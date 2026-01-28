Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Manchester United v Brighton & Hove Albion - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport
Peter McVitie

Il futuro di Maguire da scrivere: piace in Italia e Turchia e lo United non ha ancora avviato i contatti per il rinnovo

Harry Maguire è legato al Manchester United da un contratto in scadenza: nessuna opzione è esclusa e con Carrick si è rilanciato nelle ultime settimane.

Pubblicità

Harry Maguire sta affrontando un futuro incerto al Manchester United, visto che il club non ha ancora avviato trattative formali per il suo rinnovo. 

Il difensore, che è legato ai Red Devils da un contratto che scadrà al termine di questa stagione, ha attirato l'interesse di club italiani e turchi, anche se le sue recenti prestazioni contro Arsenal e Manchester City hanno rafforzato le possibilità che possa prolungare la sua esperienza all'Old Trafford.

  • DIVERSI CLUB MONITORANO LA SITUAZIONE

    L'evventura di Maguire allo United sta giungendo a un bivio, poiché non sono state ancora avviate discussioni concrete relative al suo futuro a lungo termine. Il difensore centrale compirà 33 anni a marzo e il suo contratto scadrà alla fine della stagione in corso. Dal 1° gennaio è libero di negoziare e firmare un accordo preliminare con altre squadre, una situazione che non è passata inosservata in Europa.

    Secondo quanto riportato da The Athletic, agenti che rappresentano club sia della Serie A italiana che della Super Lig turca hanno già contattato i rappresentanti del giocatore. Sebbene il suo ex allenatore Brendan Rodgers attualmente alleni in Arabia Saudita, un trasferimento in Medio Oriente sembra poco probabile per un giocatore profondamente radicato nel nord dell'Inghilterra. Maguire vive stabilmente vicino a Manchester con la moglie e i figli, mentre i suoi genitori risiedono ancora a un'ora di distanza, a Sheffield, il che suggerisce una preferenza a rimanere il più vicino possibile a casa, se possibile.

    Tuttavia, la palla rimane saldamente nelle mani dello United. I vertici del club stanno attualmente valutando le varie opzioni, bilanciando la necessità di avere un leader difensivo con le implicazioni finanziarie derivanti dal mantenimento di un giocatore con un ingaggio elevato, mentre cercano di razionalizzare il monte stipendi dopo anni di sperperi.

    • Pubblicità
  • Manchester United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    LA RINASCITA CON CARRICK

    Nonostante l'incertezza che circonda il suo impiego, il difensore ha goduto di una rinascita in campo, dimostrando il suo valore quando contava di più. È stato nominato Man of the Match nella emozionante vittoria per 3-2 dello United sull'Arsenal domenica - la sua 450ª presenza in campionato - e ha giocato un ruolo fondamentale nella vittoria senza contro il Manchester City la settimana precedente.

    Maguire si è guadagnato la reputazione di "giocatore da grandi partite" in questa stagione. Anche se ha giocato solo sei gare di campionato a causa di un infortunio al polpaccio all'inizio della stagione, il suo score include vittorie contro City, Arsenal, Liverpool e Chelsea. Nel recente scontro con i Gunners, non ha perso un solo duello sottolineando il suo dominio contro avversari di alto livello.

    L'allenatore ad interim Michael Carrick sembra aver scelto Maguire come pilastro della sua difesa a quattro. A differenza delle stagioni precedenti, in cui spesso tornava in campo troppo presto dopo un infortunio, questa volta il calciatore inglese ha aspettato di essere al 100% della forma fisica, una decisione che ha dato i suoi frutti grazie alla sua lucidità e alla sua forma accanto a Lisandro Martinez.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL VALORE DEI VETERANI

    L'esitazione dello United nell'offrire un nuovo contratto è complicata dalla mancanza di alternative affidabili. Matthijs de Ligt, il difensore più pagato del club, ha saltato le ultime 11 partite per un infortunio alla schiena, mentre il giovane promettente Leny Yoro, 20 anni, deve ancora dimostrare la costanza necessaria per giocare titolare ogni settimana. Un altro giovane, Ayden Heaven, ha mostrato buone cose, ma alla squadra mancano giocatori esperti in difesa.

    Con la squadra che ha subito 34 gol in 23 partite, più di qualsiasi altra rivale tra le prime 12, la coppia Maguire-Martinez è emersa come più stabile tra quelle disponibili. Il club è consapevole che sostituire Maguire sarebbe costoso, avendo visto il suo obiettivo principale, Marc Guehi, passare al Manchester City, mentre Dayot Upamecano del Bayern Monaco dovrebbe rinnovare il suo contratto con il club tedesco.

    Questa carenza di sostituti a buon mercato e di alta qualità rafforza la posizione di Maguire. Se continuerà a giocare ogni settimana e a mantenere il suo attuale livello di prestazioni, le ragioni per trattenerlo diventeranno molto più convincenti per la dirigenza dei Red Devils.

  • Manchester United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    ASPETTI ECONOMICI E MONDIALE NEL MIRINO

    La decisione finale dipenderà probabilmente da motivazioni economiche e dalla durata di un eventuale contratto. Maguire guadagna circa 190.000 sterline a settimana, ma il club sta cercando di ridurre i costi.

    Tuttavia, la qualificazione alla Champions League potrebbe cambiare lo scenario. Il ritorno nella massima competizione europea aumenterebbe significativamente le entrate, compensando il costo dello stipendio di Maguire. Viceversa, la mancata qualificazione comporterebbe una riduzione salariale dal 15 al 20% nei contratti dei giocatori, compreso quello di Maguire, offrendo al club una certa protezione.

    Da un punto di vista personale, il giocatore dello Yorkshire è desideroso di aggiungere altre presenze alle sue 64 partite con la maglia dell'Inghilterra. Non è ancora stato selezionato dal commissario tecnico Thomas Tuchel, ma nutre l'ambizione di entrare nella rosa dei convocati per i Mondiali.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Fulham crest
Fulham
FUL
0