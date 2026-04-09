Il futuro di Mourinho da scrivere? Rui Costa: "Ha un contratto, ma al Benfica nessuno è immune dai risultati"

Quella che sta vivendo il Benfica è una stagione che sin qui non ha rispettato le aspettative.

L'ultimo pareggio contro il Casa Pia ha probabilmente escluso le Aquile dalla corsa che porta al titolo di campioni del Portogallo e tra coloro che sono finiti sul banco degli imputati c'è anche José Mourinho.

Approdato sulla panchina della compagine di Lisbona per garantire un salto di qualità, recentemente è stato criticato da parte della tifoseria, tanto che oggi il suo futuro sembra essere tutto da scrivere.

Il presidente del Benfica, Rui Costa, ha parlato della situazione relativa allo Special One e, se da un lato ha dato garanzie dal punto di vista contrattuale, dall'altro ha evidenziato l'importanza dei risultati.