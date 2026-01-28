Il futuro di Maguire da scrivere: piace in Italia e Turchia e lo United non ha ancora avviato i contatti per il rinnovo

L'evventura di Maguire allo United sta giungendo a un bivio, poiché non sono state ancora avviate discussioni concrete relative al suo futuro a lungo termine. Il difensore centrale compirà 33 anni a marzo e il suo contratto scadrà alla fine della stagione in corso. Dal 1° gennaio è libero di negoziare e firmare un accordo preliminare con altre squadre, una situazione che non è passata inosservata in Europa.

Secondo quanto riportato da The Athletic, agenti che rappresentano club sia della Serie A italiana che della Super Lig turca hanno già contattato i rappresentanti del giocatore. Sebbene il suo ex allenatore Brendan Rodgers attualmente alleni in Arabia Saudita, un trasferimento in Medio Oriente sembra poco probabile per un giocatore profondamente radicato nel nord dell'Inghilterra. Maguire vive stabilmente vicino a Manchester con la moglie e i figli, mentre i suoi genitori risiedono ancora a un'ora di distanza, a Sheffield, il che suggerisce una preferenza a rimanere il più vicino possibile a casa, se possibile.

Tuttavia, la palla rimane saldamente nelle mani dello United. I vertici del club stanno attualmente valutando le varie opzioni, bilanciando la necessità di avere un leader difensivo con le implicazioni finanziarie derivanti dal mantenimento di un giocatore con un ingaggio elevato, mentre cercano di razionalizzare il monte stipendi dopo anni di sperperi.