Cosa deve fare la Juventus con Zhegrova? Pochi minuti giocati, zero goal: i dubbi sul futuro in bianconero aumentano

Nella bella vittoria casalinga ottenuta contro il Bologna c'è anche nota stonata per la Juventus.
L'ingresso in campo di Edon Zhegrova, dopo due partite trascorse interamente in panchina, è stato tutt'altro che positivo.
Il kosovaro si è infatti intestardito in azioni personali senza riuscire mai a rendersi pericoloso. E anzi rischiando di fare ripartire il Bologna in contropiede e di fatto riaprire una partita ormai chiusa.
Di certo Spalletti non avrà particolarmente apprezzato l'impatto di Zhegrova, che continuando così difficilmente troverà più spazio nelle ultime giornate.
E rischia anzi di compromettere anche il suo futuro alla Juventus.