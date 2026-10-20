Il futuro di Spalletti tra il ritorno di Conte e la sorpresa Pioli: cosa ha deciso la Juventus

Il club, almeno per il momento, conferma la fiducia nel tecnico, ma il destino della stagione potrebbe dipendere dalle prossime prestazioni.

Come riportato dal Corriere della Sera, la società non avrebbe ancora avviato contatti per individuare un eventuale sostituto. La priorità resta quella di sostenere Spalletti, chiamato però a ritrovare compattezza e risultati per allontanare le ombre sul proprio futuro.

A preoccupare non è soltanto la classifica, ma anche il clima all’interno della squadra. Le dichiarazioni di Gleison Bremer, le reazioni di Francisco Conceição alle sostituzioni e la gestione di Andrea Cambiaso sono segnali di un rapporto tra allenatore e gruppo che necessita di ritrovare equilibrio. A pesare, inoltre, sono i numeri: 65 punti conquistati su 108 disponibili, con una media di 1,81 a partita, leggermente superiore a quella registrata da Thiago Motta e Igor Tudor.