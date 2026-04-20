Cosa deve fare la Juventus con Zhegrova? Pochi minuti giocati, zero goal: i dubbi sul futuro in bianconero aumentano

Sulla stagione di Edon Zhegrova pesa poi un clamoroso errore commesso nella partita di ritorno contro il Galatasaray.

In quell'occasione il kosovaro era entrato bene al 67', ma ha poi sprecato l'occasione di firmare il goal del possibile 4-0 che avrebbe mandato la Juventus agli ottavi di Champions League.

Servito alla perfezione da McKennie nel cuore dell'area turca all'inizio del primo tempo supplementare, Zhegrova ha avuto tutto il tempo di prendere la mira col suo sinistro ma calciando clamorosamente fuori tra l'incredulità generale.

Il tutto dopo aver servito l'imbucata per Kalulu in occasione del 2-0 e fatto partite la punizione da cui è nato il 3-0 bianconero. Croce e delizia, insomma.

Ma soprattutto croce come testimoniano anche le undici palle perse, l'unico duello vinto su sei e tre dribbling falliti su tre nei 53' in campo contro il Galatasaray.











