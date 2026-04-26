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ACF Fiorentina v AC Milan - Serie AGetty Images Sport
Leonardo Gualano

Il futuro di Vanoli ancora da definire: "Una riconferma alla Fiorentina? Per me parlano i fatti"

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Il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, spiega: "Quando sono arrivato avevamo quattro punti, ma non sono io a decidere il mio futuro".

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Solo fino a qualche mese fa, la salvezza sembrava essere un traguardo al limite dell'irraggiungibile, oggi la Fiorentina è sempre più vicina invece a chiudere nel migliore dei modi quella che è stata un'annata complicatissima.

La compagine gigliata, pareggiando contro il Sassuolo, ha portato a nove i punti di vantaggio sulla terzultima, compiendo un ulteriore passo avanti verso l'obiettivo, quando restano solo quattro partite da giocare.

Grande artefice della rimonta in campionato della squadra viola è stato Paolo Vanoli che, parlando in conferenza stampa dopo la sfida col Sassuolo, ha commentato anche le voci relative sul suo futuro.

  • "OGGI SIAMO STATI DOMINANTI"

    "Meritavamo i tre punti alla grande. Abbiamo creato tante occasioni e siamo stati dominanti, ma abbiamo preso un punticino. Ci abbiamo provato in un periodo nel quale abbiamo anche tante defezioni. Siamo squadra, nelle ultime tre partite abbiamo subito solo tre goal e stiamo crescendo sotto tanti punti di vista".

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  • "QUANDO SONO ARRIVATO AVEVAMO 4 PUNTI"

    "Nove punti sulle inseguitrici sono tanti, ma manca ancora la matematica. Quando sono arrivato ne avevamo solo quattro. Oggi abbiamo fatto una buona partita, poi anche gli interpreti fanno la differenza e noi oggi non avevamo punte in panchina. Questi ragazzi daranno tutto fino alla fine, perché siamo la Fiorentina e l'obiettivo va ancora raggiunto".

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  • "PER ME PARLANO I FATTI"

    "Se dovessi spiegare ad un dirigente i motivi per la mia riconferma? Io non devo spiegare niente, ci sono i fatti. Amo questa città, siamo vicini ad un qualcosa di importante e bello e spero di regalare a tutti un grande centenario. Ricordo che quando sono arrivato le parole dei tifosi e del presidente, ma non sono io a decidere il mio futuro. Parlano i fatti".

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