Il futuro di Leao, chi gioca il primo derby e gli obiettivi di mercato: le parole di Amorim alla vigilia di Milan-Inter

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Il primo derby da allenatore del Milan è arrivato per Ruben Amorim.
Certo, si tratta di un test amichevole, ma quella contro l'Inter non sarà mai una partita come le altre per i rossoneri che vogliono fare bella figura e magari vincere.
Anche se, come ha sottolineato Amorim da Perth parlando alla vigilia della gara, la cosa più importante e valutare la crescita della sua squadra in vista dell'inizio della stagione ufficiale.
Amorim inoltre si è soffermato anche sul futuro di Rafa Leao e sugli obiettivi del Milan per le ultime settimane di calciomercato.