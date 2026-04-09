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Leonardo Gualano

Il futuro di Mourinho da scrivere? Rui Costa: "Ha un contratto, ma al Benfica nessuno è immune dai risultati"

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Il presidente del Benfica, Rui Costa, spiega: "In questa stagione puntavamo a vincere il campionato, le cose non stanno andando come speravamo".

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Quella che sta vivendo il Benfica è una stagione che sin qui non ha rispettato le aspettative.

L'ultimo pareggio contro il Casa Pia ha probabilmente escluso le Aquile dalla corsa che porta al titolo di campioni del Portogallo e tra coloro che sono finiti sul banco degli imputati c'è anche José Mourinho.

Approdato sulla panchina della compagine di Lisbona per garantire un salto di qualità, recentemente è stato criticato da parte della tifoseria, tanto che oggi il suo futuro sembra essere tutto da scrivere.

Il presidente del Benfica, Rui Costa, ha parlato della situazione relativa allo Special One e, se da un lato ha dato garanzie dal punto di vista contrattuale, dall'altro ha evidenziato l'importanza dei risultati.

  • "HA UN ALTRO ANNO DI CONTRATTO"

    "Su Mourinho non c'è molto da dire. Ha un altro anno di contratto e questa non è un tema".

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  • "NORMALE CHE I TIFOSI NON SIANO SODDISFATTI"

    "E' chiaro che in campionato mancano poche partite e che un pareggio inaspettato come l'ultimo complica la nostra situazione. E' normale che i tifosi siano insoddisfatti come lo siamo tutti noi, ma abbiamo il dovere di crederci finché sarà possibile. E' questo un obbligo per i giocatori e per tutti coloro che lavorano al Benfica".

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  • "NON STA ANDANDO COME SPERAVAMO"

    "In questa stagione puntavamo a vincere il campionato e a fare una buona Champions League, ma le cose non stanno andando come speravamo e la responsabilità è di tutto. La maglia è sacra e non abbandoneremo questa annata finché non sarà conclusa".

  • "NESSUNO IMMUNE DAI RISULTATI"

    "Mourinho immune dai risultati? Al Benfica nessuno è immune da niente. Nemmeno il presidente lo è".

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  • "MOURINHO INSODDISFATTO COME TUTTI"

    "Le ultime dichiarazioni di Mourinho? Sono quelle di un allenatore insoddisfatto della prestazione della sua squadra, come lo eravamo tutti. Abbiamo pareggiato una partita che non avremmo dovuto pareggiare".

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