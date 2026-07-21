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RodriGetty Images
Redazione Goal

Il futuro di Rodri dopo i Mondiali tra la super offerta del Manchester City e l'interesse del Real Madrid: cosa può succedere

Calciomercato
Real Madrid
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Rodri

La dirigenza dei Blancos spinge per l'arrivo del centrocampista spagnolo, ma Florentino Perez va ancora convinto.

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Campione del Mondo con la sua Spagna, miglior giocatore dei Mondiali e candidato possibile al suo secondo Pallone d'Oro in carriera. L'ultimo mese di Rodri ha consolidato quanto già si sapeva: è uno dei - se non il - centrocampisti più forti al Mondo.

Il livello con il quale ha disputato l'ultima Coppa del Mondo non ha avuto eguali nel panorama internazionale. E chiaramente ora potrebbe tornare di moda e muoversi nuovamente il mercato attorno a lui, con il Real Madrid che sta internamente valutando la sua situazione.

Non è una novità che i Blancos stiano seguendo il regista iberico e vorrebbero renderlo il perno dello scacchiere tattico del nuovo allenatore lusitano Josè Mourinho.

  • UNA PARTE DELLA DIRIGENZA SPINGE

    Come viene riferito da Matteo Moretto e da Marca, all'interno del mondo Real Madrid stanno ripensando internamente alla situazione di Rodri. all'interno della dirigenza dei Blancos c'è una corrente che preme per provare a raggiungere accordo con il centrocampista spagnolo. In molti ritengono sia il momento giusto per rafforzare la mediana con un profilo di respiro e di classe internazionale come il campione del Mondo in carica.

    Dal canto suo, Rodri si mostra totalmente aperto e desideroso a tornare in Spagna, una possibilità che sarebbe divenuta nel corso degli anni, dei mesi e delle settimane una sua assoluta priorità.

    In scadenza al 30 giugno 2027, la sua situazione contrattuale permette di andare a trattare a una cifra considerabile bassa e accettabile per la formazione delle Merengues.

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  • FLORENTINO PEREZ DA CONVINCERE

    Rimane da comprendere quale sia la posizione del presidente Florentino Perez che, riporta Moretto, sino a poche settimane fa non era convinto di portare avanti questa trattativa.

    Fabrizio Romanob aggiunge che è lo stesso Perez che continua personalmente a bloccare l'operazione: è l'unico grande ostacolo al suo possibile arrivo al Real Madrid, dove Rodri si vedrebbe perfettamente.

    Parte della dirigenza starebbe cercando di far cambiare idea al presidente, poiché Rodri rappresenterebbe quel profilo che porterebbe leadership, esperienza ed equilibrio alla mediana.

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  • E IL CITY E' PRONTO A BLINDARLO

    Nel frattempo, ricorda sempre Moretto, il Manchester City ha presentato una grande offerta dal punto di vista economico a Rodri per provare a rinnovargli il contratto: lo spagnolo, però, non ha ancora risposto alla proposta, consapevole del possibile interesse da parte del Real Madrid.

    Nessuna risposta definitiva: tutto rimane sul tavolo delle trattative. Rodri attende, Florentino Perez va convinto e Blancos e Citizens aspettano.

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