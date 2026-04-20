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Edon Zhegrova Juventus 2025-2026Getty Images
Lelio Donato

Cosa deve fare la Juventus con Zhegrova? Pochi minuti giocati, zero goal: i dubbi sul futuro in bianconero aumentano

Serie A
Juventus

Edon Zhegrova era arrivato la scorsa estate dopo una stagione tormentata causa pubalgia ma nella sua prima annata alla Juventus non ha lasciato traccia. E i dubbi sul futuro in bianconero aumentano.

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Nella bella vittoria casalinga ottenuta contro il Bologna c'è anche nota stonata per la Juventus.

L'ingresso in campo di Edon Zhegrova, dopo due partite trascorse interamente in panchina, è stato tutt'altro che positivo.

Il kosovaro si è infatti intestardito in azioni personali senza riuscire mai a rendersi pericoloso. E anzi rischiando di fare ripartire il Bologna in contropiede e di fatto riaprire una partita ormai chiusa.

Di certo Spalletti non avrà particolarmente apprezzato l'impatto di Zhegrova, che continuando così difficilmente troverà più spazio nelle ultime giornate.

E rischia anzi di compromettere anche il suo futuro alla Juventus.

  • UNA SOLA VOLTA DA TITOLARE

    Durante la sua prima stagione alla Juventus d'altronde Zhegrova ha trovato pochissimo spazio. Un po' per ragioni tattiche, molto per problemi fisici.

    Il kosovaro ha messo insieme un totale di ventidue presenze complessive tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. Ma solo una volta è sceso in campo da titolare.

    Era il 10 dicembre quando Spalletti lo ha schierato dal 1' contro il Pafos, sostituendolo però già all'intervallo sul risultato di 0-0. Non certo una prestazione da ricordare.

    In campionato invece Zhegrova non ha mai giocato più di un tempo per un totale di appena 306' trascorsi in campo.

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  • ZERO GOAL E ZERO ASSIST IN STAGIONE

    Zhegrova, certo, era reduce da una stagione chiusa molto anticipatamente col Lille causa fastidiosa pubalgia e conseguente operazione.

    Ma pochi si aspettavano che arrivati a fine aprile il kosovaro avesse giocato così poco con la Juventus. E soprattutto senza dare alcun contributo in fase offensiva.

    Ad oggi infatti Zhegrova non ha mai segnato e neppure fornito assist per i compagni nelle ventidue presenze con la maglia bianconera.

    Numeri che certificano una stagione fallimentare a livello personale anche perché, di fatto, Zhegrova non è mai stato al top fisicamente.

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  • IL CLAMOROSO ERRORE COL GALATASARAY

    Sulla stagione di Edon Zhegrova pesa poi un clamoroso errore commesso nella partita di ritorno contro il Galatasaray.

    In quell'occasione il kosovaro era entrato bene al 67', ma ha poi sprecato l'occasione di firmare il goal del possibile 4-0 che avrebbe mandato la Juventus agli ottavi di Champions League.

    Servito alla perfezione da McKennie nel cuore dell'area turca all'inizio del primo tempo supplementare, Zhegrova ha avuto tutto il tempo di prendere la mira col suo sinistro ma calciando clamorosamente fuori tra l'incredulità generale.

    Il tutto dopo aver servito l'imbucata per Kalulu in occasione del 2-0 e fatto partite la punizione da cui è nato il 3-0 bianconero. Croce e delizia, insomma.

    Ma soprattutto croce come testimoniano anche le undici palle perse, l'unico duello vinto su sei e tre dribbling falliti su tre nei 53' in campo contro il Galatasaray.




  • LA JUVE DEVE CEDERE ZHEGROVA?

    Le qualità tecniche di Zhegrova non sono in discussione. La sua utilità al progetto Juventus in termini di corsa, applicazione e disponibilità tattica però inizia a fare sorgere più di un dubbio sul futuro.

    I bianconeri, che lo avevano acquistato l'ultimo giorno di mercato dal Lille per circa 14 milioni di euro, in estate dovranno valutare bene se concedergli un'altra occasione o cercare un acquirente per rientrare almeno in parte dall'investimento.

    Spalletti su Zhegrova qualche mese fa era stato piuttosto chiaro: "Quando si gioca un calcio di livello contro squadre allenate bene, se non c'è la fase difensiva anche da parte di gente come Kenan o Conceiçao…Zhegrova invece non sa farla, sotto al centrocampo non ha quella qualità lì, mentre se lo metti uno contro uno a 20 metri dal fondo diventa micidiale. Zhegrova non potrà mai coprire solidamente, in fase difensiva ha quelle caratteristiche: come posizione rientra, ma devi attaccarti alla maglia dell'avversario, perché ormai è tutto un duello fisico".

    Ecco perché non è escluso che il kosovaro possa lasciare la Juventus dopo una sola stagione. Specie se la società dovesse reperire sul mercato un vice Conceiçao ritenuto più adatto al calcio di Spalletti.



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