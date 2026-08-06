Il futuro di Zhegrova dopo il capolavoro in Chelsea-Juventus: il mercato, la voglia di riscatto e le parole di Spalletti

Quando il pallone si è staccato dal suo piede sinistro, si intuiva subito che qualcosa di interessante sarebbe potuto nascere. Interessante no: avvincente. Ed è stato davvero così, anche se non si trattava che di un'amichevole.
Edin Zhegrova è colui che ha deciso Chelsea-Juventus, che appunto era una gara senza nulla in palio se non prestigio e benzina nelle gambe, ma che per lui ha rappresentato molto di più: un passettino verso il ritorno alla normalità, perché c'è stato poco di normale nella sua prima stagione torinese e italiana.
Può dunque un singolo goal, per quanto bello, cambiare il futuro e il destino di un calciatore? E soprattutto: potrà il sinistro gioiello di Zhegrova contro il Chelsea cambiare la percezione dell'ambiente nei confronti dell'ex esterno del Lille?
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