Il futuro di Rodri dopo i Mondiali tra la super offerta del Manchester City e l'interesse del Real Madrid: cosa può succedere

Campione del Mondo con la sua Spagna, miglior giocatore dei Mondiali e candidato possibile al suo secondo Pallone d'Oro in carriera. L'ultimo mese di Rodri ha consolidato quanto già si sapeva: è uno dei - se non il - centrocampisti più forti al Mondo.

Il livello con il quale ha disputato l'ultima Coppa del Mondo non ha avuto eguali nel panorama internazionale. E chiaramente ora potrebbe tornare di moda e muoversi nuovamente il mercato attorno a lui, con il Real Madrid che sta internamente valutando la sua situazione.

Non è una novità che i Blancos stiano seguendo il regista iberico e vorrebbero renderlo il perno dello scacchiere tattico del nuovo allenatore lusitano Josè Mourinho.