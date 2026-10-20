La crisi della Juventus riapre inevitabilmente il dibattito sul futuro della panchina. Luciano Spalletti, sesto allenatore bianconero negli ultimi otto anni, si trova a fare i conti con una situazione sempre più delicata, tra risultati deludenti, tensioni nello spogliatoio e dubbi sulla tenuta del gruppo.
Il futuro di Spalletti tra il ritorno di Conte e la sorpresa Pioli: cosa ha deciso la Juventus
FIDUCIA A TEMPO
Il club, almeno per il momento, conferma la fiducia nel tecnico, ma il destino della stagione potrebbe dipendere dalle prossime prestazioni.
Come riportato dal Corriere della Sera, la società non avrebbe ancora avviato contatti per individuare un eventuale sostituto. La priorità resta quella di sostenere Spalletti, chiamato però a ritrovare compattezza e risultati per allontanare le ombre sul proprio futuro.
A preoccupare non è soltanto la classifica, ma anche il clima all’interno della squadra. Le dichiarazioni di Gleison Bremer, le reazioni di Francisco Conceição alle sostituzioni e la gestione di Andrea Cambiaso sono segnali di un rapporto tra allenatore e gruppo che necessita di ritrovare equilibrio. A pesare, inoltre, sono i numeri: 65 punti conquistati su 108 disponibili, con una media di 1,81 a partita, leggermente superiore a quella registrata da Thiago Motta e Igor Tudor.
IL CASO BREMER
Spalletti parla di un rapporto con i giocatori da rivedere. Ieri l'allenatore toscano ha riunito il gruppo per risolvere una questione piena di spine: il caso Bremer: "Quando si parla bisogna stare attenti a ciò che si dice perché qualcuno può rimanerci male", in sintesi le parole del tecnico.
La Gazzetta dello Sport riporta una frase pronunciata dal difensore brasiliano ai compagni di squadra: "Ero arrabbiato, non volevo mandare quel tipo di messaggio".
Dopo la sconfitta in casa per 3-0 con la Lazio, Bremer aveva dichiarato davanti alle telecamere: "Non punto il dito contro nessuno, però qui c'è chi ha più carattere e chi meno. In campo andiamo noi calciatori, io arrivo fino a un certo punto, ma non posso prendere in braccio tutti".
Per lui non si parla di multa, né di fascia di capitano da togliere a favore di McKennie, ma si parla. E tanto.
Spalletti si muove sul filo: non potrebbe essere altrimenti.
CONTE DIREBBE SUBITO SI, PIOLI L'ALTERNATIVA
È proprio in questo scenario che tornano d’attualità le possibili alternative. Sullo sfondo c’è Stefano Pioli, mentre Antonio Conte rappresenta il grande sogno dei tifosi bianconeri. Un nome che continua ad alimentare suggestioni e speranze, soprattutto alla luce delle indiscrezioni riportate dal Corriere della Sera, secondo cui Conte, stando a quanto riferito da persone che lo conoscono, sarebbe disposto a tornare alla Juventus anche a stagione in corso.
Per ora si tratta di uno scenario, non di una trattativa confermata. La dirigenza sembra intenzionata a proseguire con Spalletti, ma la pressione cresce e il margine d’errore si restringe. Pioli resta una possibile alternativa, mentre il ritorno di Conte rimane l’ipotesi capace di accendere maggiormente la fantasia dei sostenitori.
La domanda, dunque, è inevitabile: la Juventus riuscirà a ricompattarsi attorno a Spalletti oppure sarà costretta a guardare nuovamente al mercato degli allenatori? Le prossime partite potrebbero essere decisive per capire se la fiducia del club si tradurrà in una conferma concreta o se, sullo sfondo, inizierà a prendere forma un nuovo cambio di rotta.
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