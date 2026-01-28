Il futuro di Maguire da scrivere: piace in Italia e Turchia e lo United non ha ancora avviato i contatti per il rinnovo

L'esitazione dello United nell'offrire un nuovo contratto è complicata dalla mancanza di alternative affidabili. Matthijs de Ligt, il difensore più pagato del club, ha saltato le ultime 11 partite per un infortunio alla schiena, mentre il giovane promettente Leny Yoro, 20 anni, deve ancora dimostrare la costanza necessaria per giocare titolare ogni settimana. Un altro giovane, Ayden Heaven, ha mostrato buone cose, ma alla squadra mancano giocatori esperti in difesa.
Con la squadra che ha subito 34 gol in 23 partite, più di qualsiasi altra rivale tra le prime 12, la coppia Maguire-Martinez è emersa come più stabile tra quelle disponibili. Il club è consapevole che sostituire Maguire sarebbe costoso, avendo visto il suo obiettivo principale, Marc Guehi, passare al Manchester City, mentre Dayot Upamecano del Bayern Monaco dovrebbe rinnovare il suo contratto con il club tedesco.
Questa carenza di sostituti a buon mercato e di alta qualità rafforza la posizione di Maguire. Se continuerà a giocare ogni settimana e a mantenere il suo attuale livello di prestazioni, le ragioni per trattenerlo diventeranno molto più convincenti per la dirigenza dei Red Devils.