture di Kelly: se pensi solo a difendere, non vai da nessuna parte". 

    "Non devi essere semplicemente una persona che gioca a calcio, devi essere un calciatore - ha proseguito l'allenatore - Il calciatore appartiene a una 'razza' che vuole confrontarsi contro chiunque, a questi livelli ci devi pensare ogni singolo giorno e lavorare per aggiungere qualcosa in più. È una mentalità che ti porti a casa e che punta a salire sempre più in alto attraverso la disciplina".

    Spalletti, insomma, pretende parecchio da Zhegrova e da qualsiasi giocatore della rosa. L'ex Lille gli ha dato in cambio poco per i noti motivi, pubalgia in primis. Ma ora pare finalmente ristabilito e pronto a conquistarsi finalmente la Juventus. Mercato permettendo.

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