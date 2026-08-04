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Lelio Donato

Il futuro di Leao, chi gioca il primo derby e gli obiettivi di mercato: le parole di Amorim alla vigilia di Milan-Inter

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Ruben Amorim ha presentato il suo primo derby da allenatore del Milan parlando anche del futuro di Rafa Leao e degli obiettivi rossoneri per le ultime settimane di mercato.

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Il primo derby da allenatore del Milan è arrivato per Ruben Amorim.

Certo, si tratta di un test amichevole, ma quella contro l'Inter non sarà mai una partita come le altre per i rossoneri che vogliono fare bella figura e magari vincere.

Anche se, come ha sottolineato Amorim da Perth parlando alla vigilia della gara, la cosa più importante e valutare la crescita della sua squadra in vista dell'inizio della stagione ufficiale.

Amorim inoltre si è soffermato anche sul futuro di Rafa Leao e sugli obiettivi del Milan per le ultime settimane di calciomercato.

  • LEAO RESTA AL MILAN?

    Nonostante le tante voci sul suo conto ad oggi Rafa Leao è ancora un giocatore del Milan e contro l'Inter dovrebbe giocare.

    "Rafa è fortunato a essere in un club come il Milan, quindi dovrebbe essere felice. Io sento che è felice e motivato. Non so cosa succederà da qui alla fine del mercato, ma sento che il gruppo è davvero unito" ha sottolineato Amorim in conferenza stampa.

    Il tecnico portoghese poi ha continuato: "In questo club bisogna vincere ogni partita e dobbiamo mantenere lo spirito giusto per tutta la stagione. Non ho sentito, non ho visto alcuna differenza in Leao rispetto agli altri ragazzi. Sento che tutti si stanno preparando per iniziare una stagione molto difficile".

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  • IL PRIMO DERBY

    Amorim vivrà come detto il suo primo derby da allenatore del Milan, seppure in amichevole.

    Ecco perché il tecnico rossonero spiega: "Vogliamo far bene, ma essere il campione del precampionato non è importante. L'unica cosa che conta davvero è quando l'arbitro fischierà l'inizio della gara. Contro l'Inter vogliamo vincere, ma vogliamo anche prepararci per la partita contro il Torino. Vincere è quello che vogliamo, ma farlo giocando molto male non trasmetterebbe fiducia".

    Mentre quando gli si chiede per chi dovrebbero tifare gli australiani tra Inter e Milan, Amorim non ha dubbi: "Capisco che, se si guardano soltanto gli ultimi anni, l'Inter abbia vinto più di noi. Ma il Milan è il Milan. E per questo io dirò sempre Milan. Non riguarda soltanto i trofei. Il Milan rappresenta qualcosa che non si può comprare. Per me, fin da quando ero un bambino, è sempre stato il Milan. Aprite YouTube, guardate i video e capirete perché sceglierei sempre il Milan".

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  • GLI OBIETTIVI DI MERCATO

    Amorim si dice soddisfatto della rosa attualmente a sua disposizione, anche se il mercato del Milan non può certo considerarsi chiuso.

    "Se dovessimo iniziare la stagione con questa squadra, penso che saremo competitivi in ogni partita e che potremo vincere ogni partita. Sono davvero contento della squadra che ho. Stiamo costruendo la nostra idea di gioco. Abbiamo anche un'idea per il mercato. A volte è possibile realizzarla, a volte no" ha sottolineato l'allenatore rossonero.

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  • CHI GIOCA IL DERBY E IL RICORDO DI BARESI

    Amorim ha poi confermato che anche Luka Modric giocherà uno spezzone del derby australiano.

    "Giocherà anche lui. Tutti giocheranno una parte del derby. Perché non abbiamo molto tempo per allenarci e, con due partite molto vicine tra loro, dobbiamo allenarci giocando. Cercheremo di gestire il carico di lavoro. Abbiamo fatto tanto per averlo con noi almeno per un'altra stagione. Sono davvero contento di lui" ha dichiarato il tecnico.

    La conferenza si è ovviamente aperta con un ricordo di Franco Baresi per il quale Amorim ha speso parole di grande stima: "Penso di essere l'ultima persona che dovrebbe parlare di Baresi, perché sono qui da due minuti, ma posso spiegare un po' la sensazione che c'è all'interno del nostro staff. Prima di tutto, nessuno chiama Baresi "Baresi": lui è Franco e questo significa qualcosa.

    Ho parlato con tante persone di Franco e nessuno parla delle Champions League e degli scudetti che ha vinto. Tutti dicono una cosa: 'Quando siamo andati in Serie B, lui non ci ha lasciati'. E questo è speciale. Oggi non siamo al suo funerale perché siamo qua, ma avvertiamo anche noi la tristezza in tutto il nostro club. E se oggi poteste chiedere a Franco se avremmo dovuto interrompere la nostra preparazione per andare al suo funerale, penso di poter garantire che avrebbe preferito che continuassimo a fare il nostro lavoro, a difendere il club".

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