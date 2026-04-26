Il futuro di Vanoli ancora da definire: "Una riconferma alla Fiorentina? Per me parlano i fatti"

Solo fino a qualche mese fa, la salvezza sembrava essere un traguardo al limite dell'irraggiungibile, oggi la Fiorentina è sempre più vicina invece a chiudere nel migliore dei modi quella che è stata un'annata complicatissima.
La compagine gigliata, pareggiando contro il Sassuolo, ha portato a nove i punti di vantaggio sulla terzultima, compiendo un ulteriore passo avanti verso l'obiettivo, quando restano solo quattro partite da giocare.
Grande artefice della rimonta in campionato della squadra viola è stato Paolo Vanoli che, parlando in conferenza stampa dopo la sfida col Sassuolo, ha commentato anche le voci relative sul suo futuro.