Il futuro di Leao, chi gioca il primo derby e gli obiettivi di mercato: le parole di Amorim alla vigilia di Milan-Inter

Amorim ha poi confermato che anche Luka Modric giocherà uno spezzone del derby australiano.

"Giocherà anche lui. Tutti giocheranno una parte del derby. Perché non abbiamo molto tempo per allenarci e, con due partite molto vicine tra loro, dobbiamo allenarci giocando. Cercheremo di gestire il carico di lavoro. Abbiamo fatto tanto per averlo con noi almeno per un'altra stagione. Sono davvero contento di lui" ha dichiarato il tecnico.

La conferenza si è ovviamente aperta con un ricordo di Franco Baresi per il quale Amorim ha speso parole di grande stima: "Penso di essere l'ultima persona che dovrebbe parlare di Baresi, perché sono qui da due minuti, ma posso spiegare un po' la sensazione che c'è all'interno del nostro staff. Prima di tutto, nessuno chiama Baresi "Baresi": lui è Franco e questo significa qualcosa.

Ho parlato con tante persone di Franco e nessuno parla delle Champions League e degli scudetti che ha vinto. Tutti dicono una cosa: 'Quando siamo andati in Serie B, lui non ci ha lasciati'. E questo è speciale. Oggi non siamo al suo funerale perché siamo qua, ma avvertiamo anche noi la tristezza in tutto il nostro club. E se oggi poteste chiedere a Franco se avremmo dovuto interrompere la nostra preparazione per andare al suo funerale, penso di poter garantire che avrebbe preferito che continuassimo a fare il nostro lavoro, a difendere il club".