Il futuro di Ricci al Milan, cosa cambia con Amorim: il centrocampista può lasciare i rossoneri?

L'esperienza di Samuele Ricci al Milan può chiudersi dopo una sola stagione?

Al momento è solo un'ipotesi ma di certo gli ultimi segnali non sono positivi per l'ex Torino che rischia di trovarsi di nuovo troppo chiuso.

Amorim d'altronde è stato chiaro: Modric sarà ancora il faro del Milan, anche se ovviamente non potrà giocare tutte le partite. Ma nel ruolo c'è comunque Jashari, profilo su cui i rossoneri hanno investito parecchio.

Ricci inoltre ha già dimostrato di giocare meglio da mezzala. Posizione questa che di fatto nel 3-4-2-1 di Amorim non è prevista. Ecco perché Ricci non è considerato incedibile.