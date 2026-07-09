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Samuele Ricci MilanGetty Images
Lelio Donato

Il futuro di Ricci al Milan, cosa cambia con Amorim: il centrocampista può lasciare i rossoneri?

Calciomercato
Milan

Amorim vuole puntare su Modric, a centrocampo c'è abbondanza: Samuele Ricci rischia di giocare ancora poco e potrebbe finire sul mercato. Ma serve un'offerta importante.

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L'esperienza di Samuele Ricci al Milan può chiudersi dopo una sola stagione?

Al momento è solo un'ipotesi ma di certo gli ultimi segnali non sono positivi per l'ex Torino che rischia di trovarsi di nuovo troppo chiuso.

Amorim d'altronde è stato chiaro: Modric sarà ancora il faro del Milan, anche se ovviamente non potrà giocare tutte le partite. Ma nel ruolo c'è comunque Jashari, profilo su cui i rossoneri hanno investito parecchio.

Ricci inoltre ha già dimostrato di giocare meglio da mezzala. Posizione questa che di fatto nel 3-4-2-1 di Amorim non è prevista. Ecco perché Ricci non è considerato incedibile.

  • UNA PRIMA STAGIONE DIFFICILE

    La prima stagione di Samuele Ricci al Milan non è stata sicuramente positiva.

    Arrivato con grandi aspettative dal Torino, alla fine ha messo comunque insieme trentuno presenze ma raramente è stato schierato titolare.

    Insieme agli intoccabili Modric e Rabiot, infatti, Allegri ha spesso preferito il più solido Fofana almeno nella prima parte di campionato.

    Ma anche nella volata finale il tecnico ha concesso a Ricci solo qualche spezzone schierandolo titolare appena due volte nelle ultime sette giornate.

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  • LA CONCORRENZA A CENTROCAMPO E COSA CAMBIA CON AMORIM

    Di certo anche nella prossima stagione trovare spazio nel centrocampo del Milan per Ricci non sarà semplice.

    Modric, come detto, alla fine dovrebbe rinnovare e nelle partite più importanti verrà ovviamente schierato titolare. Insieme a lui dovrebbe esserci Rabiot che nonostante l'esonero di Allegri i rossoneri non sembrano intenzionati a cedere.

    Amorim al momento può inoltre contare anche su Fofana, Loftus-Cheek e Jashari. Lo svizzero è il sostituto naturale di Modric mentre gli altri due sono più fisici rispetto a Ricci e sembrano avere le caratteristiche ideali per il calcio del nuovo allenatore.

    Il portoghese infatti predilige un centrocampo a due in cui non è prevista la figura di una mezzala alla Ricci.

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  • IL MILAN DEVE CEDERE RICCI?

    I rossoneri valuteranno comunque con grande attenzione la posizione di Ricci.

    La società infatti solo dodici mesi fa ha fatto un investimento importante sul giocatore acquistandolo dal Torino per circa 25 milioni di euro.

    Ricci inoltre è italiano e ha ancora solo 24 anni, dunque ampi margini di crescita. Senza dimenticare il precedente di Tonali.

    Anche il nuovo centrocampista del Tottenham infatti fece male nella sua prima stagione in rossonero, salvo esplodere in quella successiva tanto da attirare le attenzioni della Premier League.

    Il rischio di vedere esplodere Ricci altrove, insomma, c'è.

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  • DOVE POTREBBE ANDARE RICCI

    Ma quali sarebbero le possibili destinazioni per Ricci in caso di cessione?

    L'ex centrocampista del Torino è molto apprezzato sia da Giuntoli che da Sarri, ecco perché potrebbe diventare un obiettivo dell'Atalanta per sostituire Ederson.

    Non è neppure escluso che Ricci finisca all'estero, magari in Spagna dove sarebbe già stato offerto all'Atletico Madrid. I Colchoneros infatti cercano un centrocampista.

    In ogni caso il Milan non ha alcuna intenzione di svendere Ricci sul quale, come detto, ha investito parecchio solo pochi mesi fa. La cessione quindi è possibile ma di fronte ad un'offerta importante.

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